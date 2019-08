5 fotógrafas de Salvador para fazer seus ensaios ou eventos

Um ensaio fotográfico pode servir como meio de quebrar a timidez, ampliar o autoconhecimento ou enxergar ângulos repletos de metáforas que antes não via nos arredores. Já os cliques em um evento podem servir para imortalizar sensações que passariam despercebidas ou que podem gerar novos abraços ao serem lembradas. Independente do que for captado, é fato que estar confortável com a presença do fotógrafo é um dos principais pontos para que tudo saia bem.

Mulheres com as câmeras nas mãos vêm despertando cada vez mais um debate acerca dos preconceitos sobre a figura feminina, deixando as clientes com o tal do conforto aflorado de outras maneiras. Com o lugar de fala que elas têm, suas visões podem trazer acréscimos singulares no momento de clicar uma gestante, uma outra voz feminina, crianças ou até casais.

Indo dos ensaios mais poéticos e sensuais até os casamentos e as fotos de crianças e bebês, fotógrafas da capital baiana ganham os corações dos clientes por fugirem dos clichês e captarem o que foi pouco percebido nas situações. Conheça seis fotógrafas soteropolitanas confiáveis e que fazem poesias nas imagens. Veja os trabalhos para acompanhar pelo Instagram, para inspirar suas próprias fotos ou até para contratar para o seu evento ou ensaio:

1. Luar Fotografia | @luarfoto

O projeto Luar Fotografia é guiado pelas fotógrafas Carolina Aguiar, 23, e Luma Aguiar, 26. Com foco em retratos femininos, famílias (gravidez, casais...) e eventos familiares, as jovens trazem tons poéticos para cada clique, brincando com objetos, sombras e luzes de formas fora dos clichês. Muitos podem, inclusive, lembrar das chamadas Fotos Tumblr ao olhar para as artes das profissionais.

As irmãs trabalharam fazendo cliques para empresas enquanto finalizavam os estudos na fotografia e faziam retratos esporádicos. Após começarem a caminhada de freelancer com ensaios para clientes diversos, não pararam mais, e hoje levam com tudo o próprio negócio adiante.

(fotos de Carolina Aguiar e Luma Aguiar/divulgação)

No processo para um trabalho, elas buscam saber desde o início a proposta da(o) cliente, sugerindo que a escolha do local tenha algum significado para aquela personalidade. Elas participam, ainda, das compras de roupas e acessórios, ajudando no que for preciso.

"Gostamos de brincar com objetos, cores, luzes e também flores. A natureza e o nosso trabalho andam juntos. Perguntamos também quais músicas refletem o estado de espírito da cliente e colocamos pra tocar", afirmam.

➨ Faixa de preço: entre R$ 350 e R$ 1.300.

➨ Como solicitar: Site (www.luarfotografia.com) | Direct do Instagram | contato@luarfotografia.com | (71) 99211-5455.

2. We Fotografia | @we.fotografia

Michele Nix é designer e fotógrafa e atua no ramo há cerca de 11 anos. Sua vida na arte imagética começou quando captava as cenas musicais de Márcio Messeder, seu esposo e hoje sócio, que na época era cantor de uma banda.

Há quatro anos os dois fundaram a empresa We Fotografia, que atende a área familiar, fotografando desde o casamento até uma gravidez ou até mesmo acompanhando mensalmente o crescimento dos bebês. Grande parte dos trabalhos são realizados na região em Salvador, mas também fazem trabalhos nas regiões próximas, como Lauro de Freitas, Camaçari e Feira de Santana, mas o céu é o limite, tendo em vista que o casal já realizou trabalhos também internacionais.

(fotos de Michele Nix e Márcio Messeder/divulgação)

"Como nossa maior demanda é de casamentos – eventos que demandam maior atenção aos detalhes – costumamos marcar encontros presenciais pra que os casais nos conheçam e saibam como é a entrega do nosso material: álbuns, caixinhas, fotos, quadros e por aí vai. A partir desse encontro um orçamento personalizado. Tudo é definido com os clientes.", conta Michele.

