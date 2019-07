5 espaços gastronômicos para fazer seu evento cultural de graça em Salvador

Espaços gastronômicos da capital baiana se misturam com arte em suas mais diversas formas. Eles vão das apresentações musicais e dos quadros feitos na hora até os lançamentos de livros e as rodas de conversa. Para o público, é a oportunidade de respirar mais cultura. Para os artistas ou palestrantes, é a chance de ter um local diferenciado para apresentar seus conteúdos sem ter que pagar nada.

O público que for pelo evento, continua a pagar pelos pedidos que fizer separadamente, mas nada de custos extras nem para o organizador do projeto e nem para quem for acompanhar.

Como escritora e produtora de conteúdo residente em Salvador, sei o quanto pode doer a caça por um espaço bacana que possa atrair ainda mais públicos para um evento artístico. Por outro lado, existem restaurantes, bares e cafeterias que têm provado o quanto é mito essa ideia de que os movimentos poéticos e criativos não acontecem como antes na cidade.

A nossa lista desta quarta-feira serve para quem quer fazer programações que vão até tarde da noite ou para aquelas que prometem começar logo cedo. Não importa o horário e nem o paladar, a diversidade dos indicados promete agradar gregos e troianos. Confira os locais que trazem sabores nada óbvios e que abrem portas para diferentes tipos de eventos culturais:

1. Velho Espanha | @velhoespanha

Reinaugurado há aproximadamente dois anos, o Velho Espanha Bar e Cultura se situa num casarão antigo no centro de Salvador, que abrigava, desde 1918, o Armazém Espanha. Lá, tem cerveja para todos os gostos, além de pratos e petiscos tradicionais de boteco. Diversos combos são disponibilizados no Espanha, como é o caso do fumeiro com feijão verde, arroz, cortado de maxixe e vinagrete. Tudo fica na faixa dos R$ 30 a R$ 40 para duas pessoas.

(Fotos: Amanda Nascto/Divulgação e Gabriel Nogueira/Divulgação)

Entre bebidas e petiscos, o Velho Espanha hoje oferece, sem couvert fixo, uma programação cultural regular. Em seu primeiro ano, 78 grupos de música se revezaram em mais de 150 shows, que somaram mais de 300 horas de música. O espaço multilinguagem também recebe exposições de arte, espetáculos de dança, teatro e debates.

Desde a reinauguração, nomes como Margareth Menezes, Luedji Luna, Paulo Miguez, Côco Raízes de Arcoverde, Cláudio Prado e Balé Jovem de Salvador já integraram a programação do bar. Mas qualquer artista pode ter seu espaço no Espanha, bastando criar um evento bem estruturado, seja com um sarau, uma roda de samba ou um bate-papo.

Com aparatos como microfone e outros detalhes, o espaço dá suportes para a organização. Os interessados podem entrar em contato através das redes sociais.

➨ Endereço: R. Gen. Labatut, 38 - Barris.

➨ Telefone: (71) 3043-7481.

➨ Horário de funcionamento: de segundas a sextas, das 15h às 0h; aos sábados e domingos, das 10h às 0h.

➨ Facebook | Instagram

2. Pallina Gelateria Italiana | @gelateriapallina

A Pallina Gelateria chegou em Salvador com o objetivo de proporcionar ao público baiano uma amostra do produto europeu: o típico gelato artesanal italiano, elaborado com frutas frescas, ingredientes naturais e matéria-prima importada. Mix de bebidas de origem europeia, cafés expressos, cremosos capuccinos e bolos se mesclam aos mais de 40 sabores possíveis para os sorvetes.

Mas o clima de refrescância não para por aí, já que o ambiente conta, ainda, com estacionamento próprio e gratuito, além de uma vasta varanda que pode aproveitada em conjunto com os espaços internos para o público de um evento.

(Fotos: Divulgação)

Pinturas feitas na hora, apresentações, rodas de conversa e outras possibilidades são aceitas pelo local gratuitamente, contanto que haja aviso prévio para a organização. Mas não para por aí. Além dos eventos irem até a Pallina, ela também vai até os eventos.

Os carrinhos da marca são maneiras práticas de proporcionar ao seu evento corporativo, casamento ou aniversário um gostinho da Itália. Ele pode levar até oito sabores de gelato, disponíveis em 4 tipos de pacotes. Para saber mais, basta acessar o site oficial (abaixo).

➨ Endereço: Pituba - praça Ana Lúcia Magalhães | Praia do Forte - ao lado da Carmen Steffens | Vilas do Atlântico - na principal | Alphamall - Alphaville.

➨ Telefone: (71) 2132-0044.

➨ Horário de funcionamento: de segundas a quintas, das 11h às 21h; sextas e sábados, das 11h às 23h; e domingos, das 11h às 22h.

