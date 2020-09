5 livros lançados recentemente para quem quer leituras fora dos clichês

1. Siga em Frente (de Austin Kleon)

"O mundo não precisa necessariamente de mais artistas incríveis. Precisa de mais seres humanos decentes. A arte é para a vida, não o contrário."

Em seus livros anteriores, os best-sellers Roube Como um Artista e Mostre Seu Trabalho!, Austin Kleon deu aos seus leitores diversas chaves nada óbvias para liberar a criatividade e o que é preciso para que seus resultados se tornem mais conhecidos. Agora, o autor oferece um de seus trabalhos mais inspiradores, apresentando dez regras simples sobre como permanecer inovador, focado, com menos bloqueios e com um autoconhecimento mais aguçado.

Siga em Frente é um livro para todos os profissionais, com um enfoque especial para aqueles que produzem algo em âmbitos mais criativos. É uma obra sobre como 'manter o foco sem surtar', sobre manter a saúde mental sem perder a produtividade. Separado em dez capítulos, o título contém várias citações e ilustrações, assim como ocorre nos livros anteriores de Kleon.

Para quem busca uma leitura mais rápida, principalmente para ser feita pouco antes de dormir, o livro é a pedida ideal – principalmente quando lido após os dois primeiros (e já famosos) do escritor. A obra foge dos clichês ao aprofundar ideias com técnicas e indicações e pode ser devorada em poucas horas, deixando aquele gás necessário para uma nova fase de vida.

Na Amazon é possível adquirir os três principais livros do autor (juntos) por R$ 74,42.

➨ Preço: R$ 26,90 (físico) | R$ 25, 55 (e-book)

➨ Lançamento: 15 agosto de 2020

➨ Editora: Rocco

➨ Idioma: Português

➨ Nacionalidade (original do autor): EUA

➨ Páginas: 224

2. Heart Bones (de Colleen Hoover)

Colleen Hoover é autora de É Assim Que Acaba, o meu livro favorito e que já foi indicado aqui no compilado com 5 livros recentes de ficção que vão fazer você repensar a vida. Neste ano, diversos livros da escritora chegaram com traduções no Brasil, tais como Verity (thriller) e Se Não Fosse Você (romance).

Hoover tem o poder de tratar de temas delicados, como relacionamentos abusivos e depressão, de uma forma singular, respeitosa e com ângulos nunca antes aprofundados em outros cantos. Seus romances são sempre repletos de críticas sociais e, recentemente, a autora lançou (nos EUA), o livro Hear Bones, que é da categoria Romance New Adult e já está sendo super elogiado pelos leitores brasileiros. Afinal, a obra está disponível gratuitamente para quem quer ler pelo e-book no Kindle Unlimited da Amazon.

O único porém é que o livro está todo em inglês e ainda não temos a data correta de quando ele será liberado com tradução em português. Mas, para quem quer treinar a língua estrangeira e ainda aproveitar para fazer uma leitura imperdível, é a pedida ideal. Caso não seja a sua vontade, dá também para anotar o título e ficar de olho para quando ele for liberado na versão brasileira.

A nova trama da autora apresenta Beyah Grim que, afastada dos pais, passou a traçar seu caminho sozinha. Com apenas dois curtos meses separando-a do futuro que ela construiu e do passado que ela deseja desesperadamente deixar para trás, uma morte inesperada deixa Beyah sem nenhum lugar para ir durante esse período. Forçada a chegar até seu último recurso, Beyah tem que passar o resto de seu verão em uma península no Texas com um pai que ela mal conhece. O plano de Beyah é manter a cabeça baixa e deixar o verão passar sem problemas, mas seu novo vizinho Samson muda tudo isso.

Ela vem de uma vida de pobreza e abandono; ele vem de uma família rica e privilegiada. Mas uma coisa que eles têm em comum é que ambos são atraídos por coisas tristes. O que significa que eles são atraídos um pelo outro. Em meio a uma conexão quase imediata e muito intensa para eles continuarem negando, o que Beyah não percebe é que uma correnteza está chegando e está prestes a arrastar seu coração para o mar.

➨ Preço: e-book gratuito para Kindle Unlimited (na Amazon)

➨ Lançamento: 19 agosto de 2020, sem data fechada para a versão em português

➨ Editora: Hoover Ink, Inc.

➨ Idioma: Inglês

➨ Nacionalidade (original do autor): EUA

➨ Páginas: 338

3. Com Sangue (de Stephen King)

Com brilhantes narrativas curtas, King já escreveu alguns contos que viraram sucesso em todo o mundo, como as histórias que inspiraram os filmes Conta Comigo e Um Sonho de Liberdade. No seu novo livro, assim como em Quatro Estações e Escuridão Total Sem Estrelas, ele cria uma coleção única e emocionante, demonstrando mais uma vez por que é considerado um dos maiores contadores de histórias de todos os tempos.

Com Sangue é um livro sobre amor, amizade, talento e justiça… em suas formas mais deturpadas. Essa nova coletânea de contos do mestre do terror levará os leitores a estudarem os seus medos mais profundos. Nela, o autor reúne quatro contos com protagonistas inteligentes e complexos, que têm suas vidas comuns transformada por algum elemento inexplicável.

