5 dicas para melhorar o estudo ou trabalho dentro de casa

Produzo muitos dos meus trabalhos de casa, esta coluna e os meus livros lançados são alguns dos exemplos. Posso, portanto, afirmar de mão cheia que ter um home office ou estudar em domicílio nunca é um processo simples. Tudo pode ser uma distração mais fácil, o barulho dos arredores parece chamar para a rua e a cama pode ser mais convidativa do que todo o resto em diversos momentos. Mas é possível que o foco fique bem construído e que tudo flua com tanta produtividade quanto (ou até mais do que) em um ambiente externo.

Aqui na coluna já fiz uma lista de espaços coworking (inclusive gratuitos) para quem quer fugir do ambiente caseiro e ainda fazer mais fazer networking durante o processo de trabalho ou estudo. Mas, se você não está com tanta facilidade de locomoção ou de gastos possíveis, aí vai uma lista com dicas que não são facilmente encontradas e que, por experiência própria, são certeiras para maior facilidade de concentração e produção na hora de fazer acontecer em casa.

Seja para quem está estudando para um concurso importante, para quem está fazendo um curso à distância ou para quem está trabalhando totalmente de casa, no final, inclusive, deixei indicações de ouro para que o seu ambiente fique ideal. Confira, sem ordem de preferências:

(fotos/unplash/divulgação)

1. Arrume-se como se fosse trabalhar ou estudar fora de casa

Se tomar um banho já acaba sendo um meio para despertar, imagine então passar por todo o processo de escolher a roupa a ser utilizada no dia, optar pelo perfume, arrumar o cabelo e o que mais fosse feito antes de uma saída real de casa para o trabalho (ou local de estudo).

O momento dedicado a estar se arrumando como se fosse sair serve como uma pré-imersão para o início da produtividade em casa. É importante que faça todo o processo: desde o sapato até o relógio. Ficar totalmente arrumado(a) vai servir como gás para que aquele momento seja melhor levado a sério pelo seu cérebro e para que o horário dedicado àquilo também seja mais funcional.

2. Use aplicativos ou sites de organização como o Trello e Agenda do Google

Utilizar um site ou aplicativo de organização é uma forma eficaz de fazer menos bagunça do que em um checklist feito no papel. Mais maleáveis e fáceis de continuarem de fato organizados, esses sites também podem acabar incentivando para que já comece o seu dia entrando no universo da produtividade: já que vai precisar ligar o computador e enxergar tudo em uma tela maior, sendo a mesma na qual você produz os conteúdos do seu trabalho (por exemplo).

Não deixa de ser importante passar os seus conteúdos para o papel (como foi dito na lista anterior desta nossa coluna de todas as quartas-feiras, mas uma dica é tentar deixar nele apenas ideias soltas (que não devem ser ignoradas), assim como uma cópia das partes básicas do que precisa ser feito naquela semana em questão e outra cópia separada das metas maiores do mês.

E aí é onde está mais uma indicação: lembre de separar o seu checklist sempre por tópicos (como Clientes Pendentes e E-mails Pendentes ou Trabalho e Vida Pessoal), bem como por pontos e outras menores. Uma ideia, inclusive, é ter duas agendas: uma com os objetivos com datas já certas a serem cumpridas e outras com grandes metas a serem alcançadas – e com o que vai precisar ser feito para chegar até lá.

Uma dica de site que ajuda nessa organização, principalmente para quem trabalha em equipe (cada um da sua casa) é o Trello. Conheça toda a funcionalidade basilar dele no vídeo explicativo do canal Niina Secrets: onde toda a equipe se baseia no site para a organização fundamental.

3. Confira listas com sites e apps gratuitos que podem facilitar/agilizar o seu trabalho

Editar fotos de forma profissional e sem pagar nada, assim como fazer cards e banners incríveis também de forma gratuita (como é possível no Canva) podem ser uma mão na roda na hora de produzir algo extra para o trabalho de casa. Esses sites gratuitos costumam ser mais intuitivos e depois que se acostumar com algum, ele pode se tornar uma ferramenta ainda mais simples e constante no seu dia a dia.

E se der uma saída de casa, mas precisar acessar a área de trabalho do seu computador (em uma reunião, por exemplo)? E se quiser guardar e depois acessar algum link que pode ser útil, mas que não tem como anotar naquele momento e que sabe que ficaria esquecido no bloco de notas? Tudo isso também pode ser resolvido por aplicativos como o TeamViewer e Pocket.

Passe a acompanhar, mesmo que por poucos minutos por semana, alguns sites de tecnologia ou que tratam de produtividade e que podem acabar dando dicas surpreendentes de mais ferramentas a serem utilizadas. Não se contente somente com as que acha precisar, já que esses dispositivos estão aí para tornar tudo ainda mais fácil. Confira, por exemplo, uma lista com várias opções de sites e apps para tornar o seu dia a dia mais prático e, consequentemente, o trabalho em casa.

4. Bata ponto e combine com alguém para fingir ser seu chefe e regrar seus horários

Sabe quando combinamos de ir malhar com um(a) amigo(a) e isso ajuda no ritmo? Criar horários regrados e bater ponto como se tivesse um chefe acompanhando o seu dia a dia pode ser uma forma de não acabar caindo em distrações ou em quebras de rotina que podem atrapalhar todo o processo. Organize qual a sua carga horária de trabalho para cada dia da semana e dê o seu máximo para 'chegar cedo', cumprindo com os combinados.

Fale com um amigo para sempre ter que dar satisfação dos seus horários de trabalho para ele: avisando quando sair do almoço e estiver voltando à produção, por exemplo. De preferência, combine com alguém que mora com você.

