3º dia de folia teve Ivete, Léo e pipocas de Saulo e Psirico

O Carnaval de Salvador chegou ao seu terceiro dia com maestria. Teve a estreia da rainha Ivete Sangalo, apresentação de arrancar o fôlego de Léo Santana e Bell Marques, festa com a criançada e muito mais. Não conseguiu acompanhar? Cabeça de gelo. Vem com a gente, que aqui o CORREIO reuniu as melhores partes da festa.

O dia começou com espuma, confete e sorrisos. Logo pela manhã, o público infantil foi para o bairro de Ondina e seguiu em direção à Barra com o bloco Happy, puxado por Tio Paulinho e pela cantora Gilmelândia. Já no Circuito Osmar (Campo Grande), quem fez a festa foi Carla Perez, com o tradicional bloco Algodão Doce, que completou 20 anos.

No começo da tarde, o Campo Grande seguiu colorido. Com crianças e adultos isturados, o cantor Saulo puxou sua pipoca das cores. A grande novidade do cantor este ano foi colocar, em cima do trio, uma intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais), para que surdos também pudessem vivenciar o Carnaval. Lindo, né? <3

Foto: Jefferson Peixoto/Secom

Em seguida, Tony Salles veio arrastando tudo com As Muquiranas, que este ano desfilam com uma fantasia de Alice no País das Maravilhas. O ruim é que, apesar de campanha contra assédio, o comportamento de alguns foliões seguiu sendo criticado. Vamos curtir com respeito, hein, galera?

Durante a tarde, os holofotes voltaram mais para a Avenida Oceânica. Era lá, afinal, que aconteceria a estreia de Ivete Sangalo no Carnaval 2020. E mainha chegou chegando. Vestida de rainha medieval, ela arrastou uma multidão com o bloco Coruja e fez todo mundo dançar ao som de O Mundo Vai, sua aposta para este ano de folia.

Foto: Alfredo Filho/Secom

A cantora deu um show à parte levando uma convidada especialíssima para cima do trio: a atriz Marina Ruy Barbosa, que chegou a ser confundida com Veveta ao chegar no circuito. É que o povo tava aglomerado esperando mainha, mas foi a ruiva quem saiu da van em direção ao trio.

Mais à frente, Mainha também arrasou e fez uma surpresa para foliões que estavam na pipoca, convidando dois deles para subir no trio. Imaginem a emoção?

A Barra contou ainda com o estilo de Bell Marques, que chegou lindão ao Farol da Barra todo trabalhado em um look amarelo neon, tendência nesse Carnaval. Estava ma-ra-vi-lho-so. E claro, emocionou todo mundo com seus sucessos antigos. Afinal, quem não tem aquela música de Chicletão para chamar de sua, né?

Foto: Alfredo Filho/Secom

Por lá, passaram também Psirico, que botou todo mundo pra quebrar; Alok, com sua pipoca eletrônica que estava lotadíssima - e olhe, teve gente dizendo que se sentia em Miami! - e Alinne Rosa, comandando o bloco O Vale.

Foto: Triton/Divulgação

À noite, foi todo mundo para o Curuzu, para ver 'a coisa mais linda de se ver, o Ilê Aiyê'. O grupo fez um desfile lidíssimo, que contou com a presença da atriz Cris Vianna.

A festa chegou na metade, mas não precisa ficar triste. Neste domingo (22) te mais atrações em todos os circuitos. Confira a programação.