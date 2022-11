4 novos terraços para aproveitar a vista e a gastronomia em Salvador

1. Novotel Salvador Rio Vermelho | @novotelriovermelho

Novotel (divulgação)

O Novotel Salvador traz uma vista panorâmica do Rio Vermelho, unindo praias, edifícios, terraços que estão ao redor, casas e bares de toda a região, além de céu aberto, sem prédios que travem a visão. O espaço conta com uma piscina espaçosa, um bar especial no local e muita diversão para toda a família. Além de conferir o Oceano Atlântico, quem estiver no hotel ficará a 8 km da Praia do Porto da Barra e 11 km do Elevador Lacerda. E o melhor? Não precisa ser hóspede para aproveitar todo esse horizonte do terraço ou, até, as delícias gastronômicas do local (que tem o melhor café da manhã de hotel que já provei na vida!). É possível curtir tudo isso com o Day Use do espaço. O Restaurante Pier 505 está aberto para café da manhã, oferecendo cardápio regional, almoço e jantar. Você ainda estará a 15 minutos a pé de alguns dos bares e restaurantes mais famosos da cidade.

Paga para entrar? Valor do day use: R$ 200 por pessoa.| Localização: R. Monte Conselho, 505 - Rio Vermelho | Contato: (71) 2103-2233 | Horário de Funcionamento: Diariamente, das 10h às 18h.

2. Mirante Forte São Diogo | @mirantefortesaodiogo

Mirante do Forte São Diogo (Amanda Oliveira/divulgação)

O Forte São Diogo é uma estrutura secular que remete à fundação do nosso país, originalmente construída em 1536, como a primeira edificação do Brasil.

No topo do prédio há uma área aberta com estrutura para eventos, e é neste terraço onde a magia acontece. Nele, é possível conferir uma vista privilegiada para o imenso mar. O Bistrô Mirante do Forte São Diogo traz delícias no cardápio e é ideal para quem quer aproveitar a gastronomia local e ainda admirar a agitação da praia do Porto da Barra, sem perder todo o horizonte que é visto do terraço.

Paga para entrar? Não. Entrada gratuita. | Localização: Av. Sete de Setembro – Barra. |Contato: (71) 98263-8871 | Horário de Funcionamento: Segunda das 16h à 22h; Terça a Quinta das 15h à 22h; Sábados das 13h à 0h; Sexta a Domingo e Feriados das 15h às 23h

3. Rooftop 180° | @rooftop180

Rooftop 180º (divulgação)

Procurando um local para comer um petisco e tomar uma gelada vendo uma bela vista? É só correr para o Rooftop 180º, na Lapinha! Além da vista privilegiada para a Baía de todos os Santos, o local ainda oferece bons drinks e ótimos petiscos. O melhor de tudo é que o espaço ainda inclui combos especiais para quem vai de galera, além de oferecer áreas com paredes repletas de artes (pinturas ou grafites) e uma paisagem panorâmica para o pôr do sol.

Paga para entrar?Entrada gratuita, porém, de sexta à domingo trabalham com 30% de reserva e 70% ordem de chegada. | Localização: Rua Vila São José, n9- Liberdade, Lapinha. | Contato: (71) 98627-6529 | Horário de Funcionamento: Quartas e quintas das 16h à 00h; Sextas das 15h à 0h; Sábados das 13h à 0h; Domingos das 13h às 22h

4. Zomo | @zomozone.salvador

Zomo (divulgação)

O Zomo é um terraço diferente, não só pela vista, mas também por oferecer uma experiência nova para quem busca um misto de bar e boate. Esta é a opção mais badalada desta seleção. Nela, você pode curtir música ao vivo e DJs.

Com uma vista sensacional e uma arquitetura moderna e única, a Zomo ainda prepara festas temáticas, nas quais todos podem ir fantasiados. Drinks diferentões, muitas luzes e diversão garantida: este é o resumo que fecha a nossa lista de hoje.

Paga para entrar? Reservas antecipadas feitas pelo Instagram. | Localização: Rua da Paciência – Rio Vermelho | Contato: (71) 99968-4374 | Horário de Funcionamento: De quinta a sábado das 19:00 às 03:00; Domingos das 14:00 às 02:00

