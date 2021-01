5 livros de sucesso que estão sendo adaptados para séries de TV

Confira as intensas tramas que estarão em breve nas telas dos streamings e que vão da fantasia ao romance e do mistério ao drama.



1. House of The Dragons | O spin-off de Game of Thrones | Série baseada no livro Fogo & Sangue (prevista para 2022)

A série House of the Dragon (ou Casa do Dragão, em tradução livre) é a nova empreitada da HBO em sua parceria com George R. R. Martin, autor dos livros Crônicas de Gelo e Fogo, que serviram de base para a criação da série Game of Thrones. E, apesar do final de GoT ter sido uma decepção para a maior parte do público, a nova produção está ganhando as esperanças da audiência.

Com estreia prevista para 2022 (única desta lista que não terá lançamento neste ano), a nova trama começa a ser gravada ainda em 2021 e aborda a história da Casa Targaryen em Westeros, exibindo os eventos contidos no livro Fogo & Sangue, também escrito pelo próprio Martin. A obra narra a trajetória dos membros da poderosa e temida Casa Targaryen, famosa por seus dominadores de dragões e poderosos monarcas que reinaram nos Sete Reinos durante quase 300 anos antes dos acontecimentos que surgem em Game of Thrones.

Um dos principais pontos da obra – e que ganhará maior destaque na nova série de TV – é a Dança dos Dragões que, dentro do universo de Martin, foi uma guerra civil ocorrida durante a Dinastia Targaryen. O evento consistiu em uma guerra de sucessão entre o rei Aegon II Targaryen e sua irmã Rhaenyra, que disputaram o direito ao Trono de Ferro deixado por seu pai, Viserys I.

Por ser mulher, muitos consideravam que Rhaenyra não poderia reinar, mas a sua determinação dizia o oposto. Assim, é possível aguardar muitas críticas ao machismo e reflexões sobre poder, política e mais questões sociais. Com mais personagens femininas inspiradoras e mostrando as suas forças, o livro promete matar um pouco da saudade deixada por Daenerys Targaryen, personagem favorita de muitos dos fãs da saga GoT. Além disso, a guerra, obviamente, envolve muitos dragões e suas relações com os humanos da saga.

Para quem ficou curioso e desejando fazer a leitura, o autor revelou sua intenção de publicar a história dos Targaryen em dois volumes. Fire & Blood é apenas o primeiro, e foi lançado em 20 de novembro de 2018.

Confira um pouco mais sobre A Guerra dos Dragões e a série que vem aí:

➨ Onde adquirir o livro: Amazon

➨ Onde assistir a série: HBO | HBO GO

➨ Quando a série será lançada? Prevista para 2022.

➨ Preço do livro: R$ 39,90 (e-book) | R$ 41,94 (físico)

➨ Ano de lançamento do livro: 2018 (primeira publicação)

➨ Quantidade de páginas: 917 (primeiro livro)

➨ Editora: Suma

2. Daisy Jones e The Six: Uma história de amor e música | de Taylor Jenkins Reid (prevista para 2021)

A romancista Taylor Jenkins Reid tem feito imenso sucesso mundial com as suas obras. O livro Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, por exemplo, também vai ser adaptado para uma série de TV, ainda sem previsão de lançamento. Detalhes sobre a obra e a adaptação, inclusive, já foram dados no compilado que já tivemos aqui na coluna: de 5 livros que vão virar séries de TV e podem ser lidos digitalmente (https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/5-livros-que-vao-virar-series-de-tv-e-podem-ser-lidos-digitalmente/).

Outros títulos da autora, como Amor(es) Verdadeiro(s) e Depois do Sim, também são best-sellers que têm ganhado os corações do público new adult. Dentre os sucessos, está Daisy Jones & the Six, que agora será transformado em uma série da Amazon Prime. A produção vai estrelar Sam Claflin e Riley Keough como os dois personagens principais.

Na trama, Daisy Jones é uma mulher jovem e talentosa, que está apenas começando sua carreira no mundo da música quando um produtor a junta com The Six, uma banda de blues-rock em ascensão. A obra, então, narra a trajetória dessa banda fictícia entre os anos 1960 e 1970, desde sua ascensão até a sua então misteriosa ruptura.

Dizendo assim, Daisy Jones & The Six parece não ter muitos atrativos, mas o diferencial da história não está em sua premissa, e sim na maneira de como é contada. É difícil não se conectar aos personagens e não passar a (quase) crer que eles foram reais.

São diversas as questões abordadas por cada ponto de vista, já que cada personagem apresenta os seus percalços e a forma de enxergar todo o processo. Conflitos profissionais, reflexões sobre empreendedorismo, trabalho em equipe, aprofundamentos de romances e muitos outros pontos surgem para serem deleitados.

➨ Onde adquirir o livro: Amazon

➨ Onde assistir a série: Amazon Prime

➨ Quando a série será lançada? Prevista para 2021.

