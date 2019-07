5 Lojas que criam quadros personalizados em Salvador

Quadros são formas certeiras de exalar a própria personalidade pelos cantos. Com palavras, ilustrações, cores e outros detalhes artísticos, eles exibem poesias imagéticas que podem deixar qualquer espaço com mais sentido e afeto. O problema surge quando nenhuma obra vista por aí passa a exata mensagem que estamos buscando e, então, surge aquele desejo imenso de ter uma arte totalmente personalizada, com cada detalhe escolhido a dedo.

Como escritora, sei bem como essa agonia acaba batendo na porta e foi justamente por isso que trouxe a solução aqui na nossa coluna de todas as quartas-feiras. Na capital baiana, diversas marcas fazem o sonho do quadro personalizado se tornar realidade e podem deixar a sua casa, a sua empresa ou qualquer outro local com muito mais singularidade e entrelinhas. Ama o trecho de uma música ou uma frase autoral que desejaria nas paredes? É só pedir. Gostaria de uma ilustração que represente algo que você ama? É só falar. Dá para escolher desde as cores até cada palavra.

Mais produtos e mais possibilidades

Várias das indicadas vão, inclusive, para além das telas e molduras, trazendo também outras possibilidades de produtos que podem ser personalizados a partir do que o cliente solicitar. São marcas que permitem contato e compras online rapidamente e que podem ser acompanhadas pelo Instagram, também deixando em estoque diversos produtos já prontos para quem quer opções feitas. Confira e transforme seu lugar:

1. Seja Muy | @sejamuy

A marca Seja Muy produz quadros personalizados com frases, fotos ou o que mais o cliente preferir. No portifólio abrangente, as obras já prontas da loja contam com a cultura baiana como principal tema. Frases motivacionais e regionais se misturam com linhas especiais como a de quartos para bebês.

Todas as linhas e quotes podem receber modificações com os pedidos dos clientes que desejam que os quadros venham com outras palavras, por exemplo. Uma arte totalmente nova, criada do zero, também pode ser feita com base em uma solicitação detalhada.

Indo dos quadros pequenos ou maiores, um dos diferenciais da marca é que os produtos são impressos em tecido, sem a necessidade da utilização de vidros para que a qualidade fique segura e nítida. E, apesar da marca ter uma vasta gama de quadros prontos para vendas, qualquer um personalizado sai pelo mesmo valor dos que já estão em estoque.

(Fotos: Divulgação)

➨ Como fazer pedido online: através do WhatsApp – (71) 98382-8000 | em breve também pelo site oficial.

➨ Loja física: Loja Coreto Store do Shopping Bela Vista.

➨ Faixa de preço: R$ 45 a R$ 60 (três tamanhos).

2. Toda Palavra | @todapalavra

O trabalho com caligrafia e handlettering é o grande diferencial do Toda Palavra, que criou estilos visuais singulares para os quadros e outros produtos que personaliza. Com uma mistura de aquela por trás das palavras, o cliente pode escolher – além das palavras que deseja – a cor da tinta e até o desenho (abstrato ou não) que será formado em acompanhamento da frase. Caso a vontade seja de ter um quadro com pinturas simples em aquarela, sem frases, a possibilidade também fica ativa.

No estoque de produtos prontos da loja online, estão também chaveiros com pequenas almofadas (com alguma palavra ou frase), canecas, pequenos pratos e pôsteres de diversos tamanhos. Assim como os quadros, que também são de alturas e larguras variadas, todos os outros produtos podem também ser personalizados a partir do pedido do cliente.

Nos itens pré-prontos do estoque da marca, estão disponíveis palavras e expressões regionais (baianas), além de diversos quotes autorais ou de escritores renomados que trazem temáticas sobre autoconhecimento, gratidão, amor ou tantas outras mensagens motivacionais.

(Fotos: Divulgação)

➨ Como fazer pedido online: através do WhatsApp – (71) 98814-8555 | também pelo Direct do Instagram | ou também pelo e-mail: luiza@todapalavra.com

➨ Loja física: Av. Octávio Mangabeira, 1601, Pituba

➨ Faixa de preço: orçamentos dependem dos tamanhos e das artes dos produtos e podem ser solicitados através dos contatos da marca.

3. Santos e Encantos | @santoseencantos

Para quem busca variedade de produtos a serem personalizados, a Santos e Encantos é a melhor pedida da lista. Azulejos de diversos tamanhos, pratos, caixas, canecas, garrafas, copos, pôsteres e quadros de diferentes comprimentos – e com molduras ou sem – fazem parte das várias possibilidades a serem personalizadas.

