25 anos sem Renato Russo; conheça esse ídolo do rock

"Sei que, às vezes, uso

Palavras repetidas

Mas quais são as palavras

Que nunca são ditas?"

Daquele vozeirão, saíam mais do que palavras repetidas. Eram de temas ecléticos. Juntavam-se tanto os versos inconformados, como os de amor, como os de dores, como os de sarcasmo. Das letras que criava, saíam histórias de pessoas comuns, de invisíveis em meio à capital. Do dedilhar da guitarra, a influência do punk ecoava um jeito brasileiro de fazer rock.

O cantor e compositor Renato Russo, líder da banda Legião Urbana, morreu em 11 de outubro de 1996, com apenas 36 anos de idade. Vítima de complicações da Aids, a partida de Renato deixou o mundo da música e um país inteiro de luto. A sua obra, que marcou as décadas de 1980 e 1990, deixou legado inconfundível.

Para as gerações seguintes conhecerem e para os fãs recordarem, é possível visitar memórias do fundo do baú do acervo dos veículos da Empresa Brasil de Comunicação. O resgate pode trazer tanto nostalgia quanto o sentimento, seja qual for a idade, de que "somos tão jovens"....



Mesmo tendo nascido no Rio de Janeiro, Renato Manfredini Júnior chegou aos 13 anos de idade para morar em Brasília. (confira aqui especial da EBC produzido há cinco anos). Foi na capital do país que ele viveu a adolescência e o interesse pelo rock. Em 1980, fez o primeiro show com a recém-criada banda Aborto Elétrico. Em 1984, já na Legião Urbana, teve o primeiro disco. A identificação dele com a cidade fez história(s), como com as inspiradas letras de Eduardo e Mônica e Faroeste Caboclo.



Essa relação de Renato Russo com Brasília foi resgatada no programa Impressões, da TV Brasil, do ano passado, em entrevista com a irmã do artista, a professora Carmen Manfredini. "Foi daquele movimento na Turma da Colina que ajudou a formar o rock nacional. Meu irmão nunca quis dirigir ou ter carro. Ele era um menino curioso. Ele ia de ônibus para coletar informação e cultura. Foi assim, por exemplo, que ele, um menino de classe média, soube da Ceilândia. Ele conseguiu eternizar Brasília".

Assista a entrevista abaixo:



Neste ano, em uma celebração do Dia do Rock, Brasília criou uma rota pelo rock local, incluindo alguns lugares que Renato Russo frequentou (confira reportagem da Agência Brasil) Ouça também mais sobre a cena e a história do rock nesta reportagem da Rádio Nacional:

Há cinco anos, o programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, também revelava contribuições de Renato Russo para que Brasília se tornasse a capital do rock. Confira abaixo o programa na íntegra:

Para cantarolar com Renato Russo, programas veiculados pelas rádios EBC recuperam esse trovador solitário de início e depois de últimos anos de carreira. Atrações como o Armazém Cultural, o Memória Musical e o Momento Três trazem a voz de Renato Russo, em toda a sua inspiração.

Mais música

O mesmo dia 11, de luto em função da morte de Renato Russo, é de celebração para o multiartista baiano Tom Zé, que completa 85 anos de idade (confira especial produzido pela EBC por ocasião de seus 80 anos). Neste ano, o programa Arte Clube, da Rádio MEC, trouxe uma entrevista com o autor da biografia de Tom Zé. O escritor e crítico italiano Pietro Scaramuzzo publicou “Tom Zé, o Último Tropicalista”. A personalidade diferenciada do inventivo artista é explorada no livro. Confira a entrevista:

Há 10 anos, inclusive, Tom Zé esteve no programa Musicograma, na TV Brasil, como convidado ao lado de outro poeta da música brasileira, Arnaldo Antunes. O programa destaca que Tom Zé é considerado um dos artistas mais originais da MPB. Relembre o episódio:

Crianças e professores

Hoje é Dia - Festa do Dia das Crianças em Brasília - Marcello Casal jr/Agência Brasil



A semana tem um feriado para celebrar: o dia 12 de outubro (próxima terça-feira) é o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil desde 1930. A história da imagem, encontrada nas águas escuras do Rio Paraíba do Sul em 1717, foi contada neste episódio do História Hoje. Ouça novamente:

Também no dia 12 de outubro, tradicionalmente no país é comemorado o Dia das Crianças. E a criançada encontra na TV Brasil a maior faixa infantil da TV aberta, com mais de quatro horas diárias de conteúdo totalmente sem publicidade. Os desenhos que divertem os pequenos e vão ao ar na TV Brasil Animada (que traz novidades a partir desta segunda, dia 11) também podem ser assistidos a qualquer momento pelo aplicativo TV Brasil Play (clique aqui para navegar), também disponível, gratuitamente, para celulares Android e iOS.

