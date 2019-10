36 kg de óleo já foram removidos de praias de Salvador

Agentes da Limpurb retiraram cerca de um quilo de resíduos de petróleo das praias de Placaford e Jardim de Alah, em Salvador, na manhã deste domingo (13). No dia anterior, os profissionais já haviam recolhido 15kg do material só na Praia do Flamengo. Somando com os 20kg removidos entre a última quinta e sexta-feira, totalizam 36kg já eliminados de praias de Salvador.

Em reunião do Comando Unificado de Incidentes, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) destacou que Salvador está preparada para a limpeza necessária das praias afetadas.

O CORREIO esteve nas praias do Jardim dos Namorados, Pituaçu e Jaguaribe, onde não foram identificadas manchas na areia manhã. Um agente da Sotero Ambiental, prestadora de serviços da Limpurb, estava presente na do Jardim dos Namorados e não encontrou o material contaminante hoje.

Por meio de nota, a prefeitura municipal informou que a Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb) continua acompanhando e participando das tratativas com órgãos estaduais e federais sobre a chegada de óleo na capital baiana. Até o momento, as praias atingidas foram sete: a do Flamengo, Jardim de Alah, Jardim dos Namorados, Piatã, Itapuã, Buracão (Rio Vermelho) e Placaford.

O presidente da Limpurb, Marcus Passos, esteve presente na reunião do comando neste domingo e destacou que equipes da administração municipal estarão de prontidão 24h. “Continuarão monitorando e retirando todo o material que for localizado na faixa de areia da orla de Salvador, até que todas as possibilidades de chegada de mais material sejam descartadas pelos órgãos aqui presentes”, destacou.

O Comando Unificado de Incidentes, na sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no Rio Vermelho, é formado por representantes do órgão, do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Marinha, Exército, Petrobras e outros entes estaduais.