Dentro da regra, separe um classificador com papéis para bater ponto escrevendo neles (veja um exemplo). Caso perceba que em algum dia não está sempre conseguindo cumprir, analise a possibilidade de mudar os horários a serem cumpridos naquela parte específica da semana.

Coloque despertadores com horários que realmente seriam utilizados caso estivesse trabalhando ou estudando dentro de um outro ambiente. Coloque a hora para acordar, outra para começar o trabalho, outra para o almoço, outra para o fim do almoço e por aí vai.

Para quem não mora sozinho(a), o barulho dentro de casa pode ser um grande empecilho na hora da concentração. Outra dica ideal é, portanto, fazer uma análise dos horários mais silenciosos da sua moradia e se basear nisso para a construção da sua agenda de trabalho. Nem todos os dias de produção precisam começar e terminar nos mesmos horários, já que até em escritórios certos funcionários podem acabar tendo um dia específico em turno diferente.

Na dica abaixo, vou falar um pouco mais sobre o que pode ser feito em relação a tais barulheiras.

5. Dicas para reservar um local e seguir uma organização de objetos

Reservar um local para ser o seu canto de trabalho ou estudo e decorá-lo é outro passo importante para que se sinta melhor em um ambiente externo e, assim, para que o gás da produtividade aconteça ainda mais para o seu cérebro. De preferência, escolha um lugar longe da sua cama, já que ela é mais uma distração possível (por lembrar do conforto da casa, e é fora dela que precisa se sentir).

Pense em um lugar mais isolado ou tranquilo da sua casa e passe a construir ali todo um ambiente diferenciado. Se der, pinte a parede de outra cor para destacar a diferença daquele espaço perante os outros. Coloque quadros ou post-its de motivação por perto e que remetam ao que precisa ser feito (como o estudo ou o tema/área do seu trabalho).

Sobre os objetos, inclusive, aí vão mais dicas:

a) Acabe com o barulho de quem mora com você: faça algo chamativo e criativo na sua porta, pelas paredes e no WhatsApp

Deixe todos os outros moradores da sua casa cientes dos seus horários de trabalho. Tente, inclusive, não mudar de horários e sim segui-los ao máximo, já que de tal forma a rotina também vai se instalando com mais facilidade para os demais residentes. Cole sua grade na porta do local onde vai estar trabalhando, assim como na porta do seu quarto, por exemplo.

Além de colar os horários, pense também em algo criativo e mais chamativo para colocar nas paredes da casa e na sua porta: como placas grandes e divertidas lembrando que ali tem alguém trabalhando. Assim, até os visitantes que chegarem podem se preocupar mais em fazer silêncio.

Crie também um grupo de WhatsApp com todos que moram na casa e sempre que iniciar o seu trabalho, tente enviar uma mensagem criativa relembrando a todos de uma forma leve, para que seja ainda mais prazeroso para cada um de colaborar com o momento. Afinal: quem fala com leveza ou com tom de decepção sempre ganha mais do que na base do grito.

b) Tire tudo o que te desconcentra de perto do ambiente escolhido

Caso exista um videogame ou qualquer detalhe que possa estar 'te chamando para fora do trabalho' naquele momento, tire-o de perto (ou, ao menos, do campo de visão) do espaço que escolheu para estudar ou trabalhar. Outra dica é usar, inclusive, outro navegador no computador para o momento do trabalho (e outro diferente, obviamente, para as redes sociais e lazer).

c) Use um objeto de motivação

Coloque por perto qualquer objeto que tenha um significado forte e simbólico e que represente o motivo de estar fazendo aquilo (no trabalho ou estudo) e de ter começado. Deixe-o bem no campo de visão de onde escolher para se concentrar e produzir e tente criar, caso tenha alguma religião, um momento de conexão entre esse objeto e a fé antes de iniciar tudo.

Seja uma reza, um simples agradecimento tocando no item ou qualquer coisa semelhante: o ato de energia em conexão com algo que vai te lembrar disso só de olhar é mais um detalhe para colocar na rotina e gerar mais gás para a produtividade.

d) Cuidados importantes com a iluminação

Utilize luzes que te deixam acordado(a) e que não fazem com que force a visão, já que é o que acontece no escuro. O ideal é que a iluminação artificial simule a luz natural do dia, não sendo nem muito clara e nem muito escura e não gerando muitas sombras, fator que proporciona “fadiga visual”. De dia, o ideal é também aproveitar a luz da janela. Portanto, escolher um espaço próximo a ela seria uma boa.

Lâmpadas que emitem luzes frias são conhecidas por estimularem o trabalho, ou seja, são aquelas que são branco azuladas. As que emitem luz branco amarelada (quentes), porém, acabam relaxando mais e causam a chegada da inimiga: preguiça. Tais informações podem ser verificadas na embalagem da lâmpada. As descrições para as temperaturas são: 2.700K (amarela); 4.100K (branca neutra ou luz morna); 6.500K (branca fria ou branco azulado).

6. Extra: Participe de grupos do Facebook

Sair de casa nos momentos de pausa ou de lazer pode ajudar para que mais ideias surjam e para que possa fazer outros contatos importantes para o seu trabalho ou estudo. A troca de ideias é sempre um bom suporte. Mas, caso sinta que está saindo menos (ou até mesmo se quiser algo extra que pode ser enriquecedor), vou te contar um segredo: o Facebook não morreu! E uma das coisas que mais o deixa ainda vivo são os grupos. Sim! Uma dica de grande ajuda é participar de grupos da rede social ou de algo interativo e semelhante pela web que trate da troca entre profissionais.

Caso esteja estudando para um concurso, vale procurar grupos sobre o tema. Eu mesma participo do grupo Efeito Orna, que trata muito de produtividade e de ideias criativas. O grupo Depois dos Quinze, do blog de mesmo nome, serve para desabafar e também encontrar ideias diversas.