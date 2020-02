5 filmes de romance que fogem totalmente dos clichês

500 Dias com Ela, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, Ela, O Lado Bom da Vida, P.S. Eu Te Amo e outros títulos famosos do cinema apresentam tramas de romance que tomam rumos nada óbvios. Intensos e inusitados, esses filmes trazem reflexões fora das caixas e acabam envolvendo diversas críticas sociais enquanto também mexem com os corações voltados aos relacionamentos a dois.

Para quem quer mergulhar em longas com casais que vão mexer com o emocional do espectador e que também vão para lados nada clichês, a nossa coluna de todas as quartas-feiras veio com uma lista especial. Filmes brasileiros, espanhóis, americanos e britânicos se misturam em um compilado ideal para quem quer suspirar e se surpreender. São alguns dos meus títulos favoritos do cinema. Confira:

1. Era Uma Vez... | OU: Tres Metros Sobre el Cielo (Paixão Sem Limites)

Dé (Thiago Martins) mora na favela do Cantagalo, em Ipanema. Filho da empregada doméstica Bernadete (Cyria Coentro) e abandonado pelo pai, ele viu seu irmão Beto ser assassinado por um traficante e seu outro irmão, Carlão (Rocco Pitanga), ser exilado da favela pelos bandidos. Decidido a não seguir o caminho do crime, Dé trabalha vendendo cachorro-quente num quiosque da praia.

De lá da praia, ele observa Nina (Vitória Frate), filha única de uma família rica que mora na Vieira Souto, rua em frente à praia de Ipanema. Os dois se conhecem e acabam encantados um pelo outro. Porém, as diferenças entre seus mundos de origem geram diversas críticas e preconceitos velados.

Era Uma Vez é um retrato de diversas problemáticas sociais brasileiras unidas a uma trama intensa de um romance jovem que poderia encarar os mesmos bloqueios independente das idades.

O filme recria uma clássica história que, ao chegar ao final, pode ser relembrada por qualquer espectador. Ainda assim, em Era Uma Vez todo o sentido acaba sendo diferente.

➨ Gênero: Romance

➨ Duração: 1h56

➨ Lançamento: 2008

➨ Direção: Breno Silveira

➨ Nacionalidade: Brasileira

TRES METROS SOBRE EL CIELO

Filme é baseado em livro de Federico Moccia (foto/divulgação)

Dois jovens, que pertencem a mundos diferentes, apaixonam-se e mergulham em uma emocionante jornada de descobertas e lutas para quebrar preconceitos diversos. Até aí tudo pode parecer clichê, mas de caminhos óbvios o longa Tres Metros Sobre el Cielo, que é baseado no livro homônimo de Federico Moccia, não tem nada.

Na trama, que está com adaptação confirmada para uma série da Netflix, Babi é uma garota de classe alta, educada dentro de princípios rígidos. Hace é um rapaz rebelde que carrega cicatrizes do passado e atos machistas que precisam ser desconstruídos. Até onde os julgamentos deles mesmos e a caminhada de autoconhecimento de ambos pode não criar um embate?

O longa traz mensagens profundas e variadas que cabem para qualquer relacionamento e vivência social, ainda que o tom adolescente possa percorrer em algumas cenas. Lições como a ideia de que liberdade é saber ao que se prende é uma delas.

A obra intensa marcou uma geração inteira na Espanha e tem, ainda, uma continuação que traz tantas mensagens incríveis quanto o próprio primeiro: Tengo Ganas de Ti, que já foi indicado ao Prêmio Goya de Melhor Roteiro Adaptado. No universo literário, o ciclo é fechado como uma trilogia, sendo Tres Veces Tú o último título.

Hoje, após tanto assistir ao filme na adolescência, enxergo problemas que devem ser discutidos, como atos do protagonista que romantizam o machismo e outros tantos imaturos da personagem com a qual ele se envolve, mas o segundo longa chega com ainda mais maturidade e os questionamentos geram reflexões válidas em ambos.

➨ Gênero: Romance

➨ Duração: 1h03

➨ Lançamento: 2010

➨ Direção: Fernando González Molina

➨ Nacionalidade: Espanhola

2. Antes do Amanhecer (primeiro da trilogia) | OU: Um Dia

ANTES DO AMANHECER



Jesse e Celine, dois jovens nos seus vinte e poucos anos, se encontram em um trem na Europa, se identificam imediatamente e decidem explorar Viena juntos. As pessoas, lugares e os atraentes mistérios da cidade tornam-se destinos. No caminho, eles compartilham suas esperanças, piadas, sonhos, preocupações e admiração. É um dia para durar em suas memórias. E uma homenagem aos amores eternos.

