4 eventos de decoração que acontecem anualmente em Salvador

Quem gosta de design de interiores e está sempre assistindo às séries e programas do gênero (veja uma lista especial: https://www.naoobvio.com/index.php/2019/05/21/16-series-de-reformas-e-decoracao-para-inspirar/) sabe como é estimulador e importante conferir pessoalmente os ambientes decorados por um profissional. E é para inspirar e apresentar ideias inovadoras que a Bahia recebe diversos eventos anuais com ambientes prontos, que também funcionam como um termômetro das tendências do mercado.

Por falar em mercado, o departamento de móveis e design de interiores está em alta no comércio eletrônico. Os únicos setores com um desempenho superior no e-commerce são o de Perfumaria, Cosméticos e Saúde (16,4%) e o de Moda & Acessórios (13,6%).

Confira a lista, sem ordem de preferências, e coloque na agenda:

1. Morar Mais | @morarmaissalvador

Há 15 anos no mercado brasileiro, a Morar Mais por Menos defende que é possível viver em um ambiente sofisticado sem abrir mão da conscientização ambiental, do desenvolvimento sustentável e de um bom custo-benefício. A mostra surgiu no Rio de Janeiro e já passou por todas as regiões do Brasil.

A Morar Mais Salvador conta com o Circuito AMA (Arte, Moda & Arquitetura). É também por conta disto que o público soteropolitano pode desfrutar de uma programação que traz uma série de palestras, oficinas, pocket shows e, obviamente, exposições modernas e originais.

Morar Mais (divulgação)

Na capital baiana, a última edição do evento aconteceu em 2018. Uma das apostas inovadoras do referido ano foi o espaço colaborativo T.A.M.T.A – Tudo Ao Mesmo Tempo Agora. A proposta expôs produtos para vender em um ambiente decorado com paredes repletas de frases e desenhos feitos com giz, seguindo a temática da floresta urbana.

☌ Nas últimas edições os ingressos individuais custaram R$ 20 (nas terças, quartas e quintas) e R$ 30 (às sextas, sábados e domingos). Idosos pagam meia e crianças de até 12 anos podiam entrar gratuitamente.

2. Decora Lider | @liderinteriores

A proposta da Decora Lider é reunir, anualmente, profissionais de personalidade para trabalhar com os produtos do design Lider. O resultado não poderia ser outro: espaços modernos planejados por grandes arquitetos e decoradores que articulam elegância e conforto em ambientes singulares. A exposição ocorre nas lojas da Lider Interiores e é um dos principais eventos do setor.

Decora Líder (divulgação)

Em Salvador, a Lider na fica Alameda das Espatódeas, 1.167 – no Caminho das Árvores. A loja funciona de segunda a sexta-feira (das 09h às 19h) e aos sábados (das 09h às 14h). O prédio possui quatro andares e vende os mais variados móveis e peças de decoração. O lugar dispõe de produtos tão modernos que a visita é válida mesmo nos períodos em que o evento não está acontecendo.

☌ O espaço pode ser completamente explorado virtualmente por quem está querendo se inspirar: acesse clicando aqui.

3. Casas Conceito | @casasconceito

A Casas Conceito é um evento que acontece no mês de agosto na capital baiana. Em 2018, com o tema Raízes, a primeira edição contou com a criação de uma vila, no meio da natureza, em uma área de 12 mil metros quadrados no Horto Florestal. Para atrelar os conceitos de sustentabilidade às tendências de arquitetura, decoração e paisagismo, a mostra expôs 35 ambientes assinados por mais de 40 profissionais das áreas.

Casas Conceito (divulgação)

Com o slogan ‘Somos feitos para A(mar)’, a segunda edição do evento aconteceu no Bahia Marina entre os dias 17 de agosto e 29 de setembro. No perfil oficial da mostra no Instagram, eles diziam que além de arquitetura, decoração e paisagismo, a Casas Conceito 2019 oferece arte, mar, restaurante, drinks e pôr do sol.

☌ Nas últimas edições, o espaço ficava aberto de terça a domingo e os ingressos custaram a partir de R$ 30 + 1kg de alimento. Mas se a pessoa quisesse ter o passe livre para visitar os ambientes todos os dias, bastava pagar R$ 300.

4. CASACOR Bahia | @casacor_oficial

Este é um evento anual conhecido como a maior mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. A primeira edição aconteceu em 1987 e, desde então, belos projetos são apresentados por todo o Brasil. A loja CASACOR chegou ao nordeste em 1994 – ano em que a franquia baiana foi inaugurada.

A CASACOR Bahia é uma das maiores em número de visitantes – atrás apenas do Rio e de São Paulo. O evento, que geralmente ocorre no último trimestre do ano, já revelou nomes baianos muito importantes para a arquitetura e o design de interiores no Brasil.

Casacor Bahia (divulgação)

Além disso, a mostra costuma inovar e ousar bastante não só com a escolha do tema e dos projetos, mas dos lugares definidos como sede. As suas edições já foram instalada na Chácara Baluarte (casarão do século XIX), no Museu du Ritmo e até na Estação Ferroviária da Calçada.

☌ Nas últimas edições, a entrada única custava R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Também havia o passaporte: por R$ 150 para visitar os espaços quantas vezes a pessoa quiser.