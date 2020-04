5 empresas de Salvador que podem ajudar o seu negócio em tempos de crise

Aqui na nossa coluna de todas as quartas-feiras, falamos de artes (filmes, séries, livros e mais), turismo e produtividade. Dentro do último tema, o empreendedorismo ganha total conexão. Portanto, não poderíamos deixar de abordar que não importa o tamanho do negócio: todos podem receber impactos em momentos de crise. Mas existem empresas e agências que podem servir como excelentes suportes nessas etapas ou, até, que podem ajudar na precaução para que o impacto seja bem menor ou sequer ocorra com a sua marca.

Em um momento delicado como o de isolamento social, a única forma de aderir a essas empresas, é caso elas façam o serviço sem que você precise sair de casa. E, sim, existem agências baianas confiáveis que trabalham dessa forma independente das fases sociais pelas quais passemos. Logo, a qualidade delas continua sendo a mesma de sempre.

É óbvio que não são todas as empresas ou pessoas que terão como investir nesses suportes no momento, mas, ainda assim, conhecer as possibilidades pode ser uma boa ponte para alertas e para novos caminhos próprios.

Assessoria completa; empresas que cuidam totalmente da produção de conteúdos digitais e da presença virtual da sua marca; formas de conectar seu negócio a influenciadores digitais; consultorias financeiras ou com advogados: confira indicações e alertas sobre esses temas na lista abaixo.

1. Agência para gerenciar, planejar e destacar as suas mídias digitais | Agência indicada: Agência DoisF

Ter um site e presença em todas as principais redes sociais e mídias digitais é requesito para qualquer empresa que deseje exibir confiabilidade e mais divulgações para os clientes. No mínimo, é necessário que haja um Instagram bem cuidado e elaborado. A resposta para os comentários, a interação com retirada de dúvidas e outros aspectos são fundamentais.

É para todos esses serviços que existe a DoisF – e para que você não precise se preocupar com nada além de apenas aprovar os detalhes. A empresa soteropolitana, criada em 2012, é responsável por cuidar de todo o universo de Marketing Digital para qualquer negócio, pessoa física ou artista. A agência vai desde a alimentação das mídias (sites, redes e mais) e do cuidado com o e-mail até a criação de sites/ecommerce e aplicativos. Além dos aspectos, a DoisF ainda prepara todo o material de papelaria (panfletos, adesivos, outdoors, cartão de visita e mais).

Com atendimento para clientes de diversas regiões do Brasil, um dos grandes diferenciais da marca criada por Thyza Ferreira, 29, é o atendimento por 24h. "Por mais que seu negócio tenha horário para abrir e fechar, sua página na internet não tem. Fora que as pessoas tem hábitos e costumes diferentes, acho muito ruim para as empresas se limitarem aos horários de feedback online aos clientes", afirma a líder, que complementa avisando que faz serviços pontuais ou contratos que podem durar mais para cada caso.

➨ Instagram: @agenciadoisf

➨ Site: www.agenciadoisf.com.br

➨ Telefone: (71) 991384642

➨ Faixa de preço: R$ 1.000 – R$ 3.000 (valores podem ser negociados)

2. Empresa para fazer assessoria e gerenciamento de imagem em crise (online e offline) | Empresa indicada: Texto & Cia

A Texto & Cia é uma empresa completa de Comunicação para qualquer negócio, pessoa física ou artista. Ela vai do online ao offline e, com planejamento estratégico de assessoria, cuida do seu relacionamento com a imprensa, ampliando e gerando mais reputação para a sua marca.

A renomada empresa criada em 1995 por Monique Melo é especialista em trabalhar imagens que estão passando por crises ou que desejam crescimento e ainda oferece treinamento de porta-vozes com estratégias de comunicação e oratória para atendimento à imprensa. Também não ficam de fora monitorias para CEOs e diretores que querem utilizar a comunicação para atingir mais objetivos.

Produção de conteúdos internos e externos também é preparada, assim como o gerenciamento completo das mídias digitais (alavancando e alimentando as redes sociais de formas personalizadas para fidelizar clientes em cada situação), as análises de métricas e cobertura de eventos para o online. Ou seja, o pacote é mais do que completo.

