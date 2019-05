5 locais para fazer cursos artísticos em Salvador

Escrever sempre foi a minha terapia principal e meio para entender o mundo interior e exterior. Mas se de louco, médico e poeta todo mundo tem um pouco, essa parte da poesia não precisa ser descoberta somente através do papel. Aulas musicais ou cursos de desenhos são algumas das outras formas de colocar para fora o artista que existe em si e de encontrar uma porta para um melhor autoconhecimento.

E na capital baiana não faltam opções de espaços com cursos artísticos diversos. Atualmente, inclusive, muitos se misturam com aulas voltadas para a tecnologia, dando suporte para um currículo mais recheado em qualquer áreas profissional – já que Edição de Vídeos e Marketing para Redes Sociais são apenas algumas das opções extras.

Conheça locais para fazer aulas artísticas que vão da fotografia à costura, do design ao canto e da pintura à argila em Salvador:

1. Infinity School | @infinity.school

Ilustrações, Fotografia, Marketing Digital e Redes Sociais, Edição de Vídeos e Design para decoradores e arquitetos se misturam na Escola Criativa de Tecnologia e Artes de Salvador, como também é conhecida a Infinity School.

O espaço é um centro de ensino especializado nos principais softwares utilizados por toda a indústria criativa. Além da instituição de ensino, a Infinity ainda conta com o projeto Meu Primeiro Emprego, primeiro programa de empregos e orientação profissional gratuito na Bahia especializado na indústria criativa.

Os cursos variam de seis meses a um ano de duração, ainda existindo a opção kids, com um combo especial para crianças e adolescentes. Uma boa dica é ficar de olho no Instagram da Infinity, onde eles anunciam também oficinas totalmente gratuitas e relâmpagos. E, para quem quer encontrar cursos semelhantes em um outro local em Salvador, uma outra indicação é o @ebadeba.

➨ Para adultos, com cursos especiais para crianças.

➨ Faixa de preço: a partir de R$ 390 por mês.

➨ Telefone: (71) 3901-1052

➨ Endereço: Torre Europa, Alameda Salvador, 1057 - 310 - Caminho das Árvores, 41820-790

2. Ateliê Terra Cozida | @atelieterracozida

Com foco em cerâmica e modelagens diversas com argila, a Ateliê Terra Cozida, regida pela artista plástica soteropolitana Dalva Bonfim, conta com cursos de modelagem livre, escultura e outros tipos de produções com barro.

O curso básico, com um mês de duração, acontece semanalmente. Através do perfil de Instagram dele, além de conferir produções dos alunos, é possível ainda fazer encomendas de obras feitas pela profissional. São divulgados vídeos e fotos com itens diversos, que vão desde utilitários, como pratos e porta-joias, até produtos decorativos.

➨ Para diversas faixas etárias.

➨ Faixa de preço: a partir de R$ 260 por mês (para o curso básico de modelagem livre com argila).

➨ Telefone: (71) 3495-3520

➨ Endereço: Alameda Caetité, 29 - Rio Vermelho, 41940-070

3. EBAM | @ebamcursos

Arte, Moda, Gastronomia e Comunicação são alguns dos cursos disponíveis na Escola Baiana de Arte e Moda (EBAM), criada pela designer de moda Graziela Bandeira.

Com salas de costura, cozinha gourmet equipada e outros ambientes, o espaço conta com mestres, doutores e outros profissionais nas específicas áreas de ensino. Os cursos vão de Energia das Cores e a sua Influência na Moda e no Comportamento Humano até Consultoria de Imagem com introdução ao visagismo e curso de automaquiagem. É possível conferir todas as opções no site oficial, clicando no nome do projeto, acima.

Geralmente os cursos contam com duração de um mês, em todos os dias úteis da semana (de segunda-feira a sexta-feira). No Instagram, é ainda possível conferir dicas de eventos e outros detalhes extras com participação da EBAM.

➨ Para adultos.

➨ Faixa de preço: varia de R$ 120 a R$ 680 no total do curso | Todos os valores estão no site.

➨ Telefone: (71) 3016-3262

➨ Endereço: R. Feira de Santana, 4 - Rio Vermelho, 41940-600

4. Companhia da Pintura | @companhiadapintura

Pintura em tela, mangá, desenho artístico e arte infantil são os principais cursos da Companhia da Pintura. O espaço fecha turmas com o máximo de oito alunos, visando acompanhamentos mais personalizados. Com uma aula semanal de duas horas por mês, os cursos costumam ter um ano de duração.

O material necessário para as aulas ficam disponíveis no próprio ambiente e, além do fazer artístico, a Companhia tem como mote dos cursos a inclusão da arteterapia, na qual a arte não é apenas um aprendizado, mas também uma forma de autoconhecimento e potencialização da criatividade para outros âmbitos.

No perfil de Instagram, é possível visualizar obras resultantes das aulas, servindo como meio não somente para quem tem interesse em fazê-las, mas para quem deseja descobrir novas belas artes. Um outra dica para quem quer entrar no universo das ilustrações e pinturas, é conhecer a Casa 149, indicada na lista da semana passada.

➨ Para diversas faixas etárias.

➨ Faixa de preço: R$ 260 por mês + R$ 60 da matrícula | Todos os valores estão no site oficial.

➨ Telefone: (71) 99673-1325

➨ Endereço: Av. Manoel Dias da Silva, 936 - sl 106 - Pituba, 41830-001

5. Espaço Música | @espacomusicabahia

Projeto formado por profissionais graduados e mestrandos em música pela Universidade Federal da Bahia, a Espaço Música visa suprir as necessidades do campo musical nas escolas regulares de ensino básico e na comunidade soteropolitana.

Com cursos como Musicalização Infantil (leia sobre como a inicialização artística serve como cura e evolução para as crianças), Canto, Harmonia Funcional, Violão, Guitarra, Piano, Bateria e Percurssão, a Espaço conta com aulas personalizadas que podem ser dadas também diretamente nas casas dos clientes.

➨ Para diversas faixas etárias.

➨ Faixa de preço: de R$ 150 a R$ 300 por mês

➨ Telefone: (71) 99280-5834

➨ Endereço: R. Alagoinhas, 301 - Rio Vermelho, 41940-620

Para quem tem interesse em aulas de dança espanhola, conhecer o curso da Caballeros pode ser mais uma indicação artística bacana de Salvador. E para quem quer conhecer cursos de teatro para os pequenos e para os adultos, uma lista de grupos possíveis pode ser acessada aqui.