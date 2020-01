5 canais de YouTube para organizar sua casa e seu dia a dia

Apartamentos cada vez menores, objetos multifuncionais, busca por qualidade de vida e desejo de maior praticidade são alguns dos focos e das realidades da população contemporânea. Foi em meio a tais conceitos que o título de personal organizer começou a bombar no Brasil nos últimos anos, ainda que esteja no país desde 2009 com outros nomes.

Para quem não ouviu falar, um personal organizer é a pessoa que avalia a rotina e o ambiente do cliente, identificando problemas e, com foco em objetivos como bem-estar e otimização de tempo e espaço, aplica soluções personalizadas e definitivas para a bagunça não voltar. Esses profissionais organizam e ajudam na limpeza de todos os cômodos solicitados, de maneira explicativa para que o(a) cliente prossiga da melhor forma sozinho(a). Não, não é só o guarda-roupa.

O sucesso da profissão, que começou há 30 anos nos EUA, já podia ser conferida em ofertas de produtos de organização, livros e até séries. A produção de organização da Netflix, Ordem na Casa, da guru japonesa Marie Kondo, é um exemplo das que entraram nas rodas de bate-papo com dicas de desapego. Programas como o Santa Ajuda, do GNT, que prossegue há mais de oito anos no ar, é um dos reflexos da firmeza do tema no país.

PERSONAL ORGANIZER EM SALVADOR E PARA TODOS OS NICHOS

Em Salvador, profissionais como @veramaiaorganizer e @luanacastroorganizer ganham reconhecimento em suas áreas de atuação. Vera trabalha em organização residencial e comercial, enquanto Luana é da área residencial e especialista em baby organizer. Elas explicam que apesar de popularizada pela parte doméstica, existem diversos outros nichos para esses profissionais. Eles vão da organização digital e de mudanças até as de treinamento de empregados, pós-luto e criação de rotinas domésticas.

A organização feita poupa alergias, dinheiro e outras tantas questões, como explica Vera Maia: "Não é preciso comprar roupas repetidas, alimentos não passarão da validade... A sensação de leveza é inerente no pós organização. Além de você se sentir com as rédeas de sua vida, terá ainda um ganho de autoestima e menos conflitos com entes queridos", afirma a Personal, que tem certificado OZ.

O preço da hora de um profissional pode variar de R$ 60 a R$ 150. Cada turno de Vera e de Luana dura em média 4h, sendo o investimento total de R$ 409 | R$ 450 por turno.

DICAS PRÁTICAS PELO YOUTUBE

Obviamente, nada substitui o estudo e o suporte de um personal organizer que foque em você e na sua realidade, mas para quem não pode fazer o investimento no momento, dá também para começar seguindo dicas de profissionais confiáveis que estão pelo YouTube.

São diversos os canais com dicas bem apuradas e cuidadosas para quem quer organizar a casa e a vida em geral. Canais como o Me Poupe, por exemplo, fazem sucesso por dar conselhos para a vida financeira – o que pode acabar ajudando em todo o resto, incluindo uma melhor organização na própria residência.

Que tal dicas de limpeza que você nem pensava que precisaria? Que tal truques para organizar aquela estante para caber muito mais coisa? Que tal formas de deixar tudo visível no seu armário como você nem imaginava? É para tirar você do sufoco que a nossa lista de hoje traz vídeos com essas técnicas para deixar ambientes mais práticos e organizados, assim como alertas para uma vida mais econômica e diversos outros pontos sobre produtividade e arrumação. Confira (sem ordem de preferências):

1. De Mudança

Dicas de economia doméstica, como dividir os itens da casa, indicações de aplicativos de organização, alertas para fugir de roubadas na hora de alugar um apartamento, dicas para ser mais produtivo e até listas de livros e séries para quem mora sozinho(a) se misturam nos vídeos de Mari Ribeiro.

A youtuber resolveu criar o canal quando passou a morar sozinha e a descobrir lições em meio aos próprios perrengues que passou. Com focos em como deixar a vida mais fácil, lucrativa e proveitosa, os vídeos do De Mudança servem também para aqueles que ainda não moram sozinhos ou que dividem a casa com mais alguém.

Muitas das indicações acabam dando suporte para quem trabalha de casa, para quem quer organizar mais o ambiente e para diversos tipos de realidades. Até teste organizando como a Marie Kondo ensina tem no canal.

➨ Vídeos novos em todas as segundas-feiras, às 10h.