De todos os filmes desta lista, é o menos frenético ou repleto de clímax. Focado em diálogos que podem servir como reflexões para muito além das amorosas, o longa é para quem quer mergulhar em entrelinhas. O dia que os protagonistas passam juntos pode servir como metáfora para representar uma história completa de um relacionamento intenso.

Seja para os relacionamentos que duraram pouco, mas com gigante intensidade, ou para relações que tiveram caminhos incontroláveis traçados, o filme pode ser base de identificações. Além do tema, amizades, vida profissional e questões sociais ficam emaranhadas.

Os filmes Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia Noite são as continuações que fecham a trilogia. Inclusive, a maior graça é parar e maratonar os três para que tudo se conecte com ainda mais força.

➨ Gênero: Romance

➨ Duração: 1h41

➨ Lançamento: 1995

➨ Direção: Richard Linklater

➨ Nacionalidade: Americana

UM DIA



Se você já assistiu Simplesmente Acontece e curtiu, Um Dia é como a versão mais madura e inesperada do longa. Seguindo para outro caminho e formulando uma mensagem totalmente diferenciada, a trama é ideal para quem quer refletir sobre não mais esperar.

O filme aparece aqui em conjunto com Antes do Amanhecer por também ter um ritmo mais lento, sem preocupação com grandes clímax durante o desenrolar da obra, ainda que possa ter um final pouco previsível. O foco do longa está para o ápice do desfecho e para todas as reflexões que ele traz justamente por cada segundo de outras reflexões geradas pelo decorrer.

Na trama, que é baseada no livro homônimo de David Nicholls, Dexter e Emma se conhecem durante a faculdade, em 1988, e passam a se encontrar uma vez por ano, durante 20 anos. A história acompanha suas vidas e amores durante o período, enquanto eles negam sentimentos próprios.

➨ Gênero: Romance

➨ Duração: 1h48

➨ Lançamento: 2011

➨ Direção: Lone Scherfig

➨ Nacionalidade: Americana, Britânica

3. COMBO: Te Amarei Para Sempre + Questão de Tempo + Para Sempre

Quem nunca se emocionou com o filme Diário de Uma Paixão? E quem não lembra da atriz Rachel McAdams nele? Para quem quer fugir dos clichês e encontrar longas com tantas intensidades quanto, confira outros títulos que são protagonizados por McAdams e que são alguns dos meus favoritos da vida (sem ordem de preferências):

TE AMAREI PARA SEMPRE

Henry e Claire se conhecem quando ela está com 6 anos de idade, viram confidentes e amigos e acabam se apaixonando. Mas um desencontro estará sempre no caminho do casal. Vítima de uma mutação genética, Henry viaja pelo tempo sem conseguir controlar. Essa viagem pode servir como metáfora sobre diversos dos empecilhos na vida de um casal.

➨ Gênero: Romance

➨ Duração: 1h50

➨ Lançamento: 2009

➨ Direção: Robert Schwentke

➨ Nacionalidade: Americana

PARA SEMPRE



Baseado em um caso verídico, o filme Para Sempre apresenta Paige e Leo, que formam um feliz casal recém-casado cujas vidas são transformadas por um acidente de carro que deixa Paige em coma. Ao acordar com uma perda de memória severa, Paige não se lembra de Leo e nem de quem havia se tornado nos últimos anos da sua vida. Apesar das complicações, Leo luta para conquistar seu coração novamente e reconstruir seu casamento. [LEVE SPOILER] No fim, é importante perceber que algumas coisas "que são para ser" podem demorar um pouco justamente para que mostre da melhor forma a verdade que carrega.

➨ Gênero: Romance

➨ Duração: 1h44

➨ Lançamento: 2012

➨ Direção: Michael Sucsy

➨ Nacionalidade: Americana

QUESTÃO DE TEMPO



Depois de descobrir que ele pode viajar no tempo, o jovem Tim Lake resolve usar seus poderes para descobrir mais sobre a mulher pela qual se encanta. Questões familiares e as consequências de tais viagens começam a surgir no meio do caminho. A mensagem das últimas cenas é a mais bacana de toda a trama e deve ser captada com atenção.

