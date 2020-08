4º Seminário Salvador Cidade Inovadora ocorre nesta quarta (5); veja como participar

Quem deseja participar do 4º Seminário Salvador Cidade Inovadora, que acontece nesta quarta-feira (5), das 9h às 21h, deve correr para se inscrever. Com o tema ‘Inovação e Sustentabilidade na Real’, o seminário vai acontecer no formato de webinário, ou seja, via videoconferência, por conta da pandemia de covid-19.

O objetivo do evento é debater assuntos e desafios relacionados à questão da sustentabilidade, abordando práticas e soluções inovadoras realizadas por pessoas, cidades e empresas no Brasil e no mundo a fim de se tornarem efetivamente sustentáveis. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste link.

Titular da Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis), João Resch afirmou nessa segunda (3) que o clima para o evento é otimista. Todas as quatro oficinas disponibilizadas já foram totalmente preenchidas e o retorno nas redes sociais é positivo. O último balanço divulgado pela Secis indicou 894 inscritos no evento. "A nossa nova realidade é essa, e exige que sejamos inovadores para nos adaptarmos a ela. Por isso, esse formato de vídeo conferência do seminário também traz essa reflexão sobre os desafios relacionados às práticas e soluções inovadoras realizadas por pessoas, cidades e empresas no Brasil", disse o secretário.

No entanto, ainda dá para participar de qualquer um dos painéis: o acesso entre as Salas Planeta, Pessoas e Lucro será livre.

Presente na agenda de eventos da capital baiana desde 2017, o seminário é realizado pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secis, e reúne profissionais e representantes de organizações nacionais e internacionais em torno das temáticas centrais do empreendedorismo e da inovação.

Com uma palestra de abertura e 16 painéis divididos em três salas – Pessoas, Planeta e Lucro –, serão mais de 28 horas de discussões, com atividades simultâneas e, como dito, acesso livre entre estas.

Na sala Planeta, durante o primeiro painel do dia, às 10h30, serão abordadas questões de gênero relacionadas às mudanças climáticas.

Simultaneamente, nas outras duas salas, Pessoas e Lucro, estarão em pauta as empreendedoras negras e a importância das scale-ups (empresas de alto crescimento) em um ecossistema empreendedor sustentável, respectivamente.

Entre os convidados do 4º Seminário Salvador Cidade Inovadora, estão: Larissa Luz, cantora, atriz, escritora, compositora e produtora musical; Pedro Tourinho, especialista em entretenimento, mídia e fundador da Soko e MAP Brasil; Antônio Pita, fundador da Diaspora.Black; Coy Freitas, Diretor Artístico e Curador da plataforma de música da Devassa - Tropical Transforma; Renato Paquet, Diretor Presidente de Cleantechs da Associação Brasileira de Startups, CEO e fundador da scale-up Polen; Paulo Rogério, empreendedor, cofundador da aceleradora de impacto social Vale do Dendê e consultor em diversidade; e Linda Bezerra, jornalista e editora-chefe do jornal Correio e representante da Afro Fashion Day.

Larissa Luz será uma das palestrantes do evento (Foto: Divulgação/Caroline Lima)

No fim da tarde, a partir das 17h30, a discussão na sala Planeta irá tratar do potencial e dos desafios da Baía de Todos-os-Santos, enquanto a diversidade na cadeia produtiva da moda toma conta da sala Pessoas, e a multiexperiência da música, da sala Lucro. Em seguida, às 19h, o painel ‘Música, Inovação e Negócios’ encerra o evento.

Hellen Nzinga é cofundadora do EcoCiclo e fará palestra no Seminário Salvador Cidade Sustentável (Foto: Acervo Pessoal)

Oficinas

Além dos painéis, que acontecerão ao mesmo tempo em grupos de três, cada ingresso dará direito a participar de uma das quatro oficinas simultâneas, com orientações que vão desde como precificar um produto ou serviço até como criar um avatar (personagem digital) em pixel art.

As oficinas terão como facilitadoras Karine Oliveira, idealizadora e CEO da Wakanda: Educação Empreendedora, voltada ao empreendedorismo feminino e negro; Taís Ribeiro, co-fundadora da Aimo Tech, empresa de tecnologia educacional; Yasmin Souza, criadora do Brasil Aprender, portal destinado à modernização do processo de ensino-aprendizagem; e Betina Bona, fundadora do Terra Vida, empreendimento direcionado a soluções ecológicas.

O evento conta com o patrocínio do Jornal CORREIO, Doity, Teledata, Use Telecom e Usina Digital. Já a curadoria é uma correalização da Associação Baiana de Startups (Abastartups), Associação de Jovens Empreendedores da Bahia (AJE Bahia), Fundação Avina, Baanko, Grupo C40 de Grandes Cidades para a Liderança do Clima (C40), Endeavor Brasil, Sociedade Alemã pela Cooperação Internacional (GIZ), Grupo Rede+, Hub Salvador, Governos Locais pela Sustentabilidade (Iclei), Instituto Capitalismo Consciente, Incubadora de Negócios Sociais (In Pacto), Parque Social, Fundação Konrad Adenauer, Sebrae Bahia e Senai Cimatec.

Salvador 360

O Seminário Salvador Cidade Inovadora faz parte do eixo Cidade Sustentável, um dos oito eixos do Programa Salvador 360, que possui 360 medidas que visam acelerar o crescimento econômico e social da capital baiana e contemplam projetos e ações que inserem a tecnologia como uma importante política pública para a cidade.