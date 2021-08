5 futuros lançamentos do cinema para ficar de olho em 2021

Sabe aquela vontade de assistir a um "filmaço"? Aquele desejo de encontrar um roteiro profundo, complexo e bem costurado sempre está em mim. Agora que as produções cinematográficas estão voltando à tona, não poderia, então, deixar de caçar aquelas que prometem muito e merecem o nosso aguardo.

Longas baseados em grandes casos reais, filmes distópicos e repletos de entrelinhas, produções nacionais cheias de impactos e muitos outros estilos se misturam nesta seleção especial para quem ama cinema e está com saudade de algo fresco e intenso. Vem comigo:

1. Caminhos da Memória

Em um futuro distópico, onde o presente se tornou terrível, as pessoas se tornam obcecadas por "ficarem assistindo às memórias do passado que viveram". Nessa realidade, Nick Bannister (Hugh Jackman) é um investigador particular da mente e navega por esse mundo obscuro e fascinante, ajudando seus clientes a acessarem lembranças perdidas. Vivendo às margens da costa submersa de Miami, sua vida muda para sempre quando ele decide atender uma nova cliente, Mae (Rebecca Ferguson).

Um simples caso de “achados e perdidos” torna-se uma perigosa obsessão. Enquanto Bannister luta para descobrir a verdade sobre o desaparecimento de Mae, ele descobre uma violenta conspiração. O longa, assim, constrói diversas metáforas sobre a necessidade de lidar com o luto e saber até onde remoer o que já passou. Afinal, tem coisa que só vira flor quando a gente cor-ta – e só devemos demorar, onde pudermos sempre estar.

➨ Lançamento: 19 de agosto, 2021 (Brasil)

➨ Onde assistir: Cinemas

➨ Gênero: Ficção científica | Thriller | Romance | Suspense

➨ Nacionalidade: EUA

2. King Richard: Criando Campeãs

O drama biográfico mostra o caso da jornada ao estrelato das tenistas Venus (Saniyya Sidney) e Serena Williams (Demi Singleton). Tudo aconteceu graças à determinação do pai das garotas, Richard (Will Smith). Ele sonhava em fazer com que as suas filhas se tornassem atletas medalhistas e, então, as treina com determinação e foco inquebráveis, mesmo sem ser profissional da área.

Impulsionado por uma visão clara do futuro, Richard executa um plano que move as meninas das ruas de Compton, Califórnia, para o cenário global como ícones do esporte. A promessa do filme é que todos os ensinamentos dados sobre o esporte sirvam como simbologias para a vida, inspirando qualquer um a correr mais atrás dos próprios sonhos com foco e constância. Só não devemos esquecer que estar ocupado é diferente de se manter produtivo.

➨ Lançamento: 2 de dezembro, 2021 (Brasil)

➨ Onde assistir: Cinemas | HBO Max

➨ Gênero: Drama | Biografia | Esporte

➨ Nacionalidade: EUA

3. 45 do segundo tempo

Para recriar uma foto tirada na inauguração do metrô de São Paulo em 1974, Pedro (Tony Ramos) se reencontra com dois amigos de colégio que não via há 40 anos. Como se não bastassem as crises existenciais, o envelhecimento, os caminhos e descaminhos de cada um deles, Pedro anuncia, para surpresa geral, que pretende tirar a sua própria vida — mas não sem antes ver seu time ser campeão.

45 do Segundo Tempo é uma comédia dramática sobre as escolhas, a amizade e sobre redescobrir o presente ao revisitar o passado. A produção promete trazer temáticas delicadas a serem debatidas enquanto não deixa os respiros cômicos de lado, mas sem nada de pastelão. Protagonizado por Tony Ramos, Cássio Gabus Mendes e Ary França, conta com participações especiais de Denise Fraga e Louise Cardoso.

➨ Lançamento: 9 de setembro, 2021 (Brasil)

➨ Onde assistir: Cinemas

➨ Gênero: Comédia | Drama

➨ Nacionalidade: Brasil

4. A Menina Que Matou os Pais + O Menino Que Matou os Pais

Em 2002, um crime cometido em São Paulo chocou o Brasil. A jovem Suzane Von Richthofen, junto ao seu namorado Daniel Cravinhos e seu irmão Cristian Cravinhos, assassinou o seu próprio pai, Manfred von Richthofen, e a sua mãe Marísia. Dezoito anos depois, o caso é revisitado sob os pontos de vista de ambos, em dois diferentes filmes. O primeiro vai exibir a versão de Daniel, que revela seus motivos para participar do assassinato, enquanto o segundo mostra a forma com que Suzane relatou o ocorrido, citando Daniel como o principal premeditor do crime.

O anúncio de ambos os longas, em 2020, gerou polêmicas, mas a produção já informou que nem Suzane, nem os irmãos Cravinhos ou qualquer outra pessoa retratada nos filmes receberá dinheiro de bilheteria ou de direitos autorais. Como é um caso público e a produção só se baseia nos autos do processo, sem conexão com os envolvidos, não haverá qualquer tipo de pagamento. A ideia é navegar pelos lados da mente humana com base em pesquisas feitas sobre a atrocidade que aconteceu.

A distribuidora já afirmou que em breve vai divulgar as datas oficiais de lançamento.

➨ Lançamento: Sem data definida por conta da pandemia (Brasil) | A data vai ser divulgada em: https://www.instagram.com/santaritafilmes/?hl=pt-br

➨ Nacionalidade: Brasil

➨ Onde assistir: Cinemas

➨ Gênero: Drama

5. Dear Evan Hansen | Querido Evan Hansen

Evan Hansen (Ben Platt), um adolescente com transtorno de ansiedade social, acidentalmente se aproveita do suicídio de um colega de classe quando uma carta vai parar nas mãos da família dele, que começa a acreditar que os dois eram melhores amigos. Sem conseguir explicar a situação, Evan acaba refém de uma grande mentira. Ao mesmo tempo, graças a essa (falsa) amizade, o garoto finalmente se aproxima de Zoe (Kaitlyn Dever), a menina de seus sonhos, e passa a ser notado no colégio.

O filme é baseado em um musical da Broadway que costuma arrancar lágrimas da plateia e gerar imensos elogios, já que a trama traz lições diversas de vida. Bullying, ansiedade, amadurecimento e força de caráter são alguns dos pontos tratados.

➨ Lançamento: 28 de outubro, 2021 (Brasil)

➨ Onde assistir: Cinemas

➨ Gênero: Musical | Drama adolescente

➨ Nacionalidade: EUA