35 frases nada clichês para usar nas legendas e refletir

Com o fim da folia e rotinas batendo nas portas, uma nova fase de reflexões e organizações pode ser instalada. Bagunças sempre nos organizam quando não tentamos escondê-las – é o que afirmo em uma das minhas frases do meu próximo livro, o Não Precisa Ser Assim. E para enxergarmos melhor o que precisamos, é necessário que o autoconhecimento seja cada vez mais caçado.

Uma das melhores formas de aprofundar as experiências de vida e mergulhar em si, é a leitura. Mas, em meio a tamanha correria que chega agora para muitos, como ler mais? Frases podem ser um excelente início.

No meu Instagram (@vanessabrunt) compartilho diversas delas e trechos das minhas obras (que misturam contos, crônicas, poesias e: frases). Essas frases, assim como escritos diversos pelo mundo, podem servir para legendas de fotos, para darem mais sentidos a paredes ou simplesmente para reflexões diversas. E é essa conexão de variadas possibilidades que a escrita sempre deixa.

Separei, portanto, algumas das minhas frases mais compartilhadas nas redes sociais (sem ordem de preferências) para que você possa iniciar o seu novo ciclo com mais pensamentos e identificações. Nelas, costumo partir/quebrar palavras e dar mais (ou novos) significados aos termos. São reflexões que podem servir para a vida pessoal, profissional ou diversas outras áreas.

Confira:

1. Buraco é apenas primeiro passo para plantar minha nova flor.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim, lançamento em 2020)

2. Quando a gente aprende a respirar, a gente vira ar e só aceita ficar onde estamos em todo lugar.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim, lançamento em 2020)

3. Tropeçamos é nas pequenas pedras. Montanha a gente escala.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim, lançamento em 2020)

4. Transbordo em tudo. Fico onde couber.

(Vanessa Brunt | Livro Depois Daquilo)

5. O impossível é um emaranhado de pequenos possíveis.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim, lançamento em 2020)

6. Quando não sei onde estou pisando, quando me vejo sem chão, não tenho tempo para mais nada além de ser voa-dor.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim, lançamento em 2020)

7. Tem coisa que só vira flor quando a gente cor-ta.

(Vanessa Brunt | Livro Depois Daquilo)

8. Tem pessoas que passam pelas nossas vidas apenas para que firmemos nossos princípios e vejamos o quão bom é não ser como elas.

(Vanessa Brunt | Livro Depois Daquilo)

9. É quando a vida dá uns nós que se cruzam os porquês.

(Vanessa Brunt | Livro Depois Daquilo)

10. O amor, para ser amor, precisa de amizade. A amizade precisa de intimidade. A intimidade precisa de conexão. A conexão precisa de confiança. A confiança precisa de verdade. A verdade precisa de caráter. O caráter não precisa de nada, ou ele é ou não é.

(Vanessa Brunt | Livro Depois Daquilo)

11. Crescer é também não seguir, enfrente.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim, lançamento em 2020)

12. É na rachadura que mora a luz e o segredo.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim, lançamento em 2020)

13. A cada fim sou mais meios para só prós-seguir.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim, lançamento em 2020)

14. Pausar é também estar fazendo. Fazer é também algo pausar. Aprenda quando o cansaço bater, não a desistir, mas a descansar.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim, lançamento em 2020)

15. A dor faz parte de tudo. O que não faz parte é se acomodar com ela.

(Vanessa Brunt | Livro Depois Daquilo)

16. Às vezes não é questão daquilo melhorar ou piorar. Às vezes é só questão de perceber que aquilo não é para você.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim, lançamento em 2020)

17. A flor estava cansada e foi virando para o lado, se distanciando, se entortando, caindo. As suas pétalas foram ao chão. Todas as flores riram. Mas quando a primavera chegou, ela se renovou, se expandiu e ganhou novas cores: bem mais rápido do que todas as outras que estavam tentando ficar sempre de pé.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim, lançamento em 2020)

18. Paciência somente para o que der paz e ciência.

(Vanessa Brunt | Livro Depois Daquilo)

19. Quando quebro, viro vários pedaços de mim e me espalho ainda mais (só) pelo que é chão. Quando quebro, viro mais de mim. Se inteira já sou tanto, imagina sendo tantas com mais opção.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim, lançamento em 2020)

20. Para quem anda para frente, tropeço também é impulso. São vários passos de uma vez. Escorregão só serve pra gente chegar mais rápido em algum lugar, nem que seja apenas para onde esteja longe o bastante de onde o equilíbrio se desfez.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim, lançamento em 2020)

21. Minha maior vingança é que tudo o que me irrita no outro, aperfeiçôo em mim. Tudo o que queria que fosse diferente, revoluciono em como sou.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim, lançamento em 2020)

22. Tudo (só) vale a pena se for capaz de fe-RIR. Se não faz sorrir mesmo na dor, se não mostra o lado belo mesmo dentro do horror, se não pesa mais para o lado da paz do que para o terror, se não fica ferido quando o outro perde alguma cor, não é o que vai amor-tecer. E sentimento só é real enquanto ainda amortece.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim, lançamento em 2020)

23. Não existe nada real que seja de-vagar. O que vai para algum ponto de verdade se pré-ocupa, deixa claro onde quer estar.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim, lançamento em 2020)

24. NADAR: O que é real é tudo ou NADA. Por isso não mergulho em gente que não sabe o que pré-fere e deixa tudo raso ao se fazer de meio ma(r).

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim, lançamento em 2020)

25. Os mais vivos são os afogados. Os únicos que conseguem realmente respirar.

(Vanessa Brunt | Livro Depois Daquilo)

26. Só é livre quem não tem medo de cortar as próprias asas. Liberdade é saber ao que se prende.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim, lançamento em 2020)

27. Quero você sempre aqui: consigo.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim, lançamento em 2020)

28. Leio a história enquanto sinto que posso escrevê-la.

(Vanessa Brunt | Livro Depois Daquilo)

29. Passarei. Paz serei. Passará. Paz será. Se pas-sou, passo, passo a passo, e paz sei cada vez mais. Paciência somente para o que não precise passar.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim, lançamento em 2020)

30. Ser leve é cuidar do que leva e o que leva é o que se deixa.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim, lançamento em 2020)

31. Vamos tirar os sapatos, colocar os pés na calçada. Vamos encarar os fatos de que tudo tem sua pancada. Vamos olhar para trás, fazer cruz e dizer amém: por ser hoje capaz de ver que fica o que faz bem.

(Vanessa Brunt | Livro Depois Daquilo)

32. Onde fico é imenso, denso, extenso e minto se digo que está em quinto lugar. De onde vou levo a cor e o som do incenso, porque areia só gruda onde esparra-mar.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim, lançamento em 2020)

33. Quando se está em rua sem saída, é preciso dar ré para fazer um novo caminho.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim, lançamento em 2020)

34. No complexo, o simples. No simples, o complexo. No outro, a diferença. Na resposta, o reflexo.

(Vanessa Brunt | Livro Depois Daquilo)