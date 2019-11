5 hotéis curiosos para (apenas) visitar ou se hospedar em Salvador

Terraços com belas vistas, decorações criativas e inspiradoras, arquiteturas de tirar o fôlego, bibliotecas, casarões revigorados e espaços ultramodernos se misturam em hotéis soteropolitanos nada óbvios que trazem detalhes curiosos para quem passa pelo Pelourinho, Rio Vermelho e outros bairros de Salvador.

A antiga casa de um renomado poeta e um espaço todo voltado a temas futurísticos são apenas alguns dos temas a serem encontrados em locais para se hospedar na capital baiana. Mas, calma, não é preciso ser hóspede para usufruir de diversos dos aspectos nada usuais desses cantos. Seja para quem quer apenas dar uma passadinha para tirar fotos ou se deliciar nos restaurantes ou seja para aqueles que desejam fazer um tour completo e até usar um spa (nesse caso, pagando, claro), existem hotéis com entrada gratuita para visitação e muitos encantos para todos os gostos.

Confira uma lista especial – sem ordem de preferências – para qualquer apaixonado(a) por arte, design e boas paisagens e que pode ser usada em qualquer passeio aleatório feito em qualquer dia da semana pelas ruas do axé.

EXTRA: Pousada Des Arts

Vamos começar com uma dica extra porque sequer consegui selecionar apenas quatro fotos do indicado. Estamos falando da poética Pousada Des Arts (que entra como extra apenas por não ser classificada como um hotel), ideal para apaixonados por arte, arquitetura e história. Ela está localizada no centro histórico de Salvador e fica situada em um edifício do século XVIII, que foi revitalizado sem perder a própria essência.

Com detalhes que brincam com decoração vintage e criativa, além de cores vibrantes e mini biblioteca, um dos pontos mais bacanas do espaço é o terraço que dispõe de vista para a Baía de Todos os Santos – e já tivemos uma lista de terraços abertos ao público aqui na coluna para comprovar a minha paixão por eles. Com tudo isso, quem liga para o detalhe de não ter piscina lá?

A Des Arts tem recepção que funciona 24h e é super bem localizada. A acomodação fica a 10 minutinhos do Pelourinho, Elevador Lacerda, Mercado Modelo, Igreja de São Francisco de Assis, Museu de Jorge Amado, entre outros importantes pontos turísticos da cidade.

➨ Onde fica: R. Direita de Santo Antônio, 90 - Centro, 40301-280

➨ Telefone: (71) 3213-8923

➨ Preço: total por noite entre R$ 500 (quarto para 7 hóspedes) e R$ 200 (2 hóspedes) | Entrada para visitação gratuita

1. Hotel Mar Brasil

O Hotel Mar Brasil ocupa a área da casa em que o poeta Vinícius de Morais morou na década de 70 e onde compôs a marcante Tarde em Itapuã. O hotel é executivo, mas traz outros estilos de quartos na parte histórica da casa, onde Vinícius vivia. É possível, inclusive, ficar na suíte do artista, onde está a rede em que ele escrevia poesias e criava canções.

Apesar de só os hóspedes terem acesso à piscina em forma de bumbum, qualquer visitante pode fazer um tour pelo local e pelo memorial onde estão expostos objetos e fotos da época. A sala em que Vinícius e sua esposa Gessy Gesse recebiam seus convidados agora fica misturado dentro de um restaurante focado na culinária mediterrânea, do qual qualquer um pode desfrutar.

No mezanino do espaço, é possível encontrar a máquina de escrever do compositor, decorações no estilo da época, uma mini biblioteca, violão, parede com poesias escritas e muito mais. Um detalhe bacana é que no último sábado de cada mês, o local recebe alguma banda de MPB para um show intimista.

➨ Onde fica: Farol de - R. Flamengo, 44 - Itapuã, 41635-480

➨ Telefone: (71) 3285-7339

➨ Horário de funcionamento (restaurante): de segunda a sexta-feira, das 18h até as 23h30; sábados, das 12h ás 23h30; e domingo, das 12h às 22h

➨ Preço: entre R$ 450 e R$ 290 por noite | Entrada para visitação gratuita

2. Pestana Convento do Carmo

Quem nunca sonhou em visitar um palácio? Para qualquer apaixonado por arquitetura histórica e detalhes próximas de castelos vistos em filmes, o Pestana Convento do Carmo é uma das pedidas ideais. O local luxuoso próximo ao Pelourinho é um ex-convento do século XVI, que foi repaginado, classificado pela Unesco como Património Mundial, e que é dito como o primeiro hotel histórico do Brasil.

O espaço traz uma decoração clássica com quartos que incluem mezaninos. Em meio às longas colunas e arcos que chamam para passeios nos extensos corredores, o hotel ganha ainda mais magia na Sala dos Freis, onde está uma magnífica biblioteca com títulos em várias línguas, alguns inclusive, de hóspedes anteriores do hotel.

