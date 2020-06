300 máscaras de proteção são doadas para detentas baianas

A Escola de Saúde da Unifacs doou 300 máscaras de proteção contra o coronavírus para detentas do sistema prisional da Bahia. A entrega foi na última quinta (4) diretamente à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

A doção aconteceu através da Rede de Apoio, Fortalecimento, Escuta e Troca de Orientações para meninas e mulheres (Afeto) e a coordenadora do curso de Serviço Social e mentora do projeto, Suzana Coelho, foi quem levou as máscaras para entrega.

A ideia da doação veio depois que o grupo percebeu que o combate à covid-19 dentro das cadeias fica prjudicado por conta da falta de itens de proteção individual para os presos. “Diante disso, nos mobilizamos e encomendamos a produção das máscaras para contemplar todas as mulheres detidas no sistema prisional baiano”, explica a professora Suzana.

De acordo com informações da Seap, hoje a Bahia conta com 281 internas, distribuídas entre o Conjunto Penal Feminino em Salvador (70), Feira de Santana (52), Itabuna (43), Juazeiro (28), Teixeira de Freitas (22), Jequié (20), Nilton Gonçalves (19), Paulo Afonso (17) e Hospital de Custódia e Tratamento - HCT (06).

O superintendente de Ressocialização do Estado da Bahia elogia a iniciativa do projeto. “Esse é um gesto de solidariedade, carinho e compreensão com o outro, que mostra que as pessoas privadas de liberdade não são diferentes e não foram esquecidas nesse momento”, diz Luís Antônio Nascimento.

(Foto: Divulgação)

O promotor de Justiça da Bahia Edmundo Reis, também presente na entrega, destacou a importância desse tipo de projeto. “A doação realizada demonstra o comprometimento de uma instituição de ensino superior como a Unifacs, através de ações de extensão, com a discussão das questões prisionais, colaborando para contornar as dificuldades e problemas enfrentados”, comenta.

A universidade, inclusive, mantém desde 2018 o Programa “Academia vai ao cárcere”, em parceria com o Ministério Público e a Seap, que visa aproximar os estudantes de diferentes cursos com a realidade do sistema prisional baiano, de modo a desenvolver ações de responsabilidade social.

Além da doação de 300 máscaras às detentas neste inicio de junho, outras ações vêm sendo realizadas pela comunidade acadêmica da Unifacs para ajudar no combate ao coronavírus em diversas frentes.

Em maio, estudantes de Medicina e membros da Associação Atlética Acadêmica de Medicina da universidade doaram 2.500 face shields e 2 mil máscaras para profissionais de saúde de duas instituições: as Obras Sociais Irmã Dulce e o Hospital Martagão Gesteira.