E para os adultos que se interessam sobre infância e desenvolvimento infantil, reportagens da Rádio Nacional e da TV Brasil discutem a repercussão da pandemia causada pelo novo coronavírus nos pequenos. É o caso desta entrevista, que foi ao ar no Revista Brasil, da Rádio Nacional, e desse especial do Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, mostrou como as crianças lidaram com a emergência sanitária e também apresenta recomendações de como os adultos devem tratar desse assuntos com os pequenos em casa. Assista:



Três dias depois é tempo de homenagear os professores. A maior parte no Brasil está voltando às atividades presenciais, depois do desafio de se reinventar para dar aulas remotas (como conta este episódio do Caminhos da Reportagem). Reportagens da EBC trouxeram histórias dessa readaptação: um dos símbolos marcantes da luta dos professores foi a busca para evitar a evasão escolar em um momento de distância da escola. Entre tantas histórias, docentes em Benjamin Constant foram, conforme mostrou a Rádio Nacional do Alto Solimões, de casa em casa dos alunos para levar materiais escolares. Eles transmitiram as aulas por rádio. Agora, docentes de todo o país vão retomando o que faziam antes, porém com novas habilidades adquiridas e outras influências.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

10 a 16 de outubro de 2021

10

Nascimento do ator, autor e apresentador fluminense Miguel Falabella (65 anos)

A Banda (Chico Buarque de Hollanda), interpretada por Nara Leão, bem como Disparada (Geraldo Vandré/Théo de Barros), interpretada por Jair Rodrigues, Trio Marayá e Trio Novo, dividem o 1º lugar no II Festival da Música Popular Brasileira, na TV Record (55 anos)

Dia Mundial da Saúde Mental - comemoração internacional, que foi instituída pela Federação Mundial para a Saúde Mental com o apoio da Fundação de Saúde Mental e da ONU desde 1992

Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher - comemorado desde 1980, marca a data em que inúmeras mulheres reuniram-se nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, como parte de um movimento de caráter nacional, em protesto contra o então índice crescente de crimes contra mulheres em todo o Brasil

11

Morte do cantor e compositor Renato Russo (25 anos) - líder da banda Legião Urbana, faleceu vítima de complicações da Aids

Nascimento do cantor e compositor baiano Tom Zé (85 anos)

Dia Internacional da Menina - comemoração instituída pela ONU, marca os progressos realizados na promoção dos direitos das meninas e mulheres adolescentes e reconhece a necessidade de se ampliar as estratégias para eliminar as desigualdades de gênero em todo o mundo

Dia de Colombo - nos Estados Unidos, o Dia de Colombo é uma data móvel, celebrada na segunda segunda-feira de outubro, que comemora a chegada de Cristóvão Colombo à América e também é dedicado à influência da cultura italiana

Lançamento do programa Escolinha Mirim, veiculado na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (67 anos) - visava ensinar mecanismos de produção de rádio às crianças, e era transmitido nas segundas, quartas e sextas-feiras

Início da Radioagência Nacional (16 anos)

12

Morte da atriz matogrossense Glauce Rocha (50 anos)

Morte do compositor e poeta fluminense Mário Rossi (40 anos) - foi responsável por letras que entraram para a história da música popular brasileira

Dia das Crianças - instaurado pelo presidente Artur Bernardes em 1924, só veio a ser amplamente comemorado após uma campanha publicitária em 1960

Dia da Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil

Dia da Hispanidade - feriado nos países de língua espanhola na América que comemora a chegada de Cristóvão Colombo à América

Inauguração do Monumento do Cristo Redentor (90 anos)

13

Nascimento do compositor e gaitista gaúcho Eduardo Nadruz, o Edu da Gaita (105 anos)

Morte do regente, compositor e letrista pernambucano Sofonia Dornelas (80 anos)

Nascimento do cantor e compositor norte-americano de música folk rock Paul Simon (80 anos) - ficou conhecido por ter feito parte da dupla Simon & Garfunkel. Compôs temas de grande sucesso como The Sound of Silence, Mrs. Robinson e Bridge Over Troubled Water. Foi considerado o 93º melhor guitarrista de todos os tempos pela revista norte-americana Rolling Stone

O cantor e compositor norte-americano Bob Dylan é anunciado Nobel de Literatura, tornando-se o primeiro letrista a receber a honraria (5 anos)

Dia Internacional para a Redução dos Desastres Naturais - instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas

14

Dia Mundial da Visão - comemoração móvel (2ª quinta-feira de outubro), sob responsabilidade da Organização Mundial da Saúde e Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira

15

Estreia televisiva do grupo Os Mutantes no programa dominical O Pequeno Mundo de Ronnie Von, transmitido pela TV Record (55 anos)

Dia Internacional das Mulheres Rurais

Dia do Professor - criada em comemoração ao decreto de Dom Pedro I, que instituía o ensino elementar no Brasil

Pedra fundamental da Catedral Militar Rainha da Paz, da Arquidiocese Militar do Brasil, é abençoada pelo Papa João Paulo II em 1991, durante sua visita ao Brasil (30 anos)

16

Nascimento do cantor, compositor e político mineiro Agnaldo Timóteo (85 anos)

Dia Mundial da Alimentação - instituído pela ONU em comemoração à data de criação da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), data é celebrada em mais de 150 países como uma importante data para consciencializar a opinião pública sobre questões relativas à nutrição e à alimentação

*com produção de Simone Magalhães