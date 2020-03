5 listas com dicas de profissionais de destaque do LinkedIn

Maior rede social de negócios do mundo, o LinkedIn tem se fortalecido não somente por servir como meio de networking, mas também por ser uma forma de ganhar novas inspirações e ensinamentos para alavancar a vida profissional.

Seja para quem está em busca de um novo emprego ou para quem deseja subir de cargo, existem produções feitas especialmente por profissionais de destaque da plataforma e cada vez mais compartilhadas como suportes para todos os casos.

Diversos experts de diferentes ramos passaram a ficar cada vez mais ativos na rede social. Eles fazem postagens com relatos de experiências próprias ou com dicas diversas e baseadas em estudos, sempre emitindo lições ou motivando outros tantos usuários. Uma das principais dicas do LinkedIn para quem deseja hoje crescer na plataforma é justamente essa: produzir conteúdo.

Pensando em como cada vez mais a rede está se assemelhando a um tipo de Facebook profissional, separei cinco listas da plataforma que indicam outros tantos perfis inspiradores e ativos, além de textos diversos para qualquer tipo de profissional.

O compilado é uma forma de descobrir novos perfis para acompanhar. É possível encontrar produções que contam com dicas diretas para fazer melhores apresentações, textos, currículos e mais. Confira:



1. Lista dos perfis brasileiros que mais influenciaram no LinkedIn em 2018 + em 2019 | por Rafael Kato

As duas listas mais recentes do LinkedIn Top Voices Influencers apresentam usuários brasileiros que são líderes, pensadores e inovadores de grandes sucessos e que tiveram o maior impacto na rede por meio dos seus artigos, comentários e conversas. São profissionais que analisam os maiores problemas da atualidade, desde a transformação digital aos desafios de empreender.

Foram analisados influenciadores dentro das suas áreas de expertise, avaliando em que medida o conteúdo original publicado propiciou intensos diálogos no LinkedIn — pelo engajamento, incluindo comentários e compartilhamentos.

Nos compilados, além da indicação de cada profissional que continua a gerar conteúdos constantemente, estão também links para alguns dos seus próprios textos mais acessados, além de outras indicações (como filmes) deixados pelos profissionais entrevistados.

Assim, as listas deixam suportes para quem deseja encontrar empreendedores e vozes diversas na plataforma que podem inspirar e emitir dicas para o crescimento dentro e fora da rede social.

Na segunda lista de Top Voices (veja abaixo), um dos destaques de 2019 é a baiana Monique Evelle.

➨ LEIA TAMBÉM: a última lista de vozes diversas que geraram maiores engajamentos no Brasil. A lista é diferente por conter profissionais que se destacaram no ano e que não necessariamente já eram grandes influenciadores na plataforma.

➨ O PERFIL DO AUTOR: Rafael Kato é editor do LinkedIn e ajuda usuários a encontrarem conversas que importam para suas carreiras ao distribuir conteúdo. O profissional, que tem experiência em grandes redações, como do Grupo Abril, promove listas diversas de destaques que ocorrem dentro da própria rede social. Além das listas, como as de empresas onde os brasileiros mais desejam trabalhar, Kato ainda traduz diversos conteúdos de usuários internacionais e os posta em português, disponibilizando para todos.



2. Lista de mulheres multipotenciais no LinkedIn | por Débora Alcântara

Repleto de links com os perfis e conteúdos gerados por cada uma das mulheres indicadas, a lista de mulheres multipotenciais que estão no LinkedIn apresenta profissionais de diferentes áreas que são ativas na internet e que podem servir como cases para diversos profissionais.

O compilado surgiu com base na importância de abordar o empreendedorismo feminino e de exibir profissionais que inspiram a misturar escolhas.

“Segundo Thomas Frey, do Instituto DaVinci: 60% das profissões dominantes nos próximos 10 anos ainda não existem e 50% das profissões existentes hoje se tornarão obsoletas até 2025. E para John Chambers, ex CEO da Cisco, 40% das empresas conhecidas por nós, não estarão mais no mercado em 10 anos,” afirmou Débora em seu outro texto sobre ser multipotencial

➨ LEIA TAMBÉM: a lista de mulheres globalmente famosas que inspiram a autora do texto indicado acima.

➨ O PERFIL DA AUTORA: Débora Alcântara faz parte da lista do Top Voice LinkedIn e é criadora do blog e canal de YouTube Tudo Orna veículos que, juntamente com o trabalho de suas duas irmãs, ganharam ramificações em marcas diversas como a Orna (de roupas e acessórios), o Orna Café e o Efeito Orna. A profissional utiliza suas experiências como empreendedora para escrever sobre branding, empreendedorismo, construção de marca e comunicação digital.

Um dos seus artigos mais famosos é o Seja um Pato, que gerou a sua apresentação para o TEDx. Mas Débora também faz análises de cases de outras grandes empreendedoras e sobre temas como influência digital no mundo.

