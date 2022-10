20 pássaros silvestres são resgatados durante fiscalização de trânsito na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou, na manhã de sexta-feira (28), 20 pássaros silvestres durante fiscalização de trânsito no quilômetro 204 da BR 101, no município de Muritiba, no Recôncavo Baiano.

O condutor foi encontrado transportando de forma irregular quatro gaiolas com o total de 20 aves silvestres, sendo 14 da espécie Papa-Capim, 14 Trinca Ferro e 1 Coleira, desprovido de qualquer documentação que comprovasse a legalidade dos animais.

O autor informou que estava transportando as aves a pedido de supostos amigos para as cidades baianas de Alagoinhas e São Sebastião do Passé.

Fique atento: conforme o Art. 29 da Lei 9.605/98 - Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, configura crime.