➨ Faixa de preço: entre R$ 800 e R$ 2.000.

➨ Como solicitar: Instagram da empresa ou pessoal: @michelenixwe | Site (www.wefotografia.com.br) | michele@wefotografia.com.br | (71) 991970146.

3. Milena Palladino | @milenapalladino_fotografia

Milena Gantois Palladino, que mora e atua profissionalmente em Salvador, tem 36 anos e nasceu em Poções, interior da Bahia. Com formação em Jornalismo, a fotógrafa é graduanda em Artes Plásticas e trabalha com os cliques desde 2008, quando começou a realizar ensaios e registrar a cena cultural. Durantes esses 11 anos realizou a exposição Itabuna e Outros Ângulos e lançou o livro de fotografia com poemas autorais Sobretons (Editora Mondrongo, 2010).

A artista trabalha com ensaios pessoais, seja de homens, mulheres, amigos ou famílias, buscando captar de forma orgânica toda essência do cliente. A profissional faz, ainda, coberturas de eventos e still para cinema (um tipo de making off).

(fotos de MIlena Palladino/divulgação)

Além de captar momentos únicos que exibem as emoções espontâneas de crianças, casais e outros clientes, a fotógrafa ainda brinca com janelas, portas, gretas de luz e outros detalhes formando imagens poéticas. O foco em detalhes como as mãos também fazem parte dos cliques delicados de Palladino.

➨ Faixa de preço: a partir de R$ 500 (trabalha com pacotes).

➨ Como solicitar: Direct do Instagram (acima).

4. Lorena Vinturini | @lorenavinturini

Lorena Vinturini atua como fotógrafa profissional desde 2014. Com 28 anos, a Jornalista é formada pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e tem o ser humano como fio condutor da sua produção fotográfica. O ponto principal da sua arte é captar momentos que sirvam como lembranças das memórias, desejos e sonhos dos clientes.

Lorena se dedica a fotografar os detalhes cotidianos dos clientes e os rituais em família, como a gestação e o nascimento. Ensaios de bebês, acompanhamento do primeiro ano e aniversários e eventos relacionados também ficam inclusos no trabalho.

(fotos de Lorena Vinturini/divulgação)

"Eu busco contar a história daquelas pessoas. Então antes do ensaio, nós conversamos bastante para que eu conheça um pouco aquela família e possamos pensar em ambientes e situações que farão parte. Tudo tem que ter a cara de cada família", exclama.

➨ Faixa de preço: entre R$ 540 e R$ 1.270.

➨ Como solicitar: Direct do Instagram (acima) | (71) 99957-7982.

5. Taylla de Paula | @tayllafoto

Taylla de Paula se apaixonou pela fotografia na adolescência e depois de se formar em Jornalismo pela UFBA, decidiu fazer do hobby uma profissão. A soteropolitana atua há quatro anos profissionalmente na capital, com foco em ensaios e eventos.

Apesar de também fazer fotos masculinas, ultimamente a fotógrafa tem mergulhado profundo no universo feminino, entendendo o ensaio como ferramenta de empoderamento e autoconhecimento. No seu trabalho, busca registrar momentos de uma forma mais leve e descontraída, sem muitas poses prontas.

"Sempre utilizo cores vivas e gosto de orientar a escolha do local e das roupas, mas priorizo a presença da personalidade de cada um. Faço os ensaios em locações externas ou na casa das pessoas", conta a fotógrafa, que também faz cliques em eventos culturais.

(fotos de Taylla de Paula/divulgação)

➨ Faixa de preço: R$ 580 (para ensaio feminino, com opções mais em conta de mini-ensaio) | A partir de R$ 640 para ensaio casal + gestante | A partir de R$ 780 para eventos.

➨ Como solicitar: Direct do Instagram (acima) | Site (www.taylladepaula.com) | (71) 99211-8756.

