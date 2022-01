Uma geração de artistas brilhantes que nasceu em 1942 (Montagem de Eduardo Bastos - Equipe Correio)





O ano de 2022 será marcado por grandes comemorações na música brasileira, um dos nossos melhores produtos de exportação, além do futebol. Tudo porque alguns dos principais artistas, em franca atividade, vão comemorar 80 anos. A exemplo dos baianos Caetano Veloso (7 de agosto) e Gilberto Gil (26 de junho). Mas, além deles também vão comemorar oito décadas os grandes Milton Nascimento (26 de outubro) e Paulinho da Viola (12 de novembro).

Estão sendo preparados vários projetos que vão desde shows, audiovisuais e livros, entre outras iniciativas, sobre esses monstros sagrados, que continuam nos alegrando com a qualidade indiscutível de seus trabalhos. Todos nascidos no mágico ano de 1942, que também nos deu e já nos levou talentos como Clara Nunes, Nara Leão e Tim Maia - que fazem muita falta na cultura nacional.





Maria Bethânia e o Maestro João Carlos Martins (Foto: Filipe Vicente)

Musical De Beethoven a Bethânia inaugura casa de espetáculos no Rio

Com ingressos esgotados para a noite de abertura, dia 15 de janeiro, o que obrigou os organizadores a fazer uma outra sessão no dia 16, o Qualistage, antigo Metropolitan, no Rio de Janeiro, chega disposto a ser a maior casa de shows dos cariocas. E para abrir as portas convidou o Maestro João Carlos Martins e a cantora Maria Bethânia para o espetáculo João Carlos Martins e Maria Bethânia In Concert – De Beethoven a Bethânia. Uma noite que promete muitas emoções com dois artistas exuberantes.

O maestro vai reger a Orquestra Bachiana, com trechos da 5ª Sinfonia (talvez a obra mais famosa do compositor alemão) e Maria Bethânia cantando pérolas de seu repertório com arranjos especiais para canções como Sonho Impossível e Explode Coração, entre outras. Esse mesmo espetáculo foi apresentado, com sucesso, em São Paulo. Mas não há previsão de percorrer o Brasil. 2022: um ano cheio de homenagens e recordações





Eles vão lhe ensinar os segredos da percussão

Alexandre Lins e Daniela Penna comandam oficina

A Oficina Percussiva Tocatambor, dos percussionistas Alexandre Lins e Daniela Penna, retoma as atividades a partir do dia 10. E agora também com aulas aos sábados. Uma boa oportunidade para quem gosta do som dos tambores, então chegou a hora. Experientes no mercado e já tendo tocado com diversos artistas, Alexandre (que já fez parte da banda de Ivete Sangalo) e Daniela vão ministrar cursos de Ritmos Afro Baianos, Cajon, Timbau e Pandeiro. As aulas serão semanais, com turmas todas as noites, de segunda a sexta, e aos sábados pela manhã. As Inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp; (71) 99981-8508.





Atrações do Bonfim Sollar Baía – MAM



Filhos de Jorge, Água Fresca e Topera são as atrações do Bonfim Sollar Baía – MAM, que acontece na próxima quinta-feira, a partir das 14h. O espaço abre às 14h, como opção para quem quer curtir o dia e celebrar a tradicional Lavagem do Bonfim. Todos os restaurantes estarão funcionando normalmente, para atender o público, até 22h. Ingressos à venda no Sympla, a partir de R$ 70.





TUM-TUM-TUM*

1 O Primeiro show ao vivo do projeto Dose Dupla, de Sylvia Patrícia & Edu Casanova, acontece amanhã, às 20h no Espaço Racletto, no Horto Florestal, data em que Edu comemora aniversário. Só para lembrar, Dose Dupla é o EP que eles fizeram juntos e está concorrendo à melhor álbum lançado na Bahia em 2021 no site El Cabong - que está com a votação pública aberta.

2 O cantor e compositor Gerônimo Santana inicia nova temporada no Pelourinho, na próxima terça-feira. A estreia dos ensaios acontece no Largo Pedro Archanjo, às 20h, e terá Armandinho como convidado. Os ingressos estão com valor promocional de R$ 40 e podem ser comprados, antecipadamente, pelo site Sympla ou no local.

3 Bell Marques mantém a tradição e realiza o Bonfim de Tarde na próxima quinta-feira, na Bahia Marina, no Comércio. O evento, além da apresentação especial do anfitrião, contará com show da banda Harmonia do Samba. “Estou muito feliz e animado com a retomada dos eventos e de poder voltar a realizar esse projeto, que é muito especial” comentou Bell Marques.