➨ Facebook | Instagram | Site oficial

3. Tropos Gastro Bar | @tropos.gastrobar

Espeto (incluindo o vegetariano), sorvete artesanal, barquinhas de beiju ao molho anciene e wrap de chocolate com banana se misturam a drinks como o mojito e a cerveja gelada. Todo esse combo poderia ser suficiente para apresentar o Tropos como um local diferenciado, mas o espaço que brinca com uma área coberta e outra aberta, sem divisórias, pode ser o que mais chame a atenção.

(Foto: Divulgação)

De cara, dá para perceber que a ideia principal da arquitetura é facilitar a interação. E é com essa linha que o bar fica aberto para receber diferentes pequenos eventos culturais. Cantores e poetas podem fazer seus shows, que costumam ser divulgados nas programações do Instagram do Tropos.

São diversos os bate-papos, lançamentos de livros e os momentos em que passam jogos de futebol também no local. Em geral, as programações ficam na base do 'pague quanto puder' para o público.

➨ Endereço: R. Ilhéus, 214 - Rio Vermelho.

➨ Telefone: (71) 3023-3307.

➨ Horário de funcionamento: quintas e sextas, das 18h às 2h; aos sábados, das 19h às 2h.

➨ Facebook | Instagram

4. Seven Wonders Café | @sevenwonderscafe

Para quem quer um espaço presente em diferentes locais da capital baiana, o Seven Wonders é a melhor pedida da lista. Com mais de cinco sedes em diferentes bairros de Salvador, a cafeteria está presente também em São Paulo e Recife.

Gastronomia e cultura são os alicerces do local, onde os amantes do bom café podem desfrutar também de opções para lanches e almoços, contando com sanduíches, crepes, tortas, doces, salgados, saladas, massas e demais pratos especiais do bistrô.

(Fotos: Divulgação e Luciana Amancio/Divulgação)

Rodas de conversa, saraus, eventos musicais, lançamentos de livros, palestras e outros projetos podem ser feitos gratuitamente no espaço, que abre as portas e agrega, ainda, a própria clientela como um público a mais para o evento artístico. Para os interessados, basta apenas um contato prévio, com envio da programação.

É importante, porém, a atenção para os detalhes, já que o Seven libera o espaço contato que coisas extras (como caixas de som) sejam levadas por quem está produzindo o evento. "Apoiamos os eventos exclusivamente com a concessão do espaço, de modo que tudo o mais que for necessário seja de responsabilidade da organização", conclui a equipe do Wonders.

➨ Endereço: R. Frederico Simões, 153 - Caminho das Árvores | Av. Tancredo Neves, 620 - Caminho das Árvores | Outros locais: Shopping Paralela | Ondina Apart Hotel | Salvador Shopping | Shopping Barra | Shopping Bela Vista.

➨ Telefone: (71) 99655-0777.

➨ Horário de funcionamento: no Caminho das Árvores funciona de segundas a sextas, das 7hàs 19h30; e aos sábados, das 8h às 13h. | Horários dependem da sede.

➨ Facebook | Instagram | Site oficial

5. Poró Restaurante e Bar | @pororestaurantebar

Para quem quer um café com biscoitos ou para quem deseja algo mais elaborado, como o prato Roupa Velha com Costelinha Bêbada, no Poró Restaurante o menu pode agradar a todos os tipos de gostos e fomes. Em meio à decoração no melhor estilo caseiro, estão opções como o Sorvete de Limão Calda de Biribiri e as cervejas diversas.

(Fotos: Divulgação)

Pequenos quadros e aspectos minimalistas misturam criatividade e aconchego pelo espaço, que ainda conta com uma parte superior especial que fica aberta para eventos maiores. Na área de cima, um terraço com vista para a Rua do Carmo brinca entre as construções coloridas e históricas.

Entre as delícias e os aspectos decorativos, o local recebe gratuitamente lançamentos de livros, rodas de conversa, apresentações de artes plásticas e outros eventos culturais. Mas tudo depende da quantidade de público e do que o(a) organizador(a) do projeto deseje oferecer. "Podemos fechar um pacote mais simples em que oferecemos bebidas para o público ou, caso a ideia seja ter também ter pratos servidos para todos e um público maior, podemos abrir o nosso terraço e ter um outro orçamento", explica a equipe do Poró.

➨ Endereço: R. do Carmo, 13 - Santo Antonio.

➨ Telefone: (71) 99618-1704.

➨ Horário de funcionamento: de terças as quintas, das 12h às 16h e das 19h às 23h30; sextas e sábados, das 12h às 23h30; e aos domingos, das 12h às 21h.

➨ Facebook | Instagram