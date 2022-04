29% dos micro e pequenos negócios acabam até o quinto ano por falta de qualificação, diz Sebrae

Reduzir a taxa de 29% dos micro e pequenos negócios que acabam até o seu quinto ano de existência por falta de conhecimento e qualificação. Esse é um dos objetivos da primeira edição do Bahia Expo & Negócios, que começou no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, nesta quinta-feira (28) e é realizada pelo Sebrae em parceria com o Senac.

Leandro dos Santos, idealizador da marca Africalion, que produz itens de vestuários inspirados na ancestralidade africana e que têm as cores como destaque, é um exemplo que prova a necessidade do evento. Antes do atual projeto, ele teve um negócio de logística que deu errado por falta de preparo. “Quem não se qualifica e deixa de participar de feiras como essa, que são muito importantes, acaba ficando para trás e perde um negócio que, muitas vezes, poderia funcionar, que foi o que aconteceu comigo”, relata.

Natural da Boca do Rio, agora Leandro se sente mais preparado para continuar crescendo com a marca que tem hoje justamente por conta do hábito de busca por conhecimento que adquiriu. “A questão de capacitação e interesse ajuda demais. Eu entrei no site da Bahia Expo para me inscrever e ver os negócios, mas acabei vendo a opção de participar como expositor e estou aqui. Então, o ato de ir atrás de qualificação abre portas”, fala Leandro.

Leandro é idealizador da marca Africalion (Foto: Wendel de Novais/CORREIO)

Oportunidade rara

O evento, que é gratuito e aberto ao público que quiser chegar, reúne até o próximo domingo (1º) modelos de negócios baianos dos ramos de alimentos, bebidas, moda, cosméticos e beleza, que são as maiores cadeias produtivas do estado quando o assunto é empreendedorismo. Negócios de artesanato também ganharam espaço na feira.

Além de palestras de grandes nomes da área no auditório e das atrações musicais e gastronômicas que apareceram por lá ao longo dos próximos três dias, 100 estandes com empresas baianas estão em exposição no local. Gerente regional do Sebrae em Salvador, Rogério Teixeira destaca que, mais do que expor seu trabalho, os empreendedores vão estar no evento para trocar experiências com quem for conhecer.

(Darío G. Neto ASN Ba) (Darío G. Neto ASN Ba) (Darío G. Neto ASN Ba)

(Darío G. Neto ASN Ba) (Darío G. Neto ASN Ba) (Darío G. Neto ASN Ba)

“É uma grande oportunidade para fazer conexões, ampliar sua rede de contatos e conhecer o que cases de sucesso estão fazendo para se inspirar. [...] Além dos expositores que estão aqui para conversar e partilhar suas experiências, a gente trouxe uma agência do Sebrae para orientar quem tem um negócio e está com uma dificuldade, bem como quem ainda quer abrir”, explicou ele, destacando que a programação vai até às 19h do domingo.

Veja a programação completa do evento aqui

A vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, fez questão de marcar presença na abertura da programação do Bahia Expo & Negócios. De acordo com ela, os micro e pequenos negócios são fundamentais para a economia da cidade. "A gente compreende que os micro e pequenos empreendedores são a mola propulsora dessa economia. É através da força de trabalho deles que a gente consegue crescer. Por isso, a gente se compromete a melhorar o ambiente de negócios e dar as condições para que eles possam investir", disse.



Genuinamente baianos

Outro destaque do evento é a concessão de espaço para modelos de negócio genuinamente baianos que vêm dos quatro cantos do estado. O Grupo Nery, que é de São Gonçalo dos Campos, cidade próxima à Feira, e produz biscoitos tradicionais à mesa do baiano é um exemplo. A marca está na feira para ampliar sua área de atuação e está usando o evento para contratar quatro representantes comerciais que possam atuar em Salvador.

"Em 2022, completamos 10 anos. Estamos em diversos municípios com panificadoras, distribuidoras de bebidas e lojas de biscoitos também. Os biscoitos são os nossos filhos mais novos e trabalhamos para expandir porque é um alimento tradicional na vida dos baianos. Além de mostrar nossos produtos, estamos contratando representantes para mediar contato com empresas daqui", fala Márcio Mota, diretor comercial do Grupo Nery.

Márcio Mota é diretor comercial do Grupo Nery (Foto: Wendel de Novais/CORREIO)

Quem também quer usar a feira para ficar em evidência para o mercado é a Vertrau, empresa soteropolitana que produz, desde 2018, produtos de cozinhas industriais para restaurantes, bares e até hotéis da Bahia. Neilton Souza, diretor executivo da Vertrau, afirma que a empresa vem para ocupar lugar vago na produção de cozinhas industriais do estado e no fornecimento de assistência técnica de qualidade.

"A Vertrau traz para a Bahia, que é a sétima maior economia do Brasil, um serviço necessário que é uma indústria de cozinha para um lugar tão rico em gastronomia. Oferecemos a linha completa de cozinha profissional para o setor de food-service, bares, restaurantes e hotelaria. Uma empresa instalada aqui em Salvador", explica.

Vertrau é uma indústria de cozinhas profissionais (Foto: Wendel de Novais/CORREIO)

Para quem gosta de cerveja, também tem atração no evento. Várias empresas de cerveja artesanal estão na praça de alimentação da feira para mostrar seu trabalho. A cervejaria 2 de julho, que é oriunda de Lauro de Freitas, entrega cervejas que referenciam a cultura alimentícia baiana.

“Abrimos em 2017 para reforçar o que é baiano, local e o que é a nossa identidade. Fazemos cerveja com toques baianos nos estilos tradicionais. Temos, desde 2019, o selo Confraria do Hospício para pensar fora da caixinha na produção. Então, tem cervejas que trazem ingredientes como limão siciliano e pimenta do reino, amendoim, café da chapada e mel do recôncavo baiano”, fala.

Alavanque seu negócio

Para quem está começando e precisa de dicas para alavancar seu negócio, os expositores do evento deram dicas sobre o que é fundamental no trabalho com empreendedorismo. Veja a seguir:

Neilton Souza, da Vertrau "Defina seu público-alvo, não comece ou continue seu negócio sem fazer isso. É a partir dessa definição que ele vai organizar a qualidade do produto, dos equipamentos que serão usados e tudo mais. Depois disso, busque pessoas que já estão no segmento para ter uma consultoria e aumentar a chance de êxito do negócio", orienta. Márcio Mota, do Grupo Nery "Sempre se capacite, nem que seja por cursos on-line porque não falta alternativa para isso. O próprio Sebrae, o Senac e o Sesi disponibilizam esse tipo de conteúdo. Outro ponto fundamental é perseverar, acreditar que você oferece um diferencial e não recuar nos primeiros problemas", indica.

*Com orientação da chefe reportagem Perla Ribeiro