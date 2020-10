295 cidades da Bahia podem ter reeleição: a pandemia vai influenciar?

No próximo dia 15 de novembro, teremos eleições em todos os 417 municípios baianos. Mas boa parte deles - boa parte mesmo - pode acordar com o mesmo prefeito em 1º de janeiro de 2021. Isso porque em 295 dessas cidades o atual mandatário é candidato à reeleição.

Nessa lista estão as principais cidades do interior baiano: das 20 maiores, a troca de prefeito é certa apenas em duas. A maior cidade onde não há chance de reeleição é Jequié, apenas a 10ª maior do estado.

Centros regionais como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro, Itabuna, Teixeira de Freitas e Barreiras podem manter o mesmo prefeito. No total, mais de 9,2 milhões de baianos podem entrar 2021 com o mesmo mandatário.

Nesse podcast, trazemos a análise de cientistas políticos sobre a reeleição. Para eles, a pandemia encurtou a campanha e isso vai favorecer quem já está no comando. Por outro lado, a memória da conduta do prefeito diante da covid-19 ainda está na cabeça - o que pode prejudicar quem teve uma gestão ruim da crise.

Como ouvir o podcast? Escolha o seu aplicativo favorito:

Para ouvir no Deezer, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Apple Podcasts, clique aqui.

Para ouvir no Google Podcasts, clique aqui.

Para esse podcast, ouvimos os cientistas políticos Paulo Fábio Dantas Neto e Cloves Oliveira, professores da Ufba; Matheus Silveira Lima, professor da Uesb de Vitória da Conquista e Joilton Freitas, âncora da Rádio Sociedade News FM de Feira de Santana.

Você também pode ouvir no player abaixo ou fazendo o download:

QUE PODCAST É ESSE? O que a Bahia Quer Saber é uma produção diária do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos, debatendo algum conteúdo extremamente local - ou seja, um assunto que interessa direamente à vida de quem mora em Salvador e na Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.

>> Clique aqui para ver episódios anteriores do O Que a Bahia Quer Saber