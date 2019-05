5 lojas criativas e colaborativas nada óbvias de Salvador

Em meio à crise financeira do país, a criatividade do brasileiro não se deixa sufocar e encontra novas formas e brechas para seus respiros. Foi buscando soluções para alcançar maiores públicos que diversas marcas independentes saíram do online e foram também para as lojas físicas, unindo forças para criarem espaços que vão além de sites ou perfis do Instagram.

A alternativa ganhou o título de loja colaborativa e deixou, para os clientes, um gosto especial pela variedade dos produtos que podem ser encontrados em cada estabelecimento desses. Em geral, as lojas colaborativas comercializam itens de diferentes segmentos. Tudo com as várias marcas em um só espaço.

Na capital baiana, sustentabilidade e produtos feitos à mão são alguns dos temas principais que surgem nessas lojas. Projetos como a @elementua , @coretostore , @a_feiragaragem , @somos.coletivocriativo e @lojathibum (focada no público infantil), são alguns dos exemplos de colaborativas mais conhecidas em Salvador.

Pensando no quanto as lojas colaborativas são meios diferenciados para quem quer conhecer marcas independentes e nada óbvias, a lista desta semana conta com opções de espaços que também fogem das indicações vistas por aí e que trazem propostas diferentes entre si.

1. Amor em Dobro | @amoremdobroloja

Itens artesanais de papelaria, decoração e plantas de diferentes tamanhos se misturam na loja Amor em Dobro, inaugurada em fevereiro deste ano de 2019. A marca recente surgiu através da parceria entre quatro amigas soteropotalianas que já cultivavam suas marcas independentes e que continuam mantendo suas produções também fora do espaço.

Sustentabilidade e preço amigo são pilares da loja, que tem as encomendas personalizadas como carro-chefe. Em meio às produções feitas para todos os públicos, afetividade, empoderamento e resistência aparecem como alguns dos temas principais. "Nós podemos decorar um ambiente completo para o cliente com os nossos produtos, que vão de estantes e quadros até cadernos e ecobags", afirma Isabela Santiago, uma das sócias.

Amor em Dobro (divulgação)

Para conhecer as marcas (que vendem produtos diferentes entre si) e as donas do projeto, basta visitar os perfis separados no Instagram: @aqueletreco – de impressão 3D, @cicloscoletivo, @floresceratelierbotanico e @lojadulceamor.

➨ Endereço: Shopping Rio Vermelho, loja 01A, térreo. Rua Odilon Santos (sentido Amaralina).

➨ Horário de funcionamento: das 9h às 19h de segunda-feira a sexta-feira, e das 9h às 18h aos sábados.

➨ Contato principal: Direct do Instagram.

EXTRA 1: logo ao lado da loja Amor em Dobro, está a Guapa Multimarcas Artesanais, no mesmo shopping. A @lojaguapa é focada em produtos artesanais também feitos por mulheres e focados no público feminino (diferente da Amor em Dobro, feita para todos os públicos).

EXTRA 2: para quem busca mais produtos artesanais em lojas colaborativas, outra boa pedida pode ser a @ateliecasa9, localizada na Rua do Carmo.

2. Coletivo Saudável | @coletivosaudavel.ssa

Sem trigo, livre de lactose e sem adição de açúcar refinado, o Coletivo Saudável é o primeiro espaço colaborativo com foco em alimentação saudável em Salvador. Com produtos para diabéticos e veganos, além de opções variadas para diversos gostos, a loja pode surpreender com doces, salgados e snacks criativos e com opções diferentes de tamanhos.

Coletivo Saudável (divulgação)

Mas o engano está para quem pensa que a loja é restringida para a alimentação. Artigos sustentáveis, artefatos, quadros, roupas e cosméticos também fazem parte do projeto sustentável, que ainda promove, com frequência, bate-papos sobre alimentação saudável com especialistas dentro da própria loja. Além do perfil de Instagram, é possível acompanhar as datas dos eventos gratuitos também pelo site oficial.

➨ Endereço: Rua Alexandre de Humboldt, 65, Loja 09, Pituba.

➨ Horário de funcionamento: das 11h às 20h de terças-feiras a sextas-feiras, e das 9h às 13h aos sábados.

➨ Contato principal: (71) 98109-3500 (WhatsApp) ou Direct do Instagram.

3. Arca Pet | @arcapetsalvador

Nascida no final de 2018 pelas mãos da empresária Érika Najar, a Arca de Noé é a primeira marca colaborativa para pets e humanos de Salvador. Unindo 30 microempreendedores direcionados para animais domésticos, o projeto vai além das opções de itens feitos especialmente para os bichinhos, como petiscos e cosméticos.