➨ Preço do livro: R$ 27,90 (e-book) | R$ 30,92 (físico)

➨ Ano de lançamento do livro: 2019 (primeira publicação)

➨ Quantidade de páginas: 409

➨ Editora: Paralela

3. Nove Desconhecidos | de Liane Moriarty (prevista para 2021)

Liane Moriarty é autora de oito romances e deu origem à premiada série Big Little Lies, da HBO. Em Nove Desconhecidos um grupo de nove pessoas se encontra em Tranquillum House, um spa que fica bastante afastado da cidade e proíbe qualquer tipo de contato com a civilização. Ou seja, sem celulares, carros ou quaisquer conexões com o exterior. O objetivo é que eles aproveitem esse tempo para reflexões e autodescobertas. Durante 10 dias, essas pessoas terão que lidar com suas inseguranças, medos e questões interiores. Tudo isso sob a vigilância severa e quase obsessiva da diretora do spa, Masha.

A obra traz um aprofundado nas diversas camadas psicológicas e feridas que temos como sociedade e como indivíduos. O formato da narrativa alterna entre os personagens para apresentar diferentes pontos de vista e diferentes formas de se lidar com questões variadas, como perda, luto, depressão, estresse, problemas com peso, dinheiro e maternidade.

Em meio aos tons filosóficos, ainda temos uma gama de mistério, já que a popularidade do local diverge de opiniões – enquanto algumas pessoas saem de lá realmente transformadas, a mesma parcela sai em profunda indignação por causa dos métodos utilizados – e isso começa a intrigar alguns dos participantes.

Agora, a trama será adaptada para uma produção do serviço de streaming Hulu. Nicole Kidman está produzindo e irá protagonizar a obra.

➨ Onde adquirir o livro: Amazon

➨ Onde assistir a série: Hulo

➨ Quando a série será lançada? Prevista para 2021.

➨ Preço do livro: R$ 26,53 (e-book) | R$ 37,90 (físico)

➨ Ano de lançamento do livro: 2019

➨ Quantidade de páginas: 451

➨ Editora: Intrínseca

4. Percy Jackson e os Olimpianos | de Rick Riordan (prevista para 2021)

Percy Jackson e os Olimpianos é uma série literária composta por cinco livros de aventura e fantasia, escritos pelo estadunidense Rick Riordan, que retrata a mitologia grega no século XXI. O personagem principal da série é Percy Jackson, um garoto de 12 anos que descobre ser um semideus, já que é filho de Poseidon, Deus do Mar. A partir da descoberta, ele passa a viver diversas missões envolvendo tanto o mundo dos deuses quanto o dos humanos.

Com muita ação, leves romances e diversos personagens repletos de camadas, a sequência juvenil acabou conquistando corações adultos e de todas as faixas etárias – principalmente para quem deseja enxergar mais a fundo, entendendo as metáforas e as aulas de história que os livros abordam. A saga, então, deu origem ao longa Percy Jackson e o Ladrão de Raios (2010), protagonizado por Logan Lerman e Alexandra Daddario. E agora a trama servirá de base para uma nova série de TV que será lançada no Disney+.

O filme foi um sucesso de bilheteria, com faturamento de US$ 226 milhões, mas não agradou aos leitores. A sequência, Mar de Monstros (2013), apesar de não ter dado prejuízos, recebeu retorno negativo da crítica e do público.

A falta de fidelidade das adaptações cinematográficas incomodaram não apenas os fãs da saga, mas também o próprio autor que, em 2018, divulgou seus incômodos. É esperado, portanto, que a nova adaptação seja mais fiel ao que é apresentado na literatura.

➨ Onde adquirir o livro: Amazon

➨ Onde assistir a série: Disney+

➨ Quando a série será lançada? Prevista para 2021.

➨ Preço do livro: R$ 20,22 (e-book) | R$ 29 (físico)

➨ Ano de lançamento do livro: 2014

➨ Quantidade de páginas: 400

➨ Editora: Intrínseca

5. Americanah | de Chimamanda Ngozi Adichie (prevista para 2021)

Um romance atual, sensível e necessário. Assim pode ser descrito Americanah, de Chimamanda Ngozi Adichie. A obra conta a história de dois jovens nigerianos, Ifemelu e Obinze, que se conheceram na adolescência e se apaixonaram. Ifemelu, porém, imigra para os Estados Unidos para frequentar a universidade, enquanto Obinze se torna um imigrante sem documentos em Londres que não consegue encontrar Ifemelu nos EUA após as restrições geradas pelo ataque de 11 de setembro.

Enquanto a trama mostra as vidas dos personagens ao longo dos anos (no estilo de Normal People, sucesso atual), ela também passeia por questões diversas que trazem fortes representatividades e discutem importantes aceitações. São sonhos, realidades e muitas proximidades com os jovens também brasileiros.

A obra está sendo adaptada em uma minissérie de 10 episódios que será exibida na HBO Max. A produção será protagonizada por Lupita Nyong’o, vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por Doze Anos de Escravidão.

➨ Onde adquirir o livro: Amazon

➨ Onde assistir a série: HBO Max

➨ Quando a série será lançada? Prevista para 2021.

➨ Preço do livro: R$ 31,77 (e-book) | R$ 45,39 (físico)

➨ Ano de lançamento do livro: 2014

➨ Quantidade de páginas: 521

➨ Editora: Companhia das Letras