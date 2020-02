5 lugares não óbvios pela Bahia e mais dicas para quem quer fugir da folia

A época carnavalesca pode ganhar diferentes fases e significados na vida de cada folião. Eu, por exemplo, que já fui pipoqueira fiel atrás de muitos trios, estou preferindo aproveitar a época para escrever mais livros, repousar e curtir a pipoca de microondas no sofá de casa. E seja para quem vai estar em Salvador ou para quem quer fugir até da cidade, esta nossa coluna de todas as quartas-feiras já trouxe diversas opções que podem ser aproveitadas por quem está abraçando a ideia de algo fora da festança de rua.

Até para quem vai se jogar em muitos dos momentos de Carnaval, inclusive, alguns dias para repor as energias dentro de casa podem acontecer. Então, para ajudar você a encontrar opções facilmente para curtir da cama, pela capital baiana ou em outros cantos do estado foi que resolvi reunir algumas das listas que já tivemos por aqui. Temos filmes, séries, livros, lugares por Salvador e muito mais.

Além dos lembretes repletos de dicas para variados gostos, de quebra, ainda trouxe um compilado inédito com cantos baianos pouco óbvios para quem quer algo ainda mais em clima de família, romance ou em contato com a natureza. São opções para quem quer fazer um simples bate e volta para curtir um parque aquático ou uma praia diferenciada, assim como indicações para quem ainda não organizou a própria viagem, mas quer escapar para um local baiano nada clichê e se hospedar por lá.

Confira os links para relembrar de algumas das listas especiais que já tivemos por aqui (separadas por temas) e, logo após, veja os novos destinos nada óbvios indicados abaixo.

MAIS DESTINOS NÃO ÓBVIOS PARA FUGIR DA FOLIA SEM SAIR DA BAHIA:

1. SÃO DESIDÉRIO

São Desidério está sendo cada vez mais reconhecido como um dos mais belos refúgios ecológicos do Brasil. Trata-se de uma pequena cidade localizada na região oeste da Bahia, a 900 km de Salvador (o mais distante de toda a lista, mas com selo de qualidade afirmado). O município oferece para os turistas mais de 146 grutas catalogadas, sendo uma forma diferenciada de curtir a paz ao fugir do Carnaval.

Lá, o Parque Municipal da Lagoa Azul abriga cenários de deixar o queixo caído, como a Lagoa Azul e a Gruta do Catão. É possível conferir as curiosidades com guias turísticos e, entre as opções, está também o conhecido como Buraco do Inferno. Mas não se assuste com o nome. Com água azul e própria para banho, o local traz uma gruta com o maior lago subterrâneo do Brasil: com cerca 4 km de extensão.

Em Desidério ainda dá para curtir diversas cachoeiras, lagos e paredões rochosos com até 40 metros de altura, os quais são favoráveis para a prática de rapel e tirolesa. Além de trilhas ecológicas, fenômenos naturais também são famosos na região, como é o caso do Sumidouro, onde se forma uma espécie de piscina natural na qual a água sobe e desce em um ritmo marcado pela própria natureza.

Além das grutas e de tantas atraçõs, São Desidério ainda detém de nove sítios arqueológicos e cavernas com inscrições e pinturas rupestres.

2. MATA DE SÃO JOÃO + ROLF PARK

Quem quer escapar da folia nas ruas da capital e curtir outros cantos da Bahia, mas também não quer uma viagem cansativa, costuma optar por Mata de São João, cidade abriga alguns dos destinos turísticos mais procurados do Brasil. O local, que fica perto de Salvador, tem muitos dos seus destinos a apenas uma hora de carro. Em Mata estão lugares como os famosos Praia do Forte e Costa do Sauípe, que disponibilizam grande rede hoteleira, vilas, festas e outros quesitos.

Uma curiosidade que poucos podem lembrar, porém, é que o parque aquático Rolf Park também fica por lá, à beira da BA-093 e a uma distância de 74 km do centro de Salvador. Dentro dele, há uma fonte seca com 300m² de área, 75 jatos d’água e três toboáguas. Dá para fazer um bate e volta para o espaço em qualquer sexta, sábado, domingo e feriados, das 9h às 17h. É possível conferir o calendário completo no site do parque.

Os preços para entrada ficam por R$ 28 (crianças até 12 anos), R$ 38 (adultos) e R$ 19 (acima de 60 anos).

3. VILA DE SANTO ANDRÉ + HOTEL CAMPO BAHIA VILLAS SPA

Para quem quer um refúgio de maior tranquilidade, a pequena Vila de Santo André, localizada na Bahia, fica a apenas 27 km de Porto Seguro, entre o Rio João de Tiba e o mar, no município de Santa Cruz de Cabrália.

O vilarejo, com seus 800 habitantes, mantém ares de paraíso escondido com acesso somente por balsa e travessia pelo rio. Dona de cenários naturais elogiados, o espaço oferece 13 km de praias com águas cristalinas recortadas por extensas faixas de areia e coqueiros. Quase todas, inclusive, são quase desertas, perfeito para quem busca mais sossego e privacidade.

Na praia Pontal de Santo André, os visitantes são recebidos com um cenário que traz o encontro do rio e o mar, além de toques de agito com música e barracas próximas para degustar da gastronomia local.

Em Santa Cruz, inclusive, o hotel Campo Bahia Villas Spa é o de maior destaque. O lugar une 14 pequenas vilas fechadas e luxuosas que são cuidadosamente decoradas em frente a praia. Obras de arte de renomados artistas alemães e brasileiros são um detalhe e completam o ambiente de maneira estilosa. O preço fica em torno de R$ 750 para a diária. Veja o site.

