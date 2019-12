5 cinebiografias pouco óbvias e que vão dar gás nos seus objetivos

Quem nunca tomou uma atitude após ser inspirado(a) por uma boa história? Filmes com roteiros bem amarrados podem mexer com o nosso emocional ao ponto de levantar a autoestima e trazer novas ações que podem mudar o rumo dos nossos sonhos.

Cinebiografias sempre foram as minhas favoritas dentre os gêneros cinematográficos, já que trazem os casos reais da vida de uma pessoa que realmente alcançou os feitos ali pontuados. Elas têm o poder, portanto, de causar ainda mais impacto e de nos apresentar a seres humanos verdadeiramente inspiradores.

Com obras sobre pessoas que não são tão conhecidas ou outras que ainda estão vivas e não saem da boca de muitos, conheça cinco cinebiografias que não são tão famosas quanto mereciam e que prometem emocionar e te deixar com aquela empolgação para correr atrás do que deseja:

1. Apenas uma Chance

O longa Apenas uma Chance apresenta a trajetória real e repleta de perrengues de Paul Potts: carismático e tímido vendedor de celulares que surpreendeu o Reino Unido ao cantar no programa Britain's Got Talent.

Com ritmo sem enrolações, o filme é uma história de superação regada pelos nãos da vida. Paul sempre sonhou em ser um cantor de ópera, mas não recebeu apoios da família e encontrava um empecilho a cada esquina.

Com diversas entrelinhas repletas de mensagens profundas, a produção ganhou uma música da compositora e cantora Taylor Swift (ouça e veja a tradução de Sweeter Than Fiction, que foi escrita como se fosse a esposa do Paul falando para ele – por exibir também a força que um amor saudável traz para os objetivos de vida.

No fim, a obra promete deixar o coração quentinho para quem quer acordar sorrindo independente dos problemas e ter mais vontade de lutar um pelos sonhos deixados nas gavetas.

➨ Onde assistir: YouTube Play | Google Play

➨ Gênero: Biografia + Comédia dramática

➨ Duração: 1h44

➨ Lançamento: 2014

➨ Direção: David Frankel

➨ Elenco: James Corden, Alexandra Roach e Julie Walters

➨ Nacionalidade: Reino Unido, EUA

2. Magia Além das Palavras: A História de J.K. Rowling

Quem não ama a saga Harry Potter? A trama sobre o menino bruxo que sobreviveu é repleta sobre metáforas. Críticas ao preconceito (com o vilão sendo uma representação de Hitler) e reflexões sobre a depressão (demonstrada pelos dementadores) são apenas algumas das entrelinhas.

O filme Magia Além das Palavras acompanha a história da escritora J. K. Rowling, que ficou famosa e milionária com o sucesso de Harry Potter. A autora viveu um relacionamento abusivo e o maior nível de pobreza possível sem ser moradora de rua. Em meio a todos os problemas, ela não desistiu de escrever Harry à mão e de tentar lançar a sua obra.

Para quem amava os efeitos especiais e a qualidade da produção da saga nos cinemas, esqueça tudo isso para assistir à cinebiografia da autora. O filme foi feito de forma independente e é uma obra não autorizada diretamente por Rowling, então não é elogiável em relação às partes mais técnicas. O longa, porém, vale pelas curiosidades e lições de vida. Choro em todas as vezes em que assisto.

Um detalhe extra bacana é conferir o discurso de J.K. feito para Harvard após terminar de assistir ao filme. As falas da autora para a universidade chegaram a ser colocadas em livro, o Vidas Muito Boas. Veja:

➨ Gênero: Biografia + Drama

➨ Duração: 1h35

➨ Lançamento: 2011

➨ Direção: Paul A. Kaufman

➨ Elenco: Poppy Montgomery, Emily Holmes e Antonio Cupo

➨ Nacionalidade: EUA

3. A Travessia

A Travessia apresenta a história do acrobata francês Philippe Petit que, mesmo sem ter autorização legal, conseguiu atravessar sobre um cabo entre as torres gêmeas do World Trade Center em 7 de agosto de 1974.

