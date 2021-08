5 incríveis pintores baianos para acompanhar no Instagram

Os artistas baianos da nova geração seguem sempre surpreendendo em todas as áreas. A literatura e a música estão sempre fervendo quando se trata de novos nomes vindos do Nordeste. E não é diferente quando falamos de pintura. Esses mestres visuais vão desde artes que representam pessoas reais – e que podem ficar nas paredes da sua casa – até imagens repletas de poesias e cheias de imaginação.

Não é à toa que já tivemos aqui na coluna um compilado especial de ilustradores baianos e de grafiteiras de Salvador. Como escritora, é sempre um prazer dar voz a essas mentes criativas da nossa terra aqui na coluna e é uma honra lembrar a todos sobre o quanto temos eventos culturais (mesmo que online neste momento) que merecem a nossa atenção.

Vamos, então, descobrir mais nomes que merecem esse destaque?

1. Irving Bruno | @irving_bruno

O soteropolitano Irving Bruno é designer (atuante no @studiogaivota), desenhista, ilustrador, pintor e escritor. Suas obras transcendem representatividade e profundidade com ilustrações de pretos e pretas reais. Mas não se engane com a realidade gigantesca das suas pinturas, porque as metáforas estão sempre nos detalhes enquanto o artista brinca entre as técnicas de desenho com pintura em aquarela e ilustração digital.

Além de dar dicas extras de literatura em seu feed do Instagram, Bruno também traz reflexões diversas sobre sociedade, amor e outros temas, já que publica poemas e textos de sua autoria nas legendas das ilustrações compartilhadas. O artista, inclusive, está aberto a encomendas, que podem ser feitas pelo próprio Direct.

2. Eris Beatriz | @erisbeatriz

Eris Beatriz nasceu na capital baiana, é estudante de design e ilustradora, e vive transformando poesia em aquarela. Suas obras misturam pessoas, elementos da natureza e detalhes ricos em cores, texturas e emoções. A força feminina e a busca do autoconhecimento estão quase sempre presentes nas mensagens emitidas pelos quadros da pintora.

Há algum tempo, Beatriz veio treinando coloração com a mão esquerda e segue encantando através de novos desafios. Nas legendas, ela costuma dialogar com os seguidores, relatando detalhes da vida pessoal e dando dicas de bem-estar ou levando outras reflexões enquanto compartilha as suas artes.

Para quem deseja fazer uma encomenda, basta chamar no Direct para saber se ainda há agenda aberta.

3. Cida Porto | @cidaportoarts

Cida Porto, baiana de Feira de Santana, é artista plástica e apaixonada por animais e orquídeas. A profissional é extremamente versátil e pinta ou desenha desde rostos e corpos de pessoas reais até paisagens e objetos diversos. De cactos meigos, frutas e doces até as figuras mais abstratadas ou personagens criados para representar pessoas e profissões, Cida vende quadros e outros produtos com suas obras.

Graduada em artes visuais na Escola de Belas Artes em Salvador, ela é também professora do CUCA/UEFS em Feira de Santana, ilustradora e administradora do grupo Urban Sketchers – grupo que reúne pessoas entusiastas de atividades artísticas como o desenho.

A pintora também ministra workshops em diversas instituições, entre elas o SESC, onde as oficinas são totalmente gratuitas. Em suas obras, Cida trabalha com diferentes texturas, indo do graffiti ao acrílico, e também faz projetos personalizados sob encomenda.

4. Bianca e Natalie Duarte | @brfantastico

As irmãs Bianca e Natalie, de Itapetinga, compartilham o amor pela arte e pelo folclore brasileiro, e foi unindo os dois que nasceu a empresa Brasil Fantástico – durante um projeto de faculdade. Com a marca, elas desejam suprir a falta de informações, projetos artísticos e referências em imagens sobre a maioria dos mitos e lendas nacionais.

Juntas, elas fazem pesquisas e catalogações profundas com o objetivo de representar esses detalhes através de pinturas e ilustrações (que viram quadros especiais para as casas de diversas pessoas).

Além do Instagram, as jovens possuem um site completo com uma loja virtual e outras informações.

5. Nêssa | @ilustranessa

A soteropolitana Vanessa Ribeiro é conhecida pelo seu nome artístico: “Nêssa” e, além de designer, ilustradora e diretora de arte, é cantora e compositora (em @musicnessa). Toda essa força artística aparece em suas obras visuais, nas quais exibe sentimentos diversos em rostos, corpos e outros detalhes.

As suas artes mais famosas são caricaturas em 3D. No seu Instagram ela exibe algumas das obras nesse estilo e há diversas representações de famosos como Beyoncé, Neymar e Iza.

Apesar de não atualizar sempre o perfil, vale a pena conferir, acompanhar, se inspirar e solicitar a arte que você deseja – entrando em contato pelo Direct.