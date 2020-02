5 lugares inusitados pra curtir de galera em Salvador

Quando o assunto é sair de galera para colocar o papo em dia, espairecer ou ter aquele momento de diversão adulta, os jovens da capital baiana podem pensar logo em barzinhos, restaurantes, baladas ou cantos mais óbvios para um bom happy hour. Mas que tal abrir alas para aflorar os lados das crianças interiores?

Espaços com jogos de tabuleiro ou games tecnológicos, camas elásticas para gente grande, karaokês e até profissionais de circo se misturam em uma lista de opções nada clichês para quem quer um momento diferenciado ao lado dos amigos. E, o melhor: não precisa se programar apenas para curtir à noite.

Veja, sem ordem de preferências, opções inusitadas para curtir com a galera na capital baiana:

1. São Jogue ou Coliseu dos Jogos | @saojogue ou @coliseudosjogos

Misturar drinks e bebidas diversas e inusitadas com aquele gostinho de voltar no tempo pode ser uma das melhoras pedidas para curtir com a galera. Jogos de tabuleiro, dominó, baralho e opções variadas para treinar a mente e o espírito esportivo estão no Bar São Jogue. Nele, é possível experimentar os pestiscos e as bebidas enquanto aproveita uma partida (ou várias).

Outro espaço com a proposta semelhante e que pode ajudar a deixar o celular de lado é o Coliseu dos Jogos. O espaço, que tem lanchonete, funciona como um local de vendas e aluguel dos jogos, mas é também espaço para quem quer sentar e aproveitar tudo ali mesmo. O ambiente valoriza a cultura RPG e, além de fazer a diversão dos grupos, pode ser um ótimo meio para fazer novas amizades.

BAR SÃO JORGUE

➨ Endereço: Av. Paulo VI, 1535 - Pituba | OU | Shopping Bela Vista, L2, Asa Norte.

➨ Horário de funcionamento: Pituba — segunda à quinta, das 18h às 23h; sexta, das 19h à 01h; sábado, das 14h à 01h; domingo, das 14h às 22h. | Bela Vista — segunda à sábado, das 14h às 22h; domingo, das 13h às 21h.

➨ Preço: R$ 10 (seg-qui) ou R$ 15 (sex-dom) por pessoa.

➨ Telefone: 99298-5046.



COLISEU DOS JOGOS

➨ Endereço: Rua Ceará, 1108, 3º andar.

➨ Horário de funcionamento: todos os dias, das 14h às 22h.

➨ Preço: R$ 10 por pessoa (inclui todos os jogos).

➨ Reservas: 3043-8296.



2. LifeCirco Salvador ou Big Jump Parque de Trampolins e Eventos | @lifecircosalvador ou @bigjumpbr

Quer fazer atividade física com os amigos, mas cansou de vê-los apenas na academia? O LifeCirco pode ser uma solução criativa e, para quem quer apenas provar um pouco da experiência, dá para marcar um dia e ir uma única vez. Lá, é possível aprender e fazer atividades circenses por uma hora inteira e em grupo. Trapézio, argolas, bambolês, acrobacias, mini trampolim, equilibrismo, malabarismo e muitas outras opções se misturam a brincadeiras e danças feitas nos momentos de aquecimento.

Para quem quer o clima de atividade física de forma mais leve e lúdica, outra opção é curtir de galera o Big Jump. Afinal, quem disse que adulto não pode pular na cama elástica? O local traz argolas, rapel, camas elásticas diversas e várias opções para todas as idades. Dá para curtir só com adultos ou levar toda a família.

LIFECIRCO

➨ Endereço: R. Marquês de Monte Santo, 150 - Rio Vermelho.

➨ Horário de funcionamento: de segundas a sextras, 8h às 20h30; sábados, 8h às 12h.

➨ Preço: R$ 40 por pessoa para 1h de aula. | Existem pacotes mensais e anuais.

➨ Reservas: (71) 3013-2299.



BIG JUMP

➨ Endereço: Avenida Orlando Gomes, No. 1296, Loja 1, Piatã.

➨ Horário de funcionamento: de segunda a quinta, das 15h às 21h; sexta, das 13h às 23h; sábado, das 10h às 23h; e domingo, das 10h as 21h.

➨ Preço: R$ 44 por pessoa (por hora) | R$ 199 para 5 pessoas (são feitos para combos para grupos). | Uso obrigatório de meias antiderrapantes: R$ 10.

➨ Reservas: (71) 3368-1842.



3. Karaokê no Cien Fuegos ou no Bar Lagoa dos Frades | @cienfuegosmexicano ou @barlagoadosfrades

Referência na cidade quando o assunto é comida mexicana, o Cien Fuegos não se destaca apenas pela gastronomia. Nas quintas-feiras, o espaço vira também um karaokê animado e os clientes do local podem também cantar à vontade enquanto provam as iguarias.