O diferencial da loja está na venda de produtos para os clientes apaixonados por animais, contando no estoque com camisetas e outras possibilidades que trazem referências aos pets para humanos de todas as idades. Cadernos e cadernetas com desenhos exclusivos na capa, por exemplo, custam a partir de R$ 35.

Arca Pet (divulgação)

Artigos inusitados, como óculos escuros espelhados para cães e até coleiras personalizadas aparecem no projeto. E mesmo em meio a tantos diferenciais, a lista de surpresas não para por aí. O espaço ainda conta com programação focada no público pet e seus tutores, incluindo palestras e encontros com caminhadas.

➨ Endereço: Shopping da Bahia (Av. Tancredo Neves, 148 - Caminho das Árvores), 3º piso.

➨ Horário de funcionamento: das 9h às 22h de segundas-feiras a sábados, e das 12h às 21h aos domingos.

➨ Contato principal: (71) 98192-5388 (WhatsApp) ou Direct do Instagram.

4. Gambiarra Coletiva | @gambiarracoletiva

A Gambiarra Coletiva traz dois grandes diferenciais. O primeiro é a vasta quantidade de produtos diferenciados, já que são mais de 40 marcas colaboradorando com produtos diversos e criativos, como chinelos antiestresse (R$ 59), bolsas de couro sintético, bijuterias artesanais e roupas alternativas. Já o segundo diferencial da loja fica para o ambiente propício para passeios e não somente para compras rápidas.

Mais parecida com uma feira fixa na cidade, a Gambiarra ganha uma cara ainda atrativa aos sábados, quando a música ao vivo também vira ponto especial por lá . Às 19h de qualquer sábado, por exemplo, é possível curtir gêneros que variam do jazz ao folk. O local ainda conta com cervejas artesanais baianas (R$ 20), além de trazer, também aos sábados, sessões de flash tattoos – tatuagens adesivas que parecem bijuterias – a partir das 17h.

Gambiarra Coletiva (divulgação)

Petfriendly (que permite a entrada de animais de estimação), o ambiente, inaugurado em meados de 2018, ainda dispõe de um restaurante em expansão. O cardápio inclui pizzas, pão de queijo, empanada argentina, acarajé, abará, dentre outras opções.

No local, está ainda um estande da livraria Boto Cor de Rosa (que foi indicada em uma das nossas listas ). Com livros a partir de R$ 15, a Boto faz uma curadoria especial com obras baianas e nacionais que não são facilmente encontradas por aí.

➨ Endereço: Rua Afonso Celso, 277, Barra.

➨ Horário de funcionamento: das 10h às 22h, de segunda-feira a sábado, e das 12h às 22h aos domingos.

➨ Contato principal: (71) 99218-9322 (WhatsApp) ou Direct do Instagram.

5. Mix Jardim | @mixjardim

De todas as indicações da lista, é a melhor para encontrar novas marcas sem precisar perguntar nada para ninguém. É assim que podemos começar a definir a Mix Jardim, que possivelmente é a loja mais conhecida e com a maior quantidade de produtos em comparação a todas as indicadas.

Com produtos para pets, de decoração, infantil, plantas, papelarias, vestuários, calçados, acessórios diversos e muito artesanato, a loja reúne diversas marcas que ficam organizadas separadamente em estandes dentro do espaço. A arrumação do ambiente, inclusive, é a que mais lembra a de uma feira de rua, em que cada área é totalmente dedicada para um colaborador em específico.

Apesar de estar em alguns dos principais shoppings da cidade, a loja pode ter passado despercebida por alguns que não viram que o ponto mais não óbvio e bacana fica para a distribuição visual das marcas colaboradoras, que não são facilmente encontradas em outros cantos. Em cada estande, é possível encontrar diversas etiquetas com os nomes, números, perfis do Instagram e outras informações sobre cada uma das marcas, o que facilita o garimpo de quem passar pela Mix.

A maior graça, portanto, fica para a grande facilidade que o cliente ganha para ter conhecimento de lojas independentes não óbvias e que podem ser acompanhadas individualmente após. E a dica principal é sempre dar uma nova passada pelas lojas, já que novos colaboradores vivem surgindo.

A loja também é conhecida por promover oficinas e bate-papos em momentos esporádicos. Para ficar de olho, basta acompanhar nas redes.

➨ Endereço: 3º Piso do shopping da Bahia; L2 Salvador Shopping - ao lado da loja Dumond; ou L2 Shopping Barra.

➨ Horário de funcionamento: horários dos shoppings.

➨ Contato principal: Direct do Instagram ou números que podem ser encontrados na biografia do perfil no Instagram.