Com representações diversas que falam sobre a vida corriqueira, a obra promete sacudir os interiores de quem ama analisar os lados mais sombrios e escrachados de todas as coisas, assim como todos os mais belos.

➨ Preço: R$ 47,86 (físico) | R$ 39,90 (e-book)

➨ Lançamento: 4 setembro de 2020

➨ Editora: Suma

➨ Idioma: Português

➨ Nacionalidade (original do autor): EUA

➨ Páginas: 516

4. Memórias (de Xuxa Meneghel)

Recentemente a maior apresentadora do país e um dos nomes mais reconhecidos da cultura pop mundial escreveu sua autobiografia. Com as famosas “xuquinhas” no cabelo e chegando em uma nave, Xuxa conquistou uma legião de fãs nos anos 80 e segue, até hoje, como um dos rostos – e nomes – mais famosos do mundo.

Em Memórias, ela não se esconde: conta desde a infância – e os terríveis abusos que sofreu –, namoros famosos (como Pelé e Ayrton Senna), o estouro na Globo com o Xou da Xuxa, as polêmicas, além de seu ativismo pela causa animal e pelos direitos das crianças, o nascimento de Sasha, até chegar aos dias atuais.

Com muita honestidade, Xuxa conta que nem tudo é glamour na vida de uma estrela de sua magnitude: fala de perdas e do trabalho árduo para chegar onde está. Memórias traz mais de 100 fotos selecionadas por Xuxa, muitas delas inéditas e de seu acervo pessoal e texto de orelha escrito pela rainha do rock Rita Lee. A capa também foi concebida pela apresentadora, que doará os royalties para a Aldeia Nissi, na Angola, e para santuários de animais resgatados de maus-tratos no Brasil.

Para quem ama bastidores que trazem reflexões diversas para qualquer empreendedor e ser humano, esta é a hora de deleitar-se. Inclusive, uma dica extra para quem curte esse estilo de obra, mas quer ler alguma ficção, é aproveitar para adquirir também Os Sete Maridos de Evelyn Hugo (saiba mais sobre ele na lista com 5 livros que vão virar séries de TV).

➨ Preço: R$ 43,62 (físico) | R$ 29,90 (e-book)

➨ Lançamento: 21 setembro de 2020

➨ Editora: Globo Livros

➨ Idioma: Português

➨ Nacionalidade: Brasil

➨ Páginas: 272

5. Soteropolitanos (de vários autores baianos)

Contos com toques poéticos e de temas atuais se misturam no livro Soteropolitanos, que reúne tramas de autores contemporâneos nascidos na capital baiana. Os textos passam pela cruel pandemia destes tempos, por conturbadas relações familiares, difíceis relações de trabalho, complexidades do sexo, vidas sem teto, prostituição miserável, problemas escolares, amores desesperançados, solidões infinitas e outros tantos temas explorados dentro de casas, apartamentos, bares, praias e ruas de Salvador.

Chegadas e partidas se misturam com os sotaques baianos em cenários que colocam os personagens mais perto de qualquer soteropolitano que venha a ler a obra. São histórias curtas, mas com densidade, para quem quer conhecer mais de algumas das escritoras e dos escritores da nova geração.

O livro, que foi organizado pelo autor Matheus Peleteiro, reúne os seguintes nomes da nova literatura: Achel Tinoco, Anna Luiza Rocha, Amós Heber, Breno Fernandes, Catharina Azevedo, Clara Cerqueira, Clarissa Macedo, Daniel Pasini, Edgard Abbehusen, Franciel Cruz, Gabriel Lima, Gabriel Veronez, Gustavo Rios, Hosanna Almeida, Iggor Chiacchio, Jaisy Cardoso, João Mendonça, Julia Grilo, Kátia Borges, Laize Ricarte, Luara batalha, Matheus Peleteiro, Maurício Requião, Murilo Melo, Paulo Bono, Rodrigo Melo, Tony Lopes e Victor Mascarenhas.

A obra, que estará nos principais marketplaces e em outros meios de compras, está prevista para chegar em todo o Brasil a partir de 20 de outubro. Acompanhe mais através do Instagram do organizador: @_matheuspeleteiro.

➨ Preço: R$ 30 (físico)

➨ Lançamento: previsto para 20 de outubro de 2020

➨ Editora: Edição independente

➨ Idioma: Português

➨ Nacionalidade: Brasil

➨ Páginas: 164

EXTRA: 6. Não Precisa Ser Assim (de Vanessa Brunt)

O livro Não Precisa Ser Assim reúne frases soltas pelas páginas e textos rápidos que ressignificam as relações, a vida profissional, o amor-próprio, a intensidade, a ideia de leveza e diversos outros aspectos. É uma obra para quem busca uma leitura dinâmica e com muitos jogos de palavras.

Atualmente, o livro é o mais vendido da Amazon em categorias como Relacionamentos e Poesia. O e-book estará disponível de forma gratuita na plataforma por tempo limitado. Garanta o seu no site da Amazon e, caso deseje adquirir o livro físico, acesse pelo site da Um Livro ou em lojas como Americanas e Submarino.