EXTRAS: MAIS PARQUES AQUÁTICOS | ARRAIAL D'AJUDA ECOPARK + SÍTIO ROBATTO ECOPARK

ARRAIAL D'AJUDA

Para quem estiver por Santo André e for dar uma passadinha em Porto Seguro ou para quem estiver curtindo outros arredores da localização, uma boa fica é aproveitar para curtir o Arraial d'Ajuda Eco Parque, que foi eleito pelo TripAdvisor, em 2019, como o 4° melhor do mundo em sua categoria.

A estrutura é composta por piscinas, rios artificiais, tobogãs, brinquedos aquáticos, parques infantis, bares, restaurantes, lojas e posto médico. O espaço ainda oferece tirolesa e arvorismo para quem quer curtir tudo de um jeito ainda mais eletrizante.

Por toda área do parque ocorrem atrações para todas as idades, inclusive na praia, onde o acesso é livre. Há um cartão de consumo no local que custa R$ 1 e ainda é possível alugar armários por R$ 10 cada. Para a entrada, os preços variam de R$ 70 a R$ 185.

O parque abrange, ainda, um resort exclusivo que funciona com meia-pensão flexível (além do café da manhã, o hóspede opta pelo almoço ou jantar). Possui, ainda, estrutura que inclui uma praia privativa. Uma curiosidade é que os brinquedos do parque são importados da empresa Canadense Proslyde, responsável também pela fabricação dos brinquedos da Disney.

SÍTIO ROBATTO

Outra dica fica para quem quer seguir na pegada de bate e volta para a capital baiana. O Sítio Robatto Eco Park fica localizado em Camaçari, logo após o pedágio da Estrada do Coco, e é a melhor opção pra quem mora na capital ou região metropolitana.

Com mais de 7.000m² de área, o espaço possui opções de lazer para crianças e adultos, com piscinas, brinquedos aquáticos, parque infantil, gramado de futebol e salão de jogos. Lá é possível encontrar um super escorregador, jatos d’água e muito mais.

Para acessar o parque, é importante fazer uma reserva antecipada via WhatsApp, pois há controle para evitar superlotação. Com agendamento, o preço fica por R$ 25 (adulto) ou R$ 40 (a casadinha). Para agendar, basta ligar: (71) 3623-2880 / 3178-8684 (de segunda a sexta, das 8h às 17h). WhatsApp: (71) 98139-2179.

4. BARRA DE SERINHAÉM + CUMURUXATIBA

BARRA DE SERINHAÉM

Barra de Serinhaém fica basicamente ao lado de Barra Grande, Taipu de Fora e da Baía de Camamu, onde acontece o passeio das cinco ilhas, o qual já foi indicado aqui. As praias são as mais tranquilas da região e o pôr do sol do local é um dos mais elogiados da Bahia.

A área é uma ilha de pescadores e são mais ou menos 300 km da capital baiana. Para quem estiver de carro em Salvador, é só atravessar de ferry boat para Bom Despacho e pegar a estrada. De Serinhaém, é possível curtir a animação de Barra Grande e fazer diversos passeios para os outros lugares próximos.

CUMURUXATIBA

Já a vila de Cumuruxatiba fica localizada na Costa das Baleia e se diferencia de cidades vizinhas (como Prado, Caravelas e Alcobaça) pela rusticidade. As praias são praticamente desertas o ano todo e passear de barco é dos principais programas da região.

Trilhas também fazem parte das possibilidades. Para chegar até Barra do Caí, uma das praias mais bem comentadas, é preciso curtir a andada de 18 km. E quem visitar o espaço entre julho e outubro pode ganhar um bônus, já que é o período que as baleias jubarte costumam aparecer.

De barco, ainda dá para visitar Corumbau, um dos vilarejos com piscinas naturais e mais desertos do Sul da Bahia. Outra opção é também passar por Abrolhos, ideal para quem quer mergulhar e conhecer de perto os corais, peixes coloridos, as esponjas e tartarugas.

Cumuruxatiba também oferece restaurantes e variadas pousadas, sendo a maioria localizada na praia do Rio do Peixe, a meia hora de caminhada do centro da vila.

5. BAIXIO + MANGUE SECO

BAIXIO

A 124 km de Salvador existe um paraíso que tem sido comparado com Costa do Sauípe: Baixio. O local fica no município de Esplanada e tem feito sucesso pelas águas cristalinas das suas cinco lagoas. As 14 nascentes que enfeitam o cenário natural da vila se misturam com passeios ecológicos e trilhas para quem deseja explorar a beleza do lugar.

É possível curtir a Lagoa Azul após as trilhas, assim como a da Panela, localizada no centro da Fazenda Baixio, que é recomendada para quem quer relaxar em um cenário paradisíaco. A lagoa Verde é outra opção, que oferece águas cristalinas esverdeadas. Remo e canoagem podem ser aproveitados nela.

Outra atração de Baixio é a vista do Mirante do Morro do Mamucabo, que requer o passeio por uma trilha íngrime e arenosa ou uso de um veículo 4x4 para quem deseja chegar no topo. Um toque final bacana é também visitar o Bar das Folhas, onde se encontram mais de 150 tipos de cachaças em infusão.

MANGUE SECO

E para quem está buscando outra opção de distância próxima, seguindo pela Estrada do Coco e passando da Praia do Forte, a chamada de Linha Verde (que tem pousadas para todos os gostos) leva até a exuberante Mangue Seco.

A praia fica a 200 km de Salvador, na cidadezinha de Jandaíra, no limite da Bahia com Sergipe. São menos de três horas de viagem, mas é preciso deixar o carro no Coqueiro para pegar um bugue. Uma boa pedida é contratar passeios de agências para ir de forma mais prática.

O visual é elogiado pelos manguezais, dunas, restingas e coqueiros que parecem infinitos.