4 harmonizações simples com vinho para testar em casa

A indústria de vinhos não se safou do impacto causado pela pandemia do coronavírus, que já infectou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo. As principais regiões produtoras do Velho e Novo Mundo já suspenderam visitas a adegas e ao campo, impactando toda uma cadeia que envolve desde viticultores a operadores locais de turismo. Além disso, já foram cancelados ou remarcados eventos internacionais importantes para o segmento, como Prowein, Vinitaly e Guia Descorchados. No Brasil, lojas especializadas já relatam queda no faturamento.

E nós, apreciadores responsáveis de vinhos, já estamos (ou deveríamos estar) bem mais cuidadosos quanto a qualquer situação de aglomeração. E se houver pelo menos um lado bom em ficar mais tempo em casa, talvez seja a oportunidade de sermos mais criativos na cozinha. Use seu tempo para redescobrir a adega, pegar aquela garrafa que está esperando uma desculpa para ser aberta… E testar harmonizações com o que você tem na geladeira e da despensa. As mais diversas e descompromissadas, do corriqueiro ao gourmet.

São várias as possibilidades. Para começar, se você tem um espumante em casa, comemore duplamente. Primeiro porque a bebida merece alegria, e segundo porque ela é super versátil! Acompanha uma refeição inteira, inclusive a salada de entrada. Tendo em casa um brut jovem elaborado pelo processo charmat, você pode bebê-lo junto a uma salada fresca bem elaborada. Se o borbulhante é feito pelo método Champenoise, trazendo consigo uma característica mais torrada e de amêndoas, pode adicionar oleaginosas, croutons ou frutas secas.

Encontrou um vinho branco jovem, seco e aromático, tipo um Sauvignon Blanc do Chile, da Nova Zelândia ou da Serra Catarinense? Beba-o com um peixe branco ao molho de ervas. Esses vinhos também trazem toques herbáceos, são bem frutados e têm uma acidez gostosa, dando super certo com esses pratos levinhos e bem temperados. Quer algo mais cool? Teste-o com burratas com tomates confitados. Deu fome só de pensar!

Curte fazer um burger clássico em casa, com queijo mussarela e misturando cortes diferentes de carnes vermelhas? Eis a desculpa que você precisava para abrir um Tempranillo jovem, sem estágio em carvalho. Com acidez mais alta, corpo médio e frutas vermelhas em evidência, a bebida vai te ajudar com a gordura do prato e acompanhar a estrutura da comida.

E caso você tenha encontrado os ingredientes para uma boa massa à Matriciana abrasileirada, elaborada com molho de tomate, bacon e parmesão, tenho a dica certa pra você. Cheio de umami, o prato aumenta no paladar a percepção de amargor nos taninos, acidez e do álcool, ao passo que diminui a sensação de corpo, doçura e fruta. Abra um vinho elaborado com cortes da uva Sangiovese e Merlot, como o italiano Chianti; ou um Merlot equilibrado do Vale dos Vinhedos.

Que outras combinações você pretende fazer em casa? Me conta por DM lá no meu instagram, @paulatheotonio