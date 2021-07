5 estratégias para vender mais qualquer ideia ou produto

Os gatilhos mentais fazem parte das estratégias de Copywriting, que é o processo de produção de textos persuasivos para ações de Marketing, Vendas e Fidelização (inclusive para gerar mais engajamento).

O conteúdo de um bom Copy pode ser em posts nas redes, anúncios (tráfego pago), e-mails, bases para vídeos e também em sites, por exemplo. O termo, inclusive, é uma das palavras mais famosas do momento na internet.

Mesmo que a palavra pareça um bicho de sete cabeças para muitos, é algo simples de entender e de utilizar quando estratégias de Comunicação entram em jogo. Para isso, basta captar bem os gatilhos mentais, que despertam ações inconscientes e influenciam as decisões do público - para que ocorram na hora em que você deseja.

Mas existem gatilhos mentais que já são facilmente encontrados pela internet. E como nas minhas aulas do Clube Acelerados (ciative.com.br) o segredo é sair dos clichês, trouxe alguns dos gatilhos menos óbvios que ensino nas consultorias e mentorias para grandes marcas.

Confira:

1. Gatilho da Tentação:

É a técnica de elogiar a pessoa para depois mostrar que ela não pode 'ficar fora daquilo'. Exemplo: Se você é inteligente, vai fazer isso. Assim você estimula a pessoa e atiça para a prova. Além do elogio, você pode incluir a sensação de pertencimento, como mostro na imagem a seguir:

Veja também mais um exemplo que preparei para um dos meus clientes:

2. Gatilho da Ressignificação:

Mostre que o público pode estar fazendo algo errado ou que já não é a forma mais correta e que você tem a solução para que ele descubra a melhor maneira de fazer aquilo.

Exemplo: "O conteúdo de valor não é mais esse que você faz!". A pessoa vai ficar se perguntando o motivo disso, e você, que vende Branding e construção de público fidelizado, vai explicar que o mais importante do que o conteúdo que ensina, é o conteúdo que conecta.

Veja melhor na imagem a seguir:

3. Gatilho da Precaução:

Primeiro lembre que você não vende condicionador, você vende cabelos hidratados e desembaraçados. É tudo sobre a solução que o seu produto traz e não sobre ele em si.

Mas você não vende apenas a solução, você vende também a precaução. Não se vende hidratante, se vende: peles macias e saudáveis ou, ainda melhor: peles que não vão mais ressecar (precaução).

4. Gatilho da Ação Contrária:

Use uma ação que choca quem está buscando o contrário ou quem nunca faria aquilo. Isso vai chamar a atenção e aguçar a curiosidade para que a pessoa leia tudo.

Exemplo: se você está falando com uma universidade, pode indicar expulsão de alunos. Como assim? Veja na imagem a seguir:

Um bom case de sucesso de Ação Contrária é o do Venda a Sua Mãe:

5. A Perda:

Fale o que a pessoa perde se não adquirir o seu produto: algo que vai prejudicar ela caso não adquira.

Exemplo: Você quer divulgar uma bateria que é bem mais cara do que as outras. MAS ela dura mais do que todas, ou seja: se o cliente comprar as outras, vai ter que comprar sempre mais (em um espaço de tempo menor). Logo, comprando a mais, você acaba gastando menos no total (se não comprar a sua, vai gastar MAIS!). A chamada poderia ser: Gaste menos e dure mais!