34 mil pessoas seguem sem previsão de receber 2ª dose da Coronavac em Salvador

As doses de Coronavac que chegaram a Salvador, por volta das 9h30 deste sábado, não serão suficientes para contemplar todos que aguardam para receber a segunda dose do imunizante. Hoje, 60 mil pessoas estão na lista de espera, segundo o secretário municipal de Saúde, Léo Prates, mas a capital baiana só ficará com 26 das 60,2 mil doses do imunizante que desembarcaram na Bahia, o que significa que, em média, 34 mil pessoas precisarão esperar ainda mais.

A cidade está sem estoque da vacina desde o dia 29 de abril e Léo Prates informou ao CORREIO que ainda não há estimativa para receber uma nova remessa que contemple todos que ainda precisam completar a imunização. “Vamos ver”, respondeu o secretário sobre a data, ainda incerta, de recebimento.

No rótulo do fabricante, consta que a segunda dose da Coronavac deve ser aplicada entre 14 e 28 dias depois da primeira, mas ainda não há conclusões científicas quanto ao tempo de atraso permitido para essa segunda dose.

A infectologista Fernanda Grassi, pesquisadora da Fiocruz, tenta tranquilizar quem está na fila de espera e ainda não será imunizado. “Não é um número magico, são números com ensaio clínicos. A Coronavac esta indicada para 28 dias, mas acreditamos que com uma, duas, não terá perda uma perda significativa de imunização, porque não é algo matemático”.

A distribuição da Coronavac aos municípios será feita conjuntamente ao repasse das 244.200 doses da vacina Astrazeneca/Oxford, que chegaram na última quinta-feira (6). As 304.400 doses serão destinadas para a segunda aplicação, completando o esquema vacinal.

Hoje, a Bahia totaliza 4.985.060 doses de vacinas recebidas desde o dia 18 de janeiro. Deste total, 2.794.200 foram Coronavac, 2.163.950 Aztrazeneca/Oxford e 26.910 da Pfizer/BioNtech.