Frases com diferentes fontes se misturam com artes desenhadas diversas que criam estampas na maior parte das produções já prontas que ficam disponíveis para os clientes. Ilustrações sem frases ou quotes sem nenhum desenho também são outras possibilidades. A marca, inclusive, prepara kits especiais com diversos dos podutos que também podem ter as artes e/ou frases feitas do jeito que o cliente solicitar.

Encontrada na capital baiana e com revendas em Vitória da Conquista, a marca costuma preparar edições especiais (como a do Dia dos Namorados) e deixa no catálogo uma variedade de produtos com diversos estilos, sejam os mais floridos e coloridos ou os mais clean.

(Fotos: Divulgação)

➨ Como fazer pedido online: através do WhatsApp – (71) 99289-6993 | também pelo Direct do Instagram.

➨ Loja física: Loja Mix Jardim: L2 do Shopping Barra, Piso 3 do Shopping da Bahia ou L2 do Salvador Shopping. | Em Vitória da Conquista: na @cucobahia | Studio: Rua Frederico Costa, 65, Brotas.

➨ Faixa de preço: R$ 49 é o preço de um quadro com 20x25cm. Os valores variam a depender do tamanho e não da arte.

➨ Extra: para quem busca mais possibilidades de azulejos personalizados, outra dica é visitar o perfil da marca @azulejosperson.

4. Dulce Amor | @lojadulceamor

A loja Dulce Amor já deixa claro o quanto busca personalizar todos os produtos para os clientes desde a sua biografia no Instagram. Lá, está escrito: Decoração Afetiva, que significa tornar a sua casa única ao máximo possível, sendo uma extensão do morador com detalhes que expelem sua personalidade das maneiras mais nítidas (principalmente em artes).

Na Dulce, é possível personalizar desde as frases e as fontes dos itens até os desenhos, já que ficam disponíveis produtos que contam apenas com artes ilustradas ou aqueles com escritos diversos. As cores e todos os demais detalhes também podem ser escolhidos a dedo pelo cliente, que ganha opções para muito além dos quadros moldurados.

A marca conta com pequenos cadernos (com capas personalizáveis), azulejos, canecas, caixas e vários outros produtos. O diferencial da loja para as demais indicações da lista fica, principalmente, para as variadas possibilidades de molduras, que podem ser mais repletas de detalhes ou mais lisas, de madeira ou de outros materiais.

(Fotos: Divulgação)

➨ Como fazer pedido online: através do Direct do Instagram da marca ou através do Direct do Instagram da loja Amor em Dobro. | também pelo site oficial.

➨ Loja física: Shopping Rio Vermelho, Loja 01A, Térreo

➨ Faixa de preço: a partir de R$ 25. Preços variam a depender da arte personalizada e do tamanho do quadro.

5. Géssica Lima | @gessicalimadecor

Para quem está em busca de uma marca com foco apenas em ilustrações artísticas, os quadros e demais itens vendidos pela decoradora e artista plástica Géssica Lima podem ser a pedida ideal. Almofadas, cadernos, camisas e estampas de pano diversas se misturam nas possibilidades que a artista disponibiliza junto com os quadros. Tudo pode ser personalizado a partir dos pedidos de cada cliente.

Sejam pinturas em aquarela, com outros tipos de tinta ou ilustrações feitas com lápis e materiais mais secos, as obras podem ser mais abstratas ou trazer metáforas diversas em artes que pareçam mais literais. Fica à escolha de quem deseja adquirir.

Nos quadros já prontos que ficam disponíveis para os clientes, porém, Géssica deixa claro que a sua paixão está em pintar plantas, flores, frutas e alguns animais, como é o caso do flamingo. Por vezes, a artista foge do costumeiro e apresenta, no próprio perfil do Instagram, obras como uma das mais recentes, que trouxe um violão mesclado a fundo de cores gradientes.

Além dos produtos personalizáveis, a artista ainda deixa outra possibilidade para os clientes: aprederem por eles mesmos a criarem suas artes e personalizarem de casa. Oficinas de Estamparia Manual e Aquarela são constantemente dadas pela profissional, que faz as aulas acontecerem em diferentes locais de Salvador.

(Fotos: Divulgação)

➨ Como fazer pedido online: através do Direct do Instagram.

➨ Loja física: não tem.

➨ Faixa de preço: orçamentos dependem dos tamanhos dos produtos e podem ser solicitados através dos contatos com a artista.