➨ Gênero: Romance

➨ Duração: 2h03

➨ Lançamento: 2013

➨ Direção: Richard Curtis

➨ Nacionalidade: Americana

4. Como Eu Era Antes de Você

A jovem e peculiar Louisa "Lou" Clark transita de emprego a emprego para ajudar a sustentar sua família. Entretanto, sua atitude conformada com a vida é testada quando se torna cuidadora de Will Traynor, um tetraplégico que era apaixonado por esportes. Ela passa a tentar melhorar o estado de espírito dele enquanto aprende a mudar o próprio.

Como Eu Era Antes de Você é um filme para entender que intensidade e inconsquências são opostos. Intensidade é sobre tomar um café, assistir a um filme que não teria coragem antes, é sobre as pequenas coisas que acrescentam outras (e não desfazem de tantas conquistadas). Veja (a partir do minuto 6:52 do vídeo acima) sobre novos olhares que são possíveis de ter a partir da trama, sem spoilers:

➨ Gênero: Romance

➨ Duração: 1h50

➨ Lançamento: 2016

➨ Direção: Thea Sharrock

➨ Nacionalidade: Britânica

5. COMBO NACIONAL: Romance + De Onde Eu Te Vejo + Talvez uma História de Amor

ROMANCE



Ana e Pedro, dois jovens atores, se apaixonam durante a montagem teatral do Romance de Tristão e Isolda. Ao mesmo tempo em que recriam a história do casal mítico, eles tentam descobrir para si próprios uma nova forma de se relacionar, que seja menos trágica e mais livre, porém carregada da mesma emoção. Ao narrar o romance contemporâneo de Ana e Pedro, tendo como pano de fundo o romance clássico de Tristão e Isolda, Romance é uma história de amor e uma história sobre o amor.

A noção de que a chave de qualquer relacionamento é ter limites combinados e atualizá-los está nas entrelinhas da trama, sendo bem definida pela frase: "Não existe peito aberto com mente fechada. Não existe mente aberta sem limites combinados." (do livro Depois Daquilo).

➨ Gênero: Romance

➨ Duração: 1h45

➨ Lançamento: 2008

➨ Direção: Guel Arraes

➨ Nacionalidade: Brasileira

DE ONDE EU TE VEJO



Filme nacional com Denise Fraga e Domingos Montagner, conta a história do casal Ana Lúcia e Fábio, que decide se separar após 20 anos de casamento. Fábio resolve se mudar para um apartamento do outro lado da rua. Além disso, eles enfrentam uma crise no trabalho e a filha está no processo de entrar na faculdade e mudar de cidade.

Pode parecer que é um drama, mas na verdade trata-se de uma comédia romântica bem apreciada pelo público. Ana Lúcia e Fábio, através de situações cômicas, enfrentam melancolias que geram reflexões aprofundadas sobre relacionamentos a dois.

A queda na rotina, a falta de diálogo e outras problemáticas são bem pontuadas para que sirvam de alerta para qualquer casal. Amar é cuidar do outro sem deixar de cuidar de si, e esse é um dos principais pontos da trama.

➨ Gênero: Romance

➨ Duração: 1h30

➨ Lançamento: 2014

➨ Direção: Luiz Villaça

➨ Nacionalidade: Brasileira

TALVEZ UMA HISTÓRIA DE AMOR



Quando chega em casa, depois de mais um dia corriqueiro no trabalho, Virgílio liga a secretária eletrônica e ouve um recado perturbador. É uma mensagem de Clara, comunicando o término do relacionamento dos dois. Virgílio, contudo, não faz a menor ideia de quem é Clara.

Perturbado devido ao seu jeito metódico e controlador, ele não se lembra de ter se relacionado com ninguém, mas todos ao seu redor pareciam saber do relacionamento dos dois, perguntando como ele está se sentindo com o término. Agora, ele precisa encontrar essa mulher misteriosa.

Assim é a trama de Talvez uma História de Amor, adaptação do livro do escritor francês Martin Page que traz nas entrelinhas diversas lições e críticas sobre os relacionamentos humanos atuais. Leve, a obra se propõe a deixar quentinhos aqueles corações que estão em dúvida sobre o amor.

Clique aqui para conferir uma crítica aprofundada e sem spoilers (para enxergar o filme de outras maneiras).

➨ Gênero: Romance

➨ Duração: 1h45

➨ Lançamento: 2018

➨ Direção: Rodrigo Bernardo

➨ Nacionalidade: Brasileira