➨ Instagram: @textoecia

➨ Site: https://www.textoecia.com.br

➨ Telefone: (71) 3341-2440

➨ Faixa de preço: a negociar

3. Agência para conectar a sua marca a influenciadores digitais (e fazer uma divulgação bem trabalhada) | Agência indicada: iBahia Spark

A demanda por ações de marcas com influenciadores digitais é uma crescente em todo Brasil e na Bahia não seria diferente. Fazer parcerias e divulgações com influenciadores digitais de todo o Brasil pode ser uma forma de divulgar a sua marca e/ou produto com ainda mais intensidade e com resultados mais rápidos.

É para ajudar nesse processo e fazê-lo acontecer com mais agilidade que o iBahia se tornou a nova afiliada da Spark, maior empresa especializada em Marketing de Influência da América Latina e conta com uma plataforma tecnológica para amparar em todas as etapas necessárias, que vai desde a seleção de nomes, operação, jurídico e resultados em tempo real.

Como afiliada, o iBahia possui sua própria estrutura completa para atender os clientes, contando com apoio da matriz em São Paulo, o que permite atender demandas tanto no mercado local, quanto gerar negócios em parceria com a sede, em São Paulo.

Quando a sua empresa entrar em contato, tudo será feito online e o iBahia vai levantar os orçamentos dos influenciadores e enviar diversas possibilidades para que você escolha a que melhor cabe no seu bolso para o momento. "Nosso trabalho é super customizado de acordo com os objetivos de comunicação de cada cliente e por isso temos modelos de negócio adequados à várias faixas de investimento", afirma Danielle Pimenta, responsável pela operação Spark no iBahia.

➨ E-mail: spark@redebahia.com.br

➨ Site: ibahia.com/spark

➨ Faixa de preço: a negociar

4. Empresa para consultoria financeira | Empresa indicada: Primus Consultoria

Para quem está passando por uma crise financeira e não pode gastar muito para ver a salvação acontecer, investir em empresas juniores pode ser uma excelente saída. Com serviços gratuitos ou bem abaixo do preço, essas marcas, que são geridas por alunos de universidades (muitos próximos da formatura) orientados pelos professores, fazem serviços muitas vezes com qualidade enriquecedora.

E se a crise é estritamente financeira, nada melhor do que uma empresa para consultoria, planejamento e organização na área. Assim é a Primus Consultoria Empresarial, empresa Júnior que dá suporte para a criação e reorganização de empreendedores em marcas diversas.

Pesquisa de mercado, (re)estruturação financeira, plano de cargos e salários e diversos outros tópicos são oferecidos pela Primus. As possibilidades abrangem desde a área de marketing, até a área organizacional da empresa, perpassando pelos serviços financeiros.

➨ Instagram: @primusconsultoria

➨ Site: http://primusconsultoria.com.br

➨ Telefone: (71) 98218-2625

➨ Faixa de preço: a negociar (abaixo do preço geral de mercado)

➨ Outra indicação é dar uma olhada na empresa Invest Consultoria, que une advogados, contabilistas e administradores para cuidar do seu negócio. A dica, inclusive, tem a ver com o tópico cinco (abaixo).

5. Empresa para consultorias com advogados | Site para encontrar empresas: Star os Service

Ter a consultoria e o acompanhamento de bons advogados da área Trabalhista para um momento de demissão de empregados é fundamental, assim como ter o acompanhamento de advogados na área Empresarial pode ser primordial para momentos de crises financeiras.

São diversas as empresas em Salvador com vários profissionais da área que estão trabalhando de casa e dando consultorias para atender o seu negócio nesse momento delicado.

Uma dica bacana para encontrar a melhor empresa de advocacia para o seu caso é utilizar o site Star of Service, que também disponibiliza listas com diversos outros serviços (como, inclusive, aulas). Tudo pode ser pesquisado com filtros, como o de região. Confira.

EXTRA: Ciative (@ciativebrand) | Que tal cuidar da sua presença digital sem precisar de mais ninguém? Que tal entender melhor de conteúdo, planejamento, execução, design, fotografia, texto, anúncios, postagem e muito mais? O Ciative é um projeto para ficar de olho. Ele vai disponibilizar cursos e monitorias para que você tenha a sua independência no crescimento virtual, indo do conteúdo ao design.

E se você é escritor, que tal conhecer algumas agências literárias para disseminar seu trabalho? Clique aqui.