200 vagas para agricultor de laranja em Monte Alegre de Minas

A EDC Smart, consultoria de recrutamento e seleção com a expertise de mais de 12 anos da EDC Group, anuncia 200 vagas para a posição de colhedor de laranja em Monte Alegre de Minas (MG). As contratações seguem o modelo de trabalho presencial com regime CLT.

Os trabalhadores atuarão na Louis Dreyfus Company (LDC), empresa comercializadora e processadora global de produtos agrícolas, de segunda a sexta-feira das 07h às 15h48, com uma hora de almoço e aos sábados das 07h00 às 12h, com uma hora de descanso. A vaga é típica para migrantes, já que companhia disponibiliza transporte e alojamento aos contratados. Dessa forma, são permitidas candidaturas de profissionais de todos os estados do Brasil.

Para a vaga é necessário que o candidato tenha conhecimento de agricultura, com ênfase em colheita de laranjas, preparação do solo e plantação de espécies frutíferas. Entre as principais atribuições do cargo estão: preparação do solo e plantação de espécies frutíferas, produção de mudas e sementes, colheitas, acondicionamentos de frutas e frutos e auxílio na irrigação das plantações.

A empresa oferece vale-alimentação, alojamento e custeio do deslocamento do funcionário. A remuneração fixa é R$ 1.285,12, com possibilidade de acréscimo por desempenho. Os interessados devem enviar o currículo para: daniely.luz@edcgroup.com.br ou entrar em contato com os recrutadores por meio do número de WhatsApp 11 98953-6752.



Sobre a EDC Group

A EDC Smart é uma consultoria de recrutação e seleção emergente da EDC Group, uma multinacional brasileira com atuação em toda a América Latina e EUA, na área de consultoria e outsourcing de serviços. Com mais de 12 anos de atuação no mercado, a empresa oferece serviços de outsourcing especializado, mão de obra temporária, hunting, BPO e projetos especiais, para as áreas de Engenharia, Manufatura, Logística, Agroindustrial, Telecomunicações, Serviços e Saúde, visando fornecer o profissional adequado a necessidade da empresa, proporcionando a cada colaborador a oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Com sede em São Paulo (SP) e filiais em Indaiatuba (SP), Londrina (PR) e Troy Michigan (EUA), a EDC conta com mais de 300 colaboradores para atender clientes como Siemens, Mercedes-Benz, John Deere, AGCO, ZF, entre outros.