3ª dose: Salvador começa a vacinar idosos a partir de 90 anos nesta segunda (30)

Após aprovação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) do estado para o início da aplicação da terceira dose da vacina contra o coronavírus em idosos, imunossuprimidos e profissionais da saúde com a terceira dose, feita nesta sexta-feira (27), Salvador não pretende perder tempo. O prefeito da capital Bruno Reis anunciou, na noite de hoje, que a partir de segunda-feira (30), a capital baiana começa a imunizar os idosos acima de 90 anos completamente imunizados há mais de 6 meses



"Na segunda-feira começamos a aplicar a terceira dose nos idosos acima de 90 anos, que já tem 6 meses que tomaram a segunda dose. Inclusive com a vacina diferente da que tomaram, já que muitos idosos foram vacinados com CoronaVac. Após a decisão da CIB, na segunda-feira começamos a aplicar Oxford e Pfizer nesses idosos", anunciou o prefeito na chegada do evento teste que acontece na noite desta sexta-feira, no Centro de Convenções de Salvador.

Os detalhes do esquema de vacinação para a aplicação da terceira dose devem ser divulgados no domingo pela Prefeitura. A autorização para aplicação da terceira dose na Bahia acontece um dia depois da divulgação dos primeiros casos da variante Delta no estado.

O prefeito Bruno Reis ainda destacou que nesta sexta, 98 mil pessoas acima de 18 de anos ainda não receberam a primeira dose da vacina. O gestor fez um apelo para que esse grupo compareça aos postos de vacinação, assim como o público que está atrasado na aplicação da segunda dose.



"98 mil pessoas ainda não foram tomar a primeira dose, do público acima de 18 anos. Aproveito para fazer mais um apelo para que essas pessoas possam se vacinar. Da mesma forma, eu faço um apelo aos que ainda não tomaram a segunda dose, mas que já podem. (...) Neste sábado vamos seguir com a antecipação das pessoas que estão com a volta programada até 5 de setembro no cartão, da Pfizer e da Oxford. E CoronaVac quem está aprazado até dia 29".



De acordo com o prefeito, nesta sexta-feira, 27 de agosto, Salvador conta com 95% da população adulta vacinada com ao menos uma dose e 43% da população adulta totalmente imunizada.