No restaurante do Convento, especializado em comida baiana e aberto para qualquer visitante, é possível provar de petiscos mais leves e descobrir o Bar Todos os Santos. Logo ao lado, as chaises-longue pelos jardins são mais um atrativo.

➨ Onde fica: R. do Carmo, 1 - Santo Antônio Além do Carmo, 40301-380

➨ Telefone: (71) 3327-8400

➨ Preço: entre R$ 390 e R$ 271 por noite | Entrada para visitação gratuita

3. Hotel Cocoon & Lounge

O filme Cocoon é uma ficção científica que fez sucesso na década de 1980. É em homenagem ao longa que foi criado, em 2005, o hotel homônimo ao título cinematográfico. A construção, que fica localizada na orla marítima da capital, chama a atenção por possuir estrutura oval no teto na cor laranja, lembrando um ovni.

Mas não é só por fora que o hotel surge como algo inusitado, já que os detalhes da decoração remetem ao espaço sideral. E os aspectos excêntricos continuam: os hóspedes são chamados de astronautas em todas as peças de comunicação e os 27 quartos de naves, além de levarem nomes de satélites: como Atlas e Titania.

Apesar de não ter elevador, o espaço se garante com uma estrutura que contempla lobby, bar, restaurante e piscina no térreo. E, para além das referências, outro ponto que atrai os olhares no Cocoon é o uso de tampinhas de latas em cortinas, capas de sofás e mais detalhes. As obras de arte fazem parte do Projeto Social das Costureiras de Latinhas da Comunidade do Ogunjá.

➨ Onde fica: R. Haeckel José de Almeida, 238 - Jaguaribe, 41613-100

➨ Telefone: (71) 3368-8100

➨ Preço: entre R$ 205 e R$ 170 por noite | Entrada para visitação gratuita

4. Zank by Toque Hotel

Um hotel boutique conta com pequenos apartamentos e deve oferecer uma infraestrutura repleta de opções de lazer e serviços, além de agregar grande individualidade para os clientes. O diferencial de destaque, portanto, está na ideia de que o hóspede não se sinta como mais um número e sim como um que está recebendo tratamento especial, indo desde uma decoração única no seu quarto até funcionários que decoram preferências para o café da manhã.

O Zank é um desses hotéis (que trazem, ainda, conceitos de história e cultura). Ele mescla, com elegância, móveis de época garimpados nos mais reconhecidos antiquários e mobiliário de designers brasileiros. Situado no bairro Rio Vermelho, o Zank by Toque fica em um casarão de 1917 que foi reformulado e de antigo não tem nada.

O moderno hotel tem mais um detalhe especial: um spa e centro de bem-estar com custo adicional. O próprio spa, assim como o restaurante do local, pode ser utilizado pelos visitantes que não desejam se hospedar.

O local conta com 16 apartamentos e existem diferentes atmosferas que ficam à disposição: Modernista, Barroco e Clássico Contemporâneo. A piscina, misturada com terraço, é mais um canto intimista e ideal para quem deseja desfrutar a vista, seja com um chá ou uma taça de champagne.

➨ Onde fica: R. Alm. Barroso, 161 - Rio Vermelho, 41950-350

➨ Telefone: (71) 3083-4000

➨ Preço: entre R$ 586 e R$ 486 por noite | Entrada para visitação gratuita

5. Hotel Villa Bahia

Assim como o Zank, o Villa Bahia também é um hotel boutique e faz parte da lista de hotéis do roteiro do charme (veja aqui), que valoriza o conceito de sustentabilidade, ou seja, o reaproveitamento de materiais.

Com apartamentos decorados de maneiras totalmente diferentes (a não ser pelo estilo retrô, que está em todos os cantos), o hotel ocupa dois casarões coloniais dos séculos XVII e XVIII. Nele, é possível encontrar livros sobre Salvador, arte barroca, vegetação tropical e outros temas de interesse informativo e cultural.

Além da piscina e do restaurante, que pode ser utilizado por visitantes e mistura a cozinha francesa com a baiana, no terceiro andar do Villa está um terraço que permite descobrir algumas fachadas, os campanários e o movimento lúdico dos antigos telhados do Centro Histórico. Das janelas dos quartos, inclusive, é possível conferir diversas das casinhas coloridas como vista principal.

➨ Outro local para se hospedar no Pelourinho e ter acesso a um terraço gostoso e clima intimista é o Amarelindo. Ele é também um hotel de charme instalado em um antigo casarão: uma pegada bem semelhante a essa do Villa.

➨ Onde fica: Largo do Cruzeiro de São Francisco, 16/18 - Pelourinho, 40020-280

➨ Telefone: (71) 3322-4271

➨ Preço: entre R$ 545 e R$ 541 por noite | Entrada para visitação gratuita