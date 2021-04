238 profissionais de limpeza são vacinados contra a covid-19 em Salvador

A vacinação do grupo de trabalhadores da limpeza com 50 anos ou mais foi iniciada nesta quarta-feira (28) pela Prefeitura de Salvador. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS), foram vacinados 228 profissionais de um público de 838 pessoas. O número representa uma porcentagem de 27,2% do total.

A imunização contra a covid-19 da categoria continuará ao longo da semana durante todo o dia. Para se vacinar, é preciso estar com o nome cadastrado no site da Secretaria Municipal da Saúde, bem como apresentar um documento de identificação com foto e cópia impressa do último contracheque.

Confira abaixo os pontos de vacinação contra o novo coronavírus para os trabalhadores da limpeza:

Drivers: Arena Fonte Nova; Atakadão Atakarejo; 5º Centro de Saúde; FBDC Cabula; e Vila Militar (Dendezeiros).

Pontos Fixos: USF Vista Alegre; UBS Nelson Pihaui Dourado; USF Resgate; USF Federação; USF Santa Luiza; USF Plataforma; USF Cajazeiras X; e 5º Centro de Saúde.

Pontos exclusivos: Garagem Rua Conde de Porto Alegre, 500, IAPI; Garagem da Empresa TQS - Rua Cariparé, 180, Granjas Rurais Pres. Vargas.