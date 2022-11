5 feiras de artesanato e cultura para acompanhar em Salvador

As feiras ao ar livre já são tradição na capital baiana, sendo ótimos exemplos de ocupação da cidade, com valorização de artistas e comerciantes locais.

Além de permitirem uma imersão na cultura local, estas feiras misturam tendências do artesanato, da gastronomia e de diversos nichos, gerando celebração de encontros, socialização e alegria para toda a família.

Conheça cinco feirinhas periódicas de artesanato e cultura para você conhecer em Salvador:

1. Salvador Boa Praça | @ssaboaparaca

Se você procura um ambiente familiar para animação e encontros ao ar livre, o Projeto Salvador Boa Praça é a melhor pedida. O objetivo desta feira é promover lazer em espaços públicos da cidade, sendo feita para todos os públicos e incluindo diversas atrações, como: feirinha de roupas e artesanato, artistas, shows e apresentações culturais, além de opções gastronômicas e muito mais.

Seguindo o calendário de 2022, a 5° edição do Salvador Boa Praça acontecerá na Praça Nossa Senhora da Assunção - Pituba, nos dias 05/11 e 06/11 (sábado, das 11h às 19h e domingo, das 9h às 19h).

Uma das empresas confirmadas no evento é a Beju Doces (@beju_doces | instagram.com/beju_doces), que estará disponibilizando degustações e faz sucesso com suas sobremesas e doces artesanais.

A BEJU é uma das marcas artesanais a estarem presentes no projeto. A lasquinha de caramelo, a torta de pistache, geleias artesanais e os suspiros são famosos entre os participantes, que se deliciam com diversos combos.

2. Feira Vegana | @feiraveganasalvador

A Feira Vegana reúne ativistas pelos direitos dos animais e direitos humanos. No evento, é possível conhecer marcas de alimentos, cosméticos e acessórios sem origens ou testes em animais.

O movimento inclui brechós de roupa e decoração, doação de animais, gastronomia, venda de roupas e artigos veganos da Associação Brasileira Protetora dos Animais (ABPA). O dinheiro é revertido para dar suporte aos animais de rua resgatados.

A próxima edição será nos dias 05/11 e 06/11, das 11h às 17h, no Parque da Cidade. O projeto promete muita conscientização, comida, cosméticos naturais e muitos outros itens a serem descobertos. Tudo 100% vegano.

3. Feira da Cidade | @a_feira

Sendo a primeira feira contínua do segmento, ela reúne arte, gastronomia, música, manufatura e outras possibilidades. A Feira da Cidade foi, portanto, um divisor de águas em Salvador. No histórico, a feira soma mais de 200 edições, 2000 horas de música, mais de 500 apresentações artísticas e lançamentos de mais de 1.000 empreendedores.

São diversos participantes, entre eles: hamburguerias, docerias, artistas locais, marcas de artesanato e muito mais.

O próximo evento acontecerá nos dias 05/11 e 06/11, das 9h às 21h, no Canteiro Central da Centenário.

4. Coreto Hype | @coretohype

Criada há 7 anos, a feira criativa valoriza o "borogodó" de marcas criativas e ocupa espaços com música, gastronomia, diversidade e muita arte. Quadros com frases criativas e muitos outros itens nada óbvios (e artísticos!) ocupam o espaço.

A feira conta com uma longa variedade de programação e lazer para crianças, jovens, adultos e idosos, além de ter mais de 100 empreendedores criativos por edição.

Além de revelar talentos e estimular a economia local, o Coreto circula por diversos bairros conectando pessoas, artes, ideias e amores. Recitais de poesias e outros acontecimentos podem sempre surgir.

O local e a data do próximo evento ainda não foram divulgados. É importante acompanhar pelas redes sociais @coretohype.

5. Rua Livre | @rualivressa

O Rua Livre é um evento de interesse popular, feito na rua. O objetivo é movimentar a economia criativa local e incentivar a colaboração coletiva. No projeto tem de tudo: música, feira de produtos artesanais e autorais, gastronomia e muita conversa.

Não há uma lista de expositores, já que os promotores devem ser residentes e chegar horas antes, para que se conheçam e organizem. Esse é o diferencial da feira: a relação com a população e o local escolhido, o que torna cada momento único e especial.

O próximo local e as próximas datas da iniciativa ainda não foram divulgados, mas é possível acompanhar novidades através do Instagram da feira.

EXTRA: Praça Ana Lúcia Magalhães

Com um vasto espaço verde, com famílias passeando, pets em suas coleiras, pessoas fazendo atividade física e outras apenas contemplando a natureza enquanto estão nos banquinhos, o local chega a lembrar um pouco das sensações do Central Park, em NY.

A praça, que recebe diversas feirinhas criativas ao longo dos finais de semana, tem água de coco à venda, restaurantes com açaí e tortas por perto. É uma ótima opção para quem deseja um dia mais calmo em um ambiente a céu aberto.

O espaço também oferece opções diversas de entretenimento para toda família: nos finais de semana você pode encontrar brinquedos e guloseimas para crianças, encontros de cachorros e até mesmo atividades em grupo, como aulas de Yoga.