5 empresas baianas que vão ajudar você a empreender melhor

1. PAGGUE | @paggue

A Paggue fornece máquinas repletas de benefícios para que os empresários possam vender com mais segurança e comodidade.

A marca dá diversas condições especiais para quem tem um negócio e aceita cartões de débito e crédito sem a necessidade de celular ou tablet. Além disso, as máquinas fazem o pagamento por aproximação, com 4G, WIFI, GPRS, imprimem recibos físicos e ainda dão a confirmação via SMS, além da inclusão de calculadoras - para facilidade de uso do proprietário.

Em seus diferenciais, a Paggue conta com zero taxas e atendimento sempre disponível e próximo ao cliente, evitando qualquer tipo de problema.

Apesar da marca de Feira de Santana estar ganhando grande destaque em empresas do setor automotivo (autoescolas, oficinas e concessionárias), também atende atacado e outras áreas. Basta ser empreendedor para aproveitar!

Site: paggue.io

2. QuiteJá | @quite.ja

A QuiteJá realiza a negociação de dívidas através de boletos à vista ou com parcelamentos. A empresa já realizou mais de 2,5 milhões de acordos e, apesar de não ter nascido necessariamente em berço baiano, tem diversas marcas regionais em suas parcerias, firmando laços nordestinos.

O projeto, que colabora de forma firme para que soteropolitanos possam quitar as suas pendências, tem como empresas parceiras os bancos Santander e Itaú, Casas Bahia, Lojas Pernambucanas, Ponto, Mercado Livre, entre outras varejistas. Através da plataforma é possível consultar o CPF ou CNPJ e resolver as questões.

Para realizar a consulta e a negociação das dívidas, é preciso apenas fazer um cadastro prévio no site.

Site: https://quiteja.com.br/

3. SGN Sistemas | @sgnsistemas

A SGN Sistemas é uma empresa que está há 20 anos fazendo a ponte entre tecnologia e gestão estratégica, auxiliando no gerenciamento e crescimento econômico das empresas.

Eles atuam na área de desenvolvimento de softwares de gestão empresarial, com sistemas específicos para cada segmento, como construção civil, comunicação visual, prestação de serviço, locação, entre outros.

No site, além de conhecer mais sobre a marca, é possível agendar uma demonstração para saber mais sobre os produtos e ver como melhorar os processos gerenciais do seu negócio.

Site: sgnsistemas.com.br

4. ConsulFis Contabilidade | @consulfis

A Consulfis foi fundada em Salvador e está no mercado há mais de 5 anos, utilizando a expertise em contabilidade para melhorar a saúde financeira das empresas.

Eles atuam com o modelo de Contabilidade Consultiva, que é uma evolução do papel do contador em escritórios que oferecem esse serviço. Nesse caso, o papel do contador consultor é fazer uma análise da saúde financeira da empresa e propor aos seus diretores e responsáveis medidas específicas que possam ajudar a companhia a alcançar seus objetivos.

A missão da ConsulFis é diminuir riscos, aumentar a margem de lucro e gerar informações para as tomadas de decisões.

Site: consulfis.com.br

5. Agência CiAtive | @ciativebrand

A agência elabora estratégias para que marcas sejam mais reconhecidas e reputadas. A empresa também cuida de todo o crescimento de diversos negócios, colaborando para a ampliação de vendas e outros resultados.

São diversos os serviços, indo desde Tráfego Pago e Gerenciamento Estratégico de Redes Sociais, até Assessoria de Imprensa: serviço que faz com que empresas possam estar em jornais, revistas e mais.

Apesar da CiAtive ter sido fundada na capital baiana, atende hoje diversos negócios de outros estados, além de grandes marcas regionais. Também produz vídeos, identidade visual e muitos outros detalhes para o branding e fortalecimento das empresas.