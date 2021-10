5 lojas para ter itens poéticos e criativos na sua casa

Quem ama se expressar através da decoração sabe o quanto deixar a casa mais poética e artística pode ser uma forma de externalizar mais do que acredita. Colocar frases nas paredes e nos objetos é uma dessas formas.

E existem lojas soteropolitanas, nacionais ou criadas por baianos que conseguem trazer ainda mais arte e criatividade, com aquele toque de poesia para qualquer canto. Que tal deixar tudo ainda mais repleto de mensagens que você deseja disseminar?

Separei algumas das minhas marcas favoritas para isso (e todas enviam para Salvador ou para todo o Brasil). Confira:

1. Eulíricas | @euliricas

Para quem quer mais poesia, nada melhor do que ir direto para os itens da Eulíricas. A marca é fundada pela baiana Camila Lordelo, que também é diretora criativa, autora e criadora de todos os poemas e artes da loja.

As frases, os poemas e cada reflexão tomam forma nos pratos, copos, palavras para colar em parede, pingentes, anéis e tantos outros produtos que podem deixar qualquer casa mais cheia de metáforas. A ideia da marca é ser um negócio-comunidade que busca fomentar sempre o exercício diário de sensibilidade através de todo tipo de objeto e superfície, colocando a poesia em qualquer lugar.

Os trechos são todos repletos de significados e reflexões de importância para o dia a dia, tais como: "sensibilidade é salvação", "tudo nasce com vocação para poema", "sobre o amor: tudo sinto", "onde puder, poesia" e muito mais.

Aqui na minha casinha coloquei a frase "que a poesia permaneça" na parede, perto das janelas, e também incluí a "sempre sol aqui dentro" (vejo nas fotos acima). Tudo da Eulíricas, com muita delicadeza.

➨ Faixa de preço: entre R$ 60 e R$ 600.

➨ Contato: (11) 93327-4134 | contato@euliricas.com.br

➨ Instagram: @eulíricas

➨ Site: https://euliricas.com.br/

➨ Horário de funcionamento: Espaço físico, terças e quintas, das 10 às 12:30 e 14 às 17h. | Whatsapp, das 10h até

➨ Endereço físico: em São Paulo | Ateliê Eulíricas| Rua Harmonia, 218-B, Vila Madalena. Cep: 05435-000

2. Amanda Carvalho | @amandacarvalho.atelie

A poesia está em todo lugar, principalmente nas flores, que tanto trazem mensagens sobre superação e ciclos. E quantas poesias podemos enxergar em flores secas e aproveitadas para durar? O Ateliê de Flores enxerga essas mensagens e conta com produtos artesanais, tendo como um padrão o uso das flores que dão a unicidade que tanto procuramos nas decorações.

Essas flores não se limitam aos arranjos de casa, mas são transformadas também em pequenos terrários, em arranjos dentro de garrafas, em buquês com bases criativas e muito mais. Elas também ficam presentes no macramê, nas peneiras, nas cúpulas com base de madeira e em tantas outras formas.

E quem dá a vida a essas criações poéticas é Amanda Carvalho, mãe e empreendedora que faz uso de flores vivas ou desidratadas, tendo como xodó os arranjos secos, que permitem maior durabilidade e sustentabilidade.

"Tem coisa que só vira flor quando a gente cor-ta" (livro Depois Daquilo).

➨ Faixa de preço: a partir de R$ 14,90

➨ Contato: (18) 99791-8477 | amandacarvalho@ateliedeflores.com.br

➨ Instagram: @amandacarvalho.atelie

➨ Site: https://www.ateliedeflores.com.br/

➨ Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira das 9h às 18h; Sábados das 9h às 13h.

3. Zack Magiesi | @zackmagiezi

Para quem está em busca de quadros que trazem poesias não apenas nas palavras, mas no diferencial dos detalhes visuais, aqui está a melhor pedida. O escritor Zack Magiezi cria itens artesanais extremamente fora do óbvio. Ele cola cacos de vidro, band-aids, ilustrações belíssimas e outros aspectos para dar significância às palavras.

Poemas e frases nos cabides e nos mais diversos tamanhos de quadros chegam para surpreender na loja do autor. Ele estudou História, Teologia e Letras e foi apenas na escrita que ele encontrou o seu espaço. Através de seus poemas sensíveis, ele utiliza as mídias sociais para levar as suas obras literárias.

Algumas das suas frases mais conhecidas são: "nem tudo são flores, mas tudo é semente" e "passamos parte da vida fugindo de nós mesmos e outra parte tentando voltar".

➨ Faixa de preço: a partir de R$ 65

➨ Contato: (11) 99955 2982 | 55feitoaqui@gmail.com

➨ Instagram: @zackmagiezi

➨ Site: https://www.55feitoaqui.com/zack-magiezi

4. MÃO CRIATIVA | @criativamao | de Salvador

A Loja Virtual Mão Criativa, de Lauro de Freitas, possui diversos produtos exclusivos feitos à mão e com uma boa adaptação ao ambiente da sua casa. A marca é orquestrada por Débora Carneiro, design e artesã, que cria peças à base de crochê, tábuas e pratos decorados.

Os itens da marca são diversificados e cheios de artes inclusas. Nas possibilidades estão pratos e garrafas com pinturas variadas, suportes belíssimos para plantas, porta-joias, bolsas dos mais variados tamanhos e muito mais!

Porta-livros, potinhos de crochê que podem ser usados de maneiras criativas e até roupas e chapéus também não ficam de fora. E o melhor? Você pode entrar em contato para pedir algo personalizado, com um formato que tenha mais significado na sua vida.



➨ Contato com a loja: pelo seu direct do Instagram @criativamao

➨ Como fazer pedido online: por esse link

➨ Faixa de preço: de R$ 9,90 a R$ 140.

5. Guapa | @lojaguapa_ | de Salvador

Liderada por mulheres, a Loja Guapa possui um ambiente online agradável e acolhedor, no qual é possível encontrar vários objetos para casa ou moda, feitos artesanalmente e com um toque especial de carinho e do espírito colaborativo.

A empresa é formada por multimarcas artesanais e surpreende os clientes ao oferecer produtos que vão além de decoração, como argilas, óleos corporais, desodorantes naturais, bordados, joalheiras e tantos outros itens.

Mas os destaques principais ficam para as canecas com frases, os calendários criativos, os caderninhos e as plaquinhas para quem ama escrever, os buttons e outros quesitos que podem encher qualquer espaço com mais mensagens que tenham a ver com os gostos de quem mora ali.

➨ Contato com a loja: 71 98168-1891

➨ Como fazer pedido online: pelo Goomer | Envios de Delivery para Salvador.

➨ Endereço: Rua Odilon Santos, 205 - Rio Vermelho, Salvador/BA

➨ Faixa de preço: os produtos podem ir de R$ 5 a R$ 206.

DICONAS EXTRAS: fique de olho na loja @naoobvioshop, que vai chegar em Salvador, e na @enfimcasadecor, que já foi indicada aqui na coluna na seleção de: lojas de decoração com itens pequenos em Salvador.