3 mitos sobre Propósito

Como todo tema que é amplamente discutido mundialmente, o tema “propósito” possui alguns mitos. Ao longo dos últimos 5 anos, venho pesquisando e estudando este tema e aplicando todo o conhecimento em mais de uma centena de organizações e milhares de pessoas de várias idades e classes sociais diferentes. No decorrer da minha experiência, identifiquei algumas crenças limitantes em relação ao propósito e as chamei de “mitos sobre propósito”. Nessa semana, vamos compreender um pouco mais sobre estes mitos/crenças limitantes.

1º Mito – Propósito é um privilégio para poucos

Muitas pessoas acreditam que apenas uma pequena parcela da sociedade é “sortuda” ao ponto de ter um propósito de vida. Acreditam que ter um propósito é algo extremamente raro e que está disponível apenas para pessoas super incríveis ou especiais. Muitos dizem que propósito é apenas para os “adultos índigo” ou para as “crianças cristal”. Na verdade, propósito é para todos. Todos nós, como seres humanos, somos dotados de um propósito maior. Todo ser humano tem o direito de reconhecer seu propósito e viver com significado.

2º Mito – Propósito e dinheiro não combinam

Outro grande equívoco é pensar que a dimensão material/financeira não pode caminhar lado a lado com o propósito. Ou seja, muitas pessoas pensam: “ou eu tenho um propósito, ou eu pago minhas contas”. É como se uma dimensão não fosse compatível com a outra. Na verdade, viver seu propósito e conquistar sua liberdade financeira podem e devem caminhar lado a lado. Inclusive, as chances de você conquistar liberdade financeira tendo clareza do seu propósito se tornam muito maiores, pois o propósito nos oferece mais motivação, entusiasmo, felicidade e produtividade.

Da mesma forma, a sua capacidade de ampliar o impacto do seu propósito no mundo pode aumentar significativamente se você tiver liberdade financeira. Portanto, é importante ter clareza de que propósito e finanças são absolutamente compatíveis. Uma pessoa que trabalha com algo que não tem nada a ver com seu propósito, pode acabar deixando pra viver seu propósito apenas no final de semana ou nas férias. Isso definitivamente não seria uma vida com propósito.

3º Mito – Propósito é igual a meta ou objetivo

Muitas pessoas confundem propósito com objetivo ou meta. Nosso objetivo está relacionado ao “o que” queremos alcançar. Nosso propósito está ligado ao “para que” queremos alcançar. Ou seja, está ligado ao sentido por trás no nosso objetivo, ao que nos move, ao que nos energiza e nos mobiliza para agir. O propósito está ligado à nossa intenção por trás das nossas ações. Por exemplo, eu tinha como objetivo escrever este artigo esta semana. Mas este texto é, na verdade, uma materialização do meu propósito (inspirar pessoas e empresas a descobrirem e viverem seu propósito plenamente).

Por fim, espero que estes esclarecimentos tenham contribuído positivamente para a sua jornada na direção de uma vida absolutamente significativa. Até a semana que vem!