Outro karaokê elogiado da capital é o do Bar dos Frades. É uma ótima pedida para quem quer cantar, beber, dançar e comer petiscos especiais.

CIEN FUEGOS

➨ Endereço: R. Alexandre de Gusmão, 60 – Rio Vermelho

➨ Horário de funcionamento: de terça a quinta, das 18h à 0h; às sextas e sábados, das 18h às 3h; e aos domingos, das 18h à 0h30.

➨ Preço para área do karaokê: R$ 6.

➨ Telefone: (71) 3334-7711.



BAR DOS FRADES

➨ Endereço: Tv. Arnaldo Lopes da Silva, 940 – Stiep

➨ Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 11h à 0h; às sextas e aos sábados, das 11h à 1h; e aos domingos, das 11h às 23h.

➨ Preço por música: R$ 3

➨ Telefone: (71) 3271-3847.



4. Boliche, Kart e Sniper no Shopping Bela Vista | @belabowling; @kartbelavista; @sniperbelavista

Que tal curtir um boliche com os amigos? São oito pistas com capacidade de até seis pessoas no Bela Bowling. O espaço ainda oferece jogos diversos em outra área (como alguns de tabuleiro) e uma lanchonete. Também é possível alugar uma parte do local para a realização de festas e eventos privados.

A pista de kart é outra opção bacana para quem quer curtir a adrenalina em grupo. O espaço tem uma pista asfaltada de 300 metros e cronometragem eletrônica. As baterias de corridas duram 20 minutos e a diversão é garantida, inclusive, entre os pequenos – para crianças com mais de 1,45m.

E que tal treinar a concentração e o reflexo? Também localizado no shopping Bela Vista, o Sniper é um espaço para todas as idades e usa o Airsoft adaptado para ambientes fechados. Nele, é possível dar tiros (com balas de plástico) contra alvos prontos. Os tiros nunca contra oponentes reais, o que torna tudo mais seguro. Dá para competir com amigos e aproveitar as diferentes modalidades que o espaço oferece.

BOLICHE BELA BOWLING

➨ Endereço: Shopping Bela Vista, Piso L2, Asa Sul.

➨ Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado, das 12h às 22h.

➨ Preço: para acessar uma pista, é necessário alugar sapatos pelo valor de R$ 1,50. O preço pode variar por uma faixa entre R$ 60 a R$ 35 para 1h de boliche (para seis pessoas).

➨ Telefone: (71) 3460-0025 / 3432-1964.

KART

➨ Endereço: Shopping Bela Vista, Alameda Euvaldo Luz, 92, Área Externa.

➨ Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 15h às 22h; sábados, das 14h às 20h; e aos domingos, das 14h às 21h30.

➨ Preço por música: R$ 40 (bateria com 20 minutos).

➨ Telefone: (71) 3460-5485.

SNIPER

➨ Endereço: Shopping Bela Vista, 2º piso, próximo à Riachuelo.

➨ Horário de funcionamento: horário do shopping.

➨ Preço: R$ 35 (estante de tiros) | R$ 30 (duelo, para cada pessoa) | R$ 40 (desafio spiner) | Existem outros preços especiais com descontos e/ou combos.

5. Games no Açaí Vilarejo | @acaivilarejo

Fliperama, palavras cruzadas de tabuleiro, pega-vareta, totó, mini sinuca, baralho e dominó são apenas alguns dos jogos disponíveis no Açaí Vilarejo da Praça Ana Lúcia Magalhães. Qualquer pessoa pode aproveitar o Fliperama gratuitamente, assim como pode chegar, solicitar um dos jogos e sentar com ele em uma mesa para curtir por tempo ilimitado.

Além das diversas opções, o espaço ainda disponibiliza livros em bons estados de conservação. Qualquer um deles pode ser lido no local ou levado para casa, contato que o cliente leve outro para a troca.

Ainda que chame a atenção, a diversão gratuita não é o único destaque criativo do espaço. A forma de montar o açaí no local também é inusitada. São mais de vinte tipos de adicionais, como paçoca e Farinha Láctea, que podem ser dobrados ou triplicados sem custos extras. Além do açaí, o local também oferece cremes de tapioca, Leite Ninho e kiwi e mais.

➨ Endereço: Rua das Hortênsias, 522 - Pituba, Praça Ana Lúcia Magalhães.

➨ Horário de funcionamento: de segundas a quartas, das 10h às 22h; de sextas a domingos, das 10h às 23h.

➨ Preço: preço gratuito para jogar (sem limite de tempo).

➨ Telefone: (71) 3506-6084

EXTRA: Para quem quer algo ainda mais tecnológico, o VR7 é uma opção que vai até você. A marca leva óculos e jogos de realidade virtual para qualquer espaço ou evento. Com opções para serem aproveitadas por até cinco pessoas, o valor mínimo é de R$ 1.000. Para os apaixonados por games, pode ser uma forma nada convencional de comemorar o aniversário fazendo com que todos sintam que saíram do espaço onde estão.