3. Cinco dicas para criar apresentações de alto impacto | por Laís Vargas

Com dicas práticas, os alertas para criar apresentações de alto impacto trazem desde quantidade de caracteres ideais para um slide até sites para encontrar imagens liberadas em alta resolução (veja mais aqui).

As indicações explicam como fazer com que o público se identifique melhor e fique focado no momento da apresentação, além de trazer técnicas que devem preceder o trabalho para torná-lo mais bem desenvolvido.

A última dica, inclusive, foca na técnica do Storytelling, que pode ser melhor compreendida na lista de dicas para fidelizar seu público nas redes.

➨ LEIA TAMBÉM: a lista dos cinco erros mais comuns em apresentações corporativas.

➨ O PERFIL DA AUTORA: Laís Vargas faz parte da lista do Top Voice LinkedIn de 2018 e trabalhou durante 10 anos em multinacionais e agências, até que decidiu largar a CLT para mergulhar de cabeça no Minimiza. Com o projeto, atualmente a profissional cria apresentações personalizadas, dá cursos (online e in company) e consultorias individuais.

No LinkedIn ela compartilha listas diversas que ajudam outros profissionais, como as diversas dicas para boas e convincentes apresentações, além de livros de empreendedorismo e outras postagens motivacionais.

4. Título é igual a comida. Exemplos e dicas para seu conteúdo ser devorado pelo público | por Laíze Damasceno

“8 de 10 pessoas irão ler o título do seu artigo, mas apenas 2 de 10 vão ler o conteúdo que você escreveu” (Neil Patel). É com frases assim que o texto com dicas de como atrair mais leitores para a sua publicação é iniciado. Além de algumas analogias sagazes com alimentos, o texto conta com listas diversas dentro de si.

Uma lista com exemplos de títulos que a autora considera irresistíveis (todos com links diretos para os conteúdos), outra lista com exemplos de fórmulas que podem ser seguidas como base na hora de criação de títulos e outra lista com as dicas diretas para a produção dos títulos e dos conteúdos em geral ficam inclusas.

No final, a profissional ainda deixa o link do seu e-book gratuito: Títulos Encantadores e Honestos, com mais aprofundamentos.

➨ LEIA TAMBÉM: a lista com 9 dicas para escrever melhores textos e artigos (por Flávia Gomonar). E veja o perfil de Mariana Santa Ritta para mais dicas sobre o tema.

➨ O PERFIL DA AUTORA: Laíze Damasceno é considerada pela Rock Content uma das maiores influenciadoras brasileiras para seguir na plataforma. A profissional trabalha com Estratégias de Conteúdo Humanizado e Marketing de Gentileza.

Para quem está em busca de mais listas, o perfil da Laíze pode ser um dos mais indicados. Nele, ela apresenta diversas curadorias, como a de 4 videoaulas gratuitas sobre como ter reconhecimento por meio da produção de conteúdo digital, a de 5 marcas de gentileza que emocionam em Vancouver ou 3 dicas simples e rápidas para agilizar suas criações de conteúdo.

5. Mandei centenas de currículos e não recebi resposta. Onde estou errando? | por Tais Targa

Para quem quer dicas bem pontuadas, mas que não estão necessariamente organizadas em formato de listagem, o texto sobre como melhor os processos dos envios de currículos para novas oportunidades pode ser mais uma boa pedida.

Dicas como a verificação para atender a pelo menos 80% dos requisitos da empresa são algumas das pontuadas no texto. Outra indicação, por exemplo, é buscar empresas de portes ou segmentos semelhantes aos quais já apresenta experiências.

➨ O PERFIL DA AUTORA: Tais Targa também tem seu título de Top Voice LinkedIn e é psicóloga, Mestre em Educação e Coach de Empregabilidade (Job Hunter), além de ser Mentora de Coaches e especialista em Otimização de LinkedIn.

Atualmente, a profissional é responsável pela TTarga Carreira e Recolocação, atuando desde 2010 nos serviços de Recolocação Profissional, Transição de Carreira e Coaching.

Nas suas postagens, traz dicas práticas e motivacionais para quem está buscando novos empregos ou crescimentos no que já tem. Produções como dicas para fazer currículos em vídeos e técnicas para lidar com a ansiedade na entrevista de emprego são algumas das disponíveis.

6. DICA EXTRA DE PERFIL

Outro perfil bacana para seguir é o de Isabelle Roughol. Ela é jornalista, editora sênior do LinkedIn e especialista em companhias de tecnologia. Isabelle escreve sobre diversos temas que podem dar suporte a empreendedores e profissionais de variadas áreas. Incluindo filmes e séries como base de diversos dos seus artigos, Roughol deixa indicações e análises de programas de TV, palestras e outras produções.

Com muitas críticas e explicações sobre o que está por vir no mundo dos negócios, a profissional aborda até aspectos como movimentos climáticos e seus impactos nas empresas.





