40 anos da banda Eva marca estreia de shows do Big Bompreço Drive In Salvador

Ao invés de palmas e pulos, buzinas e faróis piscando . A banda Eva deu o start no último sábado (1) nas atividades musicais do Big Bompreço Drive In Salvador na capital baiana. Para animar o público, mesmo com distanciamento social, a banda Eva trouxe na sua apresentação a comemoração dos 40 Carnavais através dos clássicos que marcaram épocas e novos hits como “Eva”, “Carnaval de Salvador, “Quarenta graus” e “Anjo”.

A programação do Big Bompreço Drive In Salvador segue neste domingo com apresentações dos filmes Pica-Pau O Filme, Velozes e Furiosos 5- Operação Rio e O Chamado 3. Os convites são vendidos por carro, que podem estar ocupados por até quatro pessoas. O ingresso pode ser adquirido apenas no portal oficial do evento, www.sympla.com.br/bigdrivein e na rede oficial do evento @bigdriveinsalvador. Ao escolher a sessão, após a confirmação do pagamento é gerado um QR Code, que permite a entrada de um carro com até quatro ocupantes.

O valor para entrada do cinema é R$ 90,00, sendo que cada pessoa pode participar da doação solidária com 1kg de alimento não perecível. Estes serão doados a profissionais do setor de eventos e entidades carentes mantidas pela prefeitura de Salvador. Assinante Clube CORREIO tem desconto de 40% sobre a inteira, ou seja, paga R$ 54 por carro. Ingressos à venda no sympla.com.br

Serviço

Data: Domingo (02/08)

Local: Centro de Convenções

15 horas – Pica-Pau O Filme – Família/Animação

19 horas – Velozes e Furiosos 5- Operação Rio – Ação/Thriller

22h30 – O Chamado 3 – Terror/Thriller