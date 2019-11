5 formas para descobrir rapidamente o filme ou a série ideal para você

Com as tantas opções que os streamings e a internet deixam nas nossas mãos, o momento de assistir a alguma trama muitas vezes acaba sendo substituído pelas horas de indecisão e procura. Afinal, qual série realmente vai ter a ver com você ao ponto de ganhar uma maratona? Qual filme seria uma boa pedida para o seu momento atual?

Como crítica de cinema e de produções para TV, não posso deixar de pontuar sobre quantas vezes já me surpreendi por furar a bolha e conhecer tramas que aparentemente não seriam do meu gosto. Mas, calma, porque esta listagem é justamente para que você descubra produções certeiras com o que busca ou, ainda, para que possa caçar ideias diferentonas do que tem como costume.

Separei sites, perfis do Instagram e até canais de YouTube que vão ajudar na hora da sua caça pelo filme ou pela série ideal. Vem mergulhar nas dicas e nos indicados:

➥ Antes de continuar a leitura, corre também para conferir um compilado especial que fiz com sites que ajudam você a encontrar a trilha sonora completa de episódios de séries, novelas, programas de TV, filmes e muito mais.

1. Acompanhe perfis do Instagram com frases de filmes e séries

São diversos os perfis bem elaborados do Instagram que compartilham em fotos vários trechos dos diálogos de filmes, séries e documentários (ou até versos de clipes musicais). Muitos deles conseguem ir das falas mais leves e comediadas até as mais reflexivas e impactantes. Todos com frases em português.

Esses @’s sempre indicam nas legendas sobre qual obra estão postando, o que pode colaborar para que encontre o filme ou a série que mais pode ter a ver com o seu momento de vida.

Para ajudar a descobrir os perfis que realmente trazem uma boa gama de indicações e uma seleção bacana de diálogos, no meu site @nao.obvio é possível acessar uma lista com seis perfis do Instagram que trazem essa pegada.

O compilado, inclusive, vai para além do @umfilmemedisse, que é um dos mais conhecidos. É possível encontrar indicados como o @se7imaarte ou o @decifrandoseries.

2. Acompanhe redes sociais voltadas a discussões sobre filmes e séries



Antes mesmo desta nossa coluna de todas as quartas-feiras passar a existir, já tinha feito aqui no CORREIO uma lista de sites e aplicativos imperdíveis para apaixonados por filmes e séries.

Na lista estão sites com diversas propostas, como os que ajudam a achar produções escondidas da Netflix, mas ela traz, ainda, detalhes sobre redes sociais como Filmow, TV Show Time e Banco de Séries.

Nesses sites, além de organizar os filmes e as séries que você tem acompanhado, é possível conferir notas e ler comentários de outros usuários sobre as tramas ou sobre episódios específicos (com spoilers sinalizados), sendo uma maneira de conferir com mais facilidade se uma obra pode ter a ver você. No Filmow, por exemplo, os usuários ainda fazem diversas listas que mostram obras semelhantes umas às outras.

Mas ratifico aqui que se basear por opiniões alheias pode tirar grandes tesouros do seu caminho: use as falas dos outros para ter novos olhares, mas não se prive de testar.

3. Acesse sites que indicam uma trama no estilo de outra que você já curte

Sites como o Filmes Tipo, o CineTrii (em inglês), o Taste Dive (em inglês) e o CineDica indicam longas e séries (no caso de alguns, apenas filmes) que tenham a ver com outro título que você já curte bastante.

Em geral, basta pesquisar pelo nome de uma trama nesses portais (com o título em inglês, no caso dos sites que não são brasileiros) e serão apresentadas outras opções que podem ser ideais para o seu gosto. O Filmes Tipo, por exemplo, ainda traz a possibilidade extra de caçar títulos por temas (qualquer tema!): pode ir de 'personagens veganos' até 'tiro no ombro'.

O Netflix Roulette é outra opção de site que mostra um conteúdo “surpresa” conforme alguns filtros de sua preferência. Com interface em inglês, o site permite adicionar um dos gêneros, nome de diretor, ator ou palavra-chave. Ao clicar no botão “Spin” é exibido o resultado com o título, imagem, resumo, elenco e até a nota dos usuários.

Já o Date Night tem uma proposta um pouco diferente, já que ele indica um filme a partir de outros dois indicados. Se você vai assistir algo com alguém, é só colocar um título que a pessoa curte e outro que você gosta: e vai aparecer uma obra que seja uma mistura dessas duas. Não entendeu muito bem? A explicação está na lista de sites e aplicativos imperdíveis.

4. Acesse sites e apps que indicam filmes e séries fora do óbvio

Para além do próprio @nao.obvio, que está sempre com listas repletas de longas, curtas, séries e documentários fora dos clichês, existem sites como o Just Watch. Ele exibe indicações de filmes e séries através do uso de filtros como o de gênero e o de ano de lançamento, mas o diferencial da plataforma está em outro detalhe. Ele exibe, ainda, todos os streamings nos quais é possível assistir a produção – atualizando, inclusive, tramas que já foram retiradas da Netflix.

Para quem quer sair da zona de conforto, o Good Movie to Watch, que oferece apenas o idioma inglês, também mostra sugestões de filmes aleatórios. Um destaque da plataforma é a oferta do trailer, junto da descrição do título.

5. Acompanhe canais de críticos de cinema e produções de TV

Uma das dicas mais certeiras para descobrir novos filmes, séries ou outras produções que realmente tenham a sua cara é acompanhar críticos(as) que estão sempre atualizando seus conteúdos, seja com indicações mais gerais ou com análises mais diretas e/ou aprofundadas das obras.

No meu Instagram, blog e canal de YouTube, estou sempre postando as minhas críticas de filmes, séries, clipes e letras de música. Nas minhas análises sempre pontuo, sem spoilers, as explicações das simbologias, metáforas e lições diversas das tramas, alertando sobre o que poderia passar despercebido para o telespectador. Inclusive, temos as análises de muitas das produções antes mesmo dos lançamentos delas.

Mas existem diversos outros críticos, principalmente no YouTube, com conteúdos super bacanas e indicações muitas vezes fora do que a maioria já está comentando sobre. Deixo aqui uma listinha de canais de YouTube desse estilo que amo acompanhar: Série Maníacos; Gabriel Gaspar; Raphael PH; Carol Moreira e Amo Séries.

O quadro de Assistidos do Mês de Karol Pinheiro também é outra boa pedida, ainda que ela não tenha o assunto como foco principal.