A obra apresenta todo o processo de planejamento e treinamento de Petit, que tinha essa travesia como objetivo de vida. São diversas e fortes as mensagens sobre determinação e sobre a ideia da importância de, por vezes, burlar as regras (no melhor sentido). O longa, porém, não deixa de refletir também sobre as consequências da imprudência. Afinal, viver intensamente é o oposto de ser imprudente.

Para enxergar a produção de uma maneira ainda mais reflexiva, recomendo que veja o cabo utilizado como representação para as dificuldades da vida. A trama é uma inspiração que pode ter partes servindo para qualquer âmbito da vida do telespectador.

"No final da corda, ainda podemos cair. No final dela, ainda temos muito trabalho para fazer". Esta é uma das falas do longa, que mostra o quanto uma travessia deve abrir alas para novas. Como afirmo: a corrida não é para o de maior velocidade, mas sim para o que não para de correr.

➨ Onde assistir: YouTube Play | Google Play

➨ Gênero: Biografia + Drama + Aventura

➨ Duração: 2h03

➨ Lançamento: 2015

➨ Direção: Robert Zemeckis

➨ Elenco: Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley e Charlotte Le Bon

➨ Nacionalidade: EUA

4. Nise: O Coração da Loucura

Nos anos 1950, uma psiquiatra contrária aos tratamentos convencionais de esquizofrenia da época é isolada pelos outros médicos. Ela então inicia uma nova forma de lidar com os pacientes, pelo amor e a arte, buscando quebrar os usos da eletroconvulsoterapia, o choque insulínico e a lobotomia.

Resultado de 13 anos de ampla pesquisa, o filme é baseado nesse momento da vida da psiquiatra Nise da Silveira, pioneira da terapia ocupacional no Brasil. Nise, na obra, pode representar a todos que desejam fazer algum tipo de revolução (seja na própria vida ou socialmente), mas que sentem que ainda não encontraram seu espaço.

Lembre-se: sempre dá para começar com o que você já tem.

➨ Onde assistir: Netflix | YouTube Play | Google Play

➨ Gênero: Biografia + Drama

➨ Duração: 1h48

➨ Lançamento: 2016

➨ Direção: Roberto Berliner

➨ Elenco: Glória Pires, Simone Mazzer e Julio Adrião

➨ Nacionalidade: Brasil

5. The Story of Diana

Vou começar esta indicação pedindo desculpas, porque The Story of Diana é um documentário, mas, para quem tem qualquer preconceito com o estilo: juro que promete mexer tanto com o seu emocional quanto qualquer um dos filmes aqui indicados – assim como pode entreter da mesma maneira. Nunca chorei tanto em um documentário na minha vida, inclusive.

A produção foi dividida como uma minissérie na Netflix, podendo ser assistida em duas partes. Nela, os próprios filhos de Diana são entrevistados (Harry e William), assim como diversas das pessoas que conviveram com a personalidade. Mas o documentário não fica presos às falas e apresenta também diversas cenas reais, formando um produto dinâmico.

A criação consegue ir desde o início da vida de Diana até o seu último suspiro (e além dele) e mostra as diversas regras que a princesa quebrou. Ela virou símbolo de rupturas e inspirou a variadas discussões sobre preconceitos diversos.

A vida por trás das paredes do castelo, porém, era repleta de dores para a mulher que vivia rodeada do amor do povo. O relacionamento com traições e as tantas problemáticas que ela passou vão exibindo como nada é eximido de muros, embates e outros sofrimentos.

Como digo no meu livro Depois Daquilo: "A dor faz parte de tudo. O que não faz parte é se acomodar com ela.". E esse documentário consegue aprofundar com esplendor tal reflexão.

➨ Onde assistir: Netflix

➨ Gênero: Documental + Biografia + Drama

➨ Duração: 3h20 (cada parte em torno de 83 minutos)

➨ Lançamento: 2017

➨ Direção: Rebecca Gitlitz

➨ Nacionalidade: Reino Unido