4 opções diferentonas de delivery para aproveitar com os amigos em Salvador

1. TopDeli Salgados | @topdeli.salgados

Imagine receber pãozinho delícia recheado, churros com sabores diferentões (como chocolate puro ou beijinho), coxinhas, quibes e muito mais: já prontos! Você só precisa esquentar. É possível colocar na Air Fryer e ter tudo finalizado em, geralmente, 7 minutos.

Com qualidade artesanal, a TopDeli está em lojas físicas de parceiros e também faz o delivery dos salgados e doces rápidos, práticos e saborosos. Talvez esta indicação não soe tão fora do óbvio logo de cara, mas além dos sabores variados e da rapidez do preparado, a segurança industrial da marca resulta em produtos que não são oleosos e que trazem verdadeiros recheios e crocâncias, saindo, assim, ainda mais dos clichês.

Para quem for fazer festa: é possível também pedir os salgados já 100% prontos, sem precisar sequer esquentar para já devorar.

WhatsApp: (71) 99213-9865

2. Aloha Poke | @alohapokeoficial

O restaurante representa a cultura do Havaí em sua essência. Com ingredientes frescos, saudáveis e bem temperados, o Aloha Poke já traz no nome o seu carro-chefe: o Poke, que é um dos principais pratos da cozinha nativa havaiana. Consiste em peixe cru cortado em cubos (podendo unir camarões ou outros frutos do mar), com frutas frescas, vegetais e uma opção de carboidrato, geralmente servido como aperitivo ou como prato principal.

Sobremesas saudáveis, snacks, molhos, sucos integrais e outras opções extras podem também ser inclusas no pedido. Existem, ainda, os combos prontos, que unem todas essas opções com descontos. Para quem quer uma mistura bem diferente para experimentar, é a pedida ideal.

WhatsApp: (71) 98316-6979

Endereço: Av. Paulo VI, 1535, Loja 05, Pituba, Salvador - BA

Site: https://www.alohapoke.com.br/

3. Buddha Bistrô Asiático | @buddhabistroasiatico

O restaurante traz uma mistura da Ásia para Salvador. Bolinho primavera, frango empanado, camarão caramelizado, bolinhos chineses e muitas outras opções se unem no cardápio, que traz, ainda, bolo de manga, salada tailandesa e muitas outras opções.

Com preparo diário, os pratos preferidos pelo público do restaurante são: Bao de barriga de porco, Dynamite Shrimp, Orange Chicken, Nasi Goreng de Camarão e Pad Thai.

WhatsApp: (71) 2137-4446 | 98362-3653

Endereço: Rua das Rosas, 492, Pituba, Salvador - BA

Site: https://www.buddhabistroasiatico.com/

4. Cremonini Ristorante | @cremoniniristorante

O Cremonini, do chef Massimo, promete e entrega uma comida italiana diferenciada, sempre utilizando misturas inusitadas, ingredientes frescos e massas artesanais. Até as sobremesas surpreendem, como é o caso do bolo morno de banana. Pratos que parecem comuns ganham, como o espaguete com pesto siciliano, ganham molhos diferenciados. E o Carbonara (mais tradicional e o com frutos do mar) é fora de série.

Dentre as opções, os destaques são: o Arancini, o Gnocchi 4 formaggi, os Escalopes Saltimbocca e a Torta de maçã, receita familiar do chef.

WhatsApp: (71) 99694-2032

Endereço: Rua Alexandre Herculano 18, Salvador - BA