360 ações que transformam Salvador

Nos últimos anos, Salvador tem passado por um grande processo de transformação e isso é notório em cada canto da cidade. A despeito da crise, a cidade ocupa a 5ª posição na geração de novos empregos entre as capitais do país, além de ser líder absoluta na criação de empregos formais no Nordeste nos primeiros três meses do ano. A capital baiana chegou a ganhar destaque internacional no jornal The New York Times como a única cidade brasileira na lista de destinos para visitar em 2019.

Essa nova realidade soteropolitana, no entanto, não foi conquistada do dia para a noite. Isso tudo é fruto de ideias inovadoras e muito trabalho. Há dois anos foi lançado, pelo prefeito ACM Neto, o maior programa de desenvolvimento econômico e geração de renda da história da capital baiana, o Salvador 360, e os resultados já estão sendo comemorados por toda a cidade.

Recentemente, o sucesso do Salvador 360 surpreendeu cerca de 700 representantes de diversas cidades do mundo, durante a apresentação no Smartcity Expo, o maior evento de cidades inteligentes, que aconteceu em Buenos Aires. Representantes da Organização das Nações Unidas (ONU) e do governo argentino se interessaram pelo projeto e solicitaram reuniões para conhecer as ideias de forma detalhada.

Foram desenvolvidas 360 ações, divididas nos oito eixos do programa: Simplifica, Negócios, Investe, Centro Histórico, Cidade Inteligente, Cidade Sustentável, Cidade Criativa e Inclusão Econômica. Essas ações foram lançadas gradativamente desde maio de 2017 e têm ajudado Salvador a seguir em equilíbrio e na contramão da história, sob uma ótica positiva, é claro! A cidade está retomando as rédeas na economia, gerando emprego, atraindo investimentos e novos empreendimentos.

Em dois anos, cerca de 60% do programa já foi concluído, com destaque para o eixo Simplifica, que já entregou 83% das ações previstas, e visa desburocratizar os processos. Já o eixo Negócios, que trabalha com a atração e potencialização de empreendimentos, completou 62% das ações.

Lançado em 2018, o último eixo, Inclusão Econômica, merece destaque porque tem a finalidade de resolver um problema histórico em Salvador: a moradia irregular. Com cerca de 3 milhões de habitantes, a capital baiana tem 1,8 milhão de cidadãos residindo em apenas 20% do território. Esse é um problema antigo, mas, pela primeira vez foi encarado de frente com a realização do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de 2016 e o projeto de lei que visa criar em Salvador um programa de Regularização Fundiária. O documento já foi encaminhado à Câmara Municipal e será amplamente discutido entre os vereadores.

Salvador é uma cidade de muitos contrastes sociais e econômicos e a única forma para minimizar isso é através da inclusão. Em parceria com o Banco do Nordeste e Sebrae, o Negócio POP irá conceder crédito e cursos profissionalizantes para microempreendedores e ambulantes, fomentando assim, o desenvolvimento e empreendedorismo na base da pirâmide. A ação vai ao encontro da estratégia da prefeitura de olhar com mais atenção para as áreas mais carentes da cidade, para onde são destinados 76% do orçamento do município.

Falando em empreendedorismo, uma importante ação do Salvador 360 foi a criação do Hub Salvador, projeto âncora do eixo Cidade Inteligente, e o primeiro centro de inovação público-privado do país. Considerado um dos dez melhores espaços de coworking do Brasil, empresas e startups, que compartilham o local, desenvolvem soluções tecnológicas inovadoras e disruptivas, sempre com foco na melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Em abril, o Hub Salvador completou um ano e nesse pouco tempo já colocou Salvador em uma posição de destaque no segmento de tecnologia no Brasil e no mundo, o que representa mais desenvolvimento e geração de renda para a cidade. De acordo com a Associação Brasileira de Startups (ABStartups), Salvador é a primeira capital do Nordeste em número de startups, superando Recife, e a sexta capital no ranking nacional.

Já quando o assunto é criatividade, Salvador se destaca como um dos principais centros criativos do mundo. E, para fomentar a economia criativa local, a capital vai contar com um equipamento de incentivo e promoção de empresas de segmentos como cultura, música, entretenimento, design, mídia e conteúdos digitais. A estrutura será instalada no Terminal Marítimo, no Comércio, e já deve ser anunciada no mês de maio.

E é assim, com soluções inteligentes, muita força de vontade e uma equipe comprometida, que Salvador vai se transformando, ganhando outra cara e seguindo o passo do sucesso.

* Sérgio Guanabara é secretário Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo