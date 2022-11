5 hotéis com day use para aproveitar uma tarde em Salvador

1. Gran Hotel Stella Maris

Queridinho da categoria, o Gran Hotel é um resort e com uma excelente infraestrutura: O hotel possui 334 apartamentos com varanda e se localiza em frente à praia de Stella Maris, considerada uma das mais bonitas da capital.

Conta, ainda, com duas piscinas (semiolímpica e infantil), uma quadra poliesportiva, fitness center, Kids Club, Baby Copa e salão de jogos. Além de uma super equipe de entretenimento para adultos e crianças, com programação diurna e noturna.

Gran Hotel Stella Maris (divulgação)

O day use dá acesso às áreas comuns do hotel, piscina, programação de lazer e um almoço com 1 bebida não alcoólica incluída. Ainda é possível sair do hotel e dar uma caminhada pela praia e um mergulho no mar. É válido ligar para reservar ou confirmar a disponibilidade do day use, já que ele não é mais ofertado quando a ocupação do hotel passa de 70%.

☌ Endereço: Praça Stella Maris, 200 – Stella Maris.

☌ Horário de funcionamento: Diariamente, das 10h às 17h.

☌ Valor do day use: R$ 175 por pessoa. Crianças de 6-12 anos pagam meia e de 0-5 anos não pagam nada. Geralmente há promoções disponíveis no Peixe Urbano.

☌ Telefone: (71) 3413-0000.

☌ Na Internet: Site | Instagram

2. Wish Hotel da Bahia (Centro)

Com piscina especial no rooftop, o Wish Hotel da Bahia foi tombado como Bem Cultural da Bahia em 2010, e segue como referência em turismo e hotelaria. Sua infraestrutura é sofisticada, moderna e repleta de obras famosas em uma grande galeria de arte. Sua ótima localização, no centro da cidade, também é motivo de escolha de muitos hóspedes.

Wish Hotel da Bahia (divulgação)

O hotel possui 268 apartamentos, spa, academia, dois restaurantes e áreas de lazer. O day use inclui acesso às áreas comuns, piscina (não a do rooftop) e bar, mas o consumo fica à parte. O hotel ainda oferece café da manhã aberto ao público, custando R$ 69 reais por pessoa.

☌ Endereço: Av. Sete de Setembro, 1537 – Dois de Julho.

☌ Horário de funcionamento: Diariamente, das 10h às 18h.

☌ Valor do day use: R$ 120 por adulto. Crianças até 12 anos ficam pela metade do preço. Confirmar mais valores com o hotel.

☌ Telefone: (71) 3021-6700.

☌ Na Internet: Site | Instagram

3. Fiesta Bahia Hotel (Itaigara)

O Fiesta Bahia Hotel está localizado no Itaigara. Possui 244 acomodações e conta com bar interno, bar à beira da piscina, um restaurante de pratos internacionais e regionais, sala para bebês, spa, entre outros.

A missão do hotel é oferecer tratamento de celebridade com serviço de primeira classe aos seus hóspedes. Quem adquire o day use poderá aproveitar piscina, parque infantil, academia, saunas e salão de jogos. Além disso, tem direito ao café da manhã. Uma ótima opção pra passar um domingo tranquilo de sol.

Fiesta Bahia Hotel (divulgação)

☌ Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, 741 – Itaigara.

☌ Horário de funcionamento: Diariamente, das 08h às 18h (exceto mês de janeiro e durante o Carnaval).

☌ Valor do day use: R$ 180,00 para o casal e R$ 100,00 por pessoa. 02 crianças de até 10 anos são cortesia.

☌ Telefone: (71) 3352-0057.

☌ Na Internet: Site | Instagram

4. Deville Prime Salvador (Itapuã)

O Deville Prime Salvador está localizado próximo ao Farol de Itapuã, em um parque paisagístico, e possui uma grande área verde, incluindo um campo de golf. Com uma super infraestrutura, seu destaque é o Bar Saveiros, à beira da piscina, com música ao vivo toda semana e cardápio de coquetéis especiais.

O day use dura 8h e inclui acesso às áreas comuns do hotel, incluindo o apartamento, mas a alimentação é por conta do hóspede. É necessário consultar a disponibilidade e confirmar os valores, que podem alterar de acordo com a data.

Deville Prime Salvador (divulgação)

☌ Endereço: R. Passárgada S/N, Itapuã.

☌ Horário de funcionamento: Todos os dias, exceto aos sábados, das 6h às 20h.

☌ Valor do day use: R$ 300 + 15% de taxas para duas pessoas.

☌ Telefone: (71) 2106-8500.

☌ Na Internet: Site | Instagram

5. Iara Beach Hotel Boutique (Itapuã)

Também em Itapuã, porém à beira-mar, o Iara Beach Hotel Boutique tem como proposta o encontro entre o luxo e a natureza. Possui 40 apartamentos, restaurante, bares e um amplo espaço de lazer. Com acesso à praia, é possível alugar Stand Up Paddle e caiaques.

Iara Beach Hotel (divulgação)

O destaque do day use deste hotel é que o valor pago na entrada é revertido em consumo de bebida e comida. Além disso, o hóspede tem acesso ao bar, restaurante, toda área externa do hotel, e também à praia. É recomendado ligar um dia antes para verificar a disponibilidade.

☌ Endereço: Rua do Teatro, S/N – Itapuã.

☌ Horário de funcionamento: Diariamente, das 9h às 19h.

☌ Valor do day use: R$150 por pessoa. Crianças de até 6 anos não pagam.

☌ Telefone: (71) 3014-8888.

☌ Na Internet: Site | Instagram

6. EXTRA: FERA PALACE HOTEL (Centro Histórico)

O Fera Palace Hotel não oferece day use. No entanto, a parte de cima do hotel, onde fica o famoso rooftop, é aberta para todos que desejem utilizar o bar com vista para a Baía de Todos os Santos.

Fera Palace Hotel (divulgação)

O acesso é permitido de segunda a sexta, das 16h30 às 21h e sábados, domingos e feriados, a depender da lotação do hotel. O uso da piscina é restrito aos hóspedes. O Restaurante Adamastor também é aberto para não hóspedes.