5 eventos literários gratuitos, virtuais e soteropolitanos para acompanhar

1. Mostra Literária de Salvador | @mostraliterariassa

A Mostra Literária de Salvador está chegando a sua 3ª edição com lançamento de livros, oficinas, contação de histórias, mesas redondas, debates e discussões acerca do livro e da literatura on e offline. Escritores contemporâneos diversos, de dentro e de fora da Bahia, são convidados para os papos, as aulas e os demais momentos, os quais já foram presenciais e, atualmente, estão ocorrendo de forma 100% online.

Como forma de incentivar a leitura e democratizar o mercado editorial baiano, a mostra está realizando uma Chamada Pública, com inscrições abertas de 15 de março a 04 de abril de 2021, oportunizando novos autores baianos a apresentarem suas obras na nova edição, que ocorrerá de 23 a 25 de abril. Na convocatória, serão selecionados 10 exemplares, com publicações produzidas entre junho de 2020 e março de 2021.

Para participar, o interessado deverá ser baiano ou naturalizado no Estado da Bahia e preencher o formulário de inscrição na data de 15 de março a 04 de abril, disponível exclusivamente no site do evento (www.mostraliterariassa.com.br). A Chamada Pública não caracteriza premiação, mas cria um espaço dentro do evento que permite a divulgação da obra do(a) autor(a) selecionado(a). A seleção ocorrerá até o dia 08 de abril e o resultado final poderá ser conferido no dia 10 de abril de 2021, no site e redes sociais da Mostra Literária de Salvador.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. A realização é de Rebeca Lisboa e a curadoria fica por conta de Lorena Ribeiro e Luciany Almeida.

2. Encontro de Autoras Baianas | @encontrodeautorasbaianas

O evento reúne escritoras para que debatam e exerçam suas atividades literárias diversas. “O critério de montagem das participantes de cada painel privilegiou autoras negras e oriundas, ou que mantêm forte relação no campo literário, com cidades do interior”, explica a idealizadora do projeto, a autora Clarissa Macedo, que assina com as escritoras Kátia Borges e Lílian Almeida a curadoria do evento.

De forma pioneira no estado e com disponibilidade para todo o país, a primeira edição será realizada entre os dias 8 e 12 de março, levando o nome de: 1º Encontro de Autoras Baianas – Marcas Contemporâneas.

O evento é transmitido no canal do Encontro no YouTube. A primeira edição inclui nove rodas de conversa sobre temas pertinentes ao setor literário, além de apresentações artísticas durante os cinco dias. Todas as atividades e debates serão, exclusivamente, conduzidos por mulheres, de forma que os assuntos sejam tratados à luz de suas perspectivas e interpretações.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb @funceboficial | Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. A realização é de Clarissa Macedo, do Instituto Cervantes e da Band Bahia.

3. Flipelô (Festa Literária Internacional do Pelourinho ) | @flipelo

A Festa Literária Internacional do Pelourinho deixou de ser um sonho antigo da Fundação Casa de Jorge Amado e ganhou a sua primeira edição em 2017. Quando ocorria presencialmente, durante os quatro dias do evento, cerca de 50 atividades gratuitas tomam conta das ruas e espaços culturais do Centro Histórico. Mas, por conta da pandemia, esse movimento acontece agora de forma virtual.

Saraus, debates, encontros, oficinas literárias, apresentações teatrais, shows, leituras dramáticas, exibições de vídeos e atividades que atendem aos públicos adulto e infantojuvenil integram a programação.

Além de tantos encontros, também acontece o A Voz Edita, projeto que reúne novos e renomados poetas para recitais. O evento inteiro segue uma linha mais informal, com café e muita troca de ideias, podendo também abrir espaço para que pessoas do público mostrem a própria arte.

É possível conferir todos os momentos da última edição através do canal de YouTube do evento

4. Flisu (Festa Literária do Subúrbio) | @flisuoficial

A produção preta e periférica ganha destaque na Festa Literária do Subúrbio, que contou com Lázaro Ramos, Conceição Evaristo e Carla Akotirene na sua primeira edição, ainda neste ano. A literatura suburbana marginalizada é o principal foco do evento, que foi totalmente transmitido pelo YouTube.

Lançamentos de livros, rodas de conversa, palestras e intervenções artísticas fazem parte do projeto, que reuniu, ainda, nomes como Nelson Maca, Cássia Vale, Landê Onawale e Juraci Tavares – pessoas com forte relação com o Subúrbio.

"Em geral, enxergam o Subúrbio como uma área distante da cidade, mas não enxergam a pluralidade que habita esse local. Fazer essa Flisu para chamar de nossa é ampliar essa lente para a sociedade e mostrar que o Subúrbio faz literatura, faz arte e tantas coisas que nutrem o Brasil", destacou o ator, poeta e curador Fábio de Santana em entrevista para o CORREIO, na matéria assinada por Laura Fernandes.

Para quem ama os recitais, o projeto também realiza um sarau com vários representantes da cidade, como o Sarau da Onça, o Sarau do Cabrito e o Sarau do Bêco.

Quer conhecer mais saraus soteropolitanos? Clique aqui.

5. Felica (Festa Literária da Caramurê) | @caramure

A Felica é uma iniciativa da Caramurê, editora local que já foi indicada aqui na coluna dentro do compilado de 5 editoras baianas com livros para todos os gostos. A festa literária, porém, não conta apenas com autores da própria Caramurê. Com curadoria do escritor Breno Fernandes, o projeto traz as participações de autores locais e nacionais – de diversas editoras.

Os literatos são postos frente a frente (mesmo que através da tela) para que possam discutir as temáticas propostas no Prosa Boa, nome dado para a sequência de lives. Enquanto aprofundam os temas, os artistas também apresentam mais sobre as próprias caminhadas.

A iniciativa acumula mais de 40 horas de programação, com debates sobre temas variados, mas todos focados em âmbitos artísticos. Além dos escritores, o evento online já destacou, por exemplo, os trabalhos do maestro da Orquestra Sinfônica da Bahia, Ricardo Castro.

A Felica acontece sempre no canal do YouTube e no Instagram da editora baiana.