➨ Para acompanhar mais: Instagram

➨ SEMELHANTES (SOBRE PRODUTIVIDADE): para quem quer mais vídeos focados em produtividade, o canal da Mariana Menezes é repleto de dicas. Outra dica bacana é acessar os vídeos da Dóris Baumer.

2. Diycore

Karla Amadori é Designer de Interiores e empreendedora, dona da loja de itens decorativos D.Co. No canal Diycore, ela dá dicas diversas de decoração, pontuando alertas para que os moradores não sejam enganados, assim como inspirando ao ensinar DIY (o famoso Faça Você Mesmo) e incentivando os seguidores a reaproveitarem objetos.

Mas o que mais chama a atenção nos vídeos de Karla são os tours por apartamentos ou outros ambientes pequenos. O quadro Terça de Casa é um dos que mais traz esse tipo de conteúdo no canal Diycore. Nessas produções, Karla ensina como deixar um ambiente pequenos mais espaçoso e organizado através de dicas como divisões criativas, disposição de móveis e distribuição de objetos.

Repletos de dicas acessíveis e inspirações variadas, o canal acaba servindo para qualquer casa, de qualquer tamanho, que pode ficar ainda mais organizada, reaproveitada e aconchegante.

➨ Vídeos novos em todas as terças-feiras e quintas-feiras, às 11h.

➨ Para acompanhar mais: Instagram

3. Yru Organizer

O canal Yru Organizer foi criado por Juliana Faria, personal organizer formada em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade Belas Artes de São Paulo e em Design de Interiores pela Escola Panamericana. Ela somou 21 anos na área de projetos de interiores, quando visualizou um nicho de mercado, o de personal organizer, pouco explorado até então no Brasil.

Os vídeos do projeto buscam ensinar de forma rápida diversas técnicas para manter a praticidade e funcionalidade dos espaços, diminuindo o estresse gerado pela falta de organização. São vídeos de três a doze minutos explicando como distribuir melhor os itens da casa, como arrumar o armário, como dobrar peças e muito mais.

O Yru entrou recentemente no ritmo de postar com mais frequência no canal, então para quem quer outras dicas de conteúdos semelhantes e que já trazem mais opções, é só conferir abaixo.

➨ Vídeos novos em todas as quintas-feiras.

➨ Para acompanhar mais: Instagram

➨ SEMELHANTES: Carol Rosa | Prsicila Sabóia.

4. Tu Organizas

Formada em artes visuais, especialista em arte contemporânea e apaixonada por design, Nina une a experiência de ensinar arte com a de criar projetos simples e fáceis. Consultora em organização, ela criou o canal Tu Organizas para dar dicas de como decorar e organizar gastando pouco e com criatividade.

A profissional conta com expressivos números de seguidores em suas redes sociais: são mais de 66 milhões de visualizações no YouTube e mais de um milhão de inscritos por lá. Nos vídeos, além do foco em DIY (para que cada um crie seus próprios itens com pouca dor no bolso), Nina disponibiliza a série Casa Organizada, na qual apresenta maneiras de ganhar tempo a partir da distribuição dos objetos pelos ambientes.

O canal ainda traz truques variados para guardar itens, limpar espaços e criar soluções que vão do guarda-roupa até a cozinha.

➨ Vídeos novos em todas as semanas.

➨ Para acompanhar mais: Blog | Instagram

5. Organize Sem Frecuras

Organização pessoal e da casa, limpeza e várias inspirações de decoração para você deixar a casa pra lá de charmosa e sua vida muito mais prática. Assim é a proposta do canal de Rafaela Oliveira, personal organizer formada em Design de Produto e pós-graduada em Design de Interiores. A profissional é autora do Livro Organize sem Frescuras — Com Menos Tempo e Menos Dinheiro (2017).

O Organize Sem Frescura já ultrapassou a marca de um milhão de inscritos no YouTube e pode ser considerado por uma legião de fãs como o melhor canal desta lista. Não seria para menos, já que ele traz dicas de todos os tipos para quem quer mais praticidade na própria residência.

Truques de limpeza para todos os cômodos se misturam a dicas de vida financeira. Alertas para quem trabalha de casa se misturam a dicas de produtos baratos. O Organize é claramente uma mesclagem de todos os outros indicados aqui.

➨ Vídeos novos em todas as quintas-feiras e domingos.

➨ Para acompanhar mais: Instagram