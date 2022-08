5 lugares para tomar um café da manhã maravilhoso em Salvador

Para quem acorda cedo e está com pressa ou para quem acorda após as 9h e está com o dia mais tranquilo, existem espaços na capital baiana que abrem as portas desde o amanhecer até depois da tarde, oferecendo variedades nos buffets para aquele brunch reforçado. Dos doces elaborados aos salgados mais caseiros e das decorações mais rústicas às mais modernas, a diversidade desses cantos vai para além dos pratos. Confira:

1. Doce Pão Brotas | @delicatessendocepao

fotos/divulgação

Com um buffet diferente a cada dia, a delicatessen Doce Pão, além das vendas de pães, doces e salgados diversos, disponibiliza o seu andar superior como um restaurante feito de grandes janelas de vidro e repleto de cardápios variados. Nele, além da vista para o bairro de Brotas, é possível se surpreender diariamente com as novas opções de sabores, indo dos mingaus aos aipins.

Apesar das mudanças a cada dia, o local sempre apresenta sua diversidade de bolos, opções de frios e frutas para agradar aos mais variados públicos. Com preço médio entre R$ 16 e R$ 25 para uma refeição completa, o ambiente se estende até o almoço, que ganha um buffet renovado para o momento logo depois.

Para quem deseja ir para além, à noite é possível conferir telejornais em bons volumes no espaço, que ganha outro buffet para o jantar, também repleto de levezas. Independente do horário e dos cardápios, uma coisa acaba sendo costumeira nos comentários dos clientes: o pão torrado é sempre uma boa pedida.

➨ Horário de funcionamento: segunda e terça, das 6h às 20h; quartas, quintas, sextas e domingos, das 6h às 22h; e sábado, das 6h às 20h30.

➨ Endereço: Av. Dom João VI, 474 - Candeal/Brotas

➨ Contato para delivery: https://linktr.ee/docepao

➨ Telefone: (71) 3033-0287

2. Restaurante Manga | @mangarestaurante

fotos/divulgação

O Manga vai dos pães, sorvetes e charcutaria até as ervas cultivadas no terraço dos chefs. Lá, inclusive, no próprio terraço, o público também pode se deliciar. Situado no andar intermediário do casarãoreformada pela arquiteta Simone Ferraro, o salão principal do Manga é onde é servido o menu degustação.

Com o chão parcialmente coberto pelos tacos originais da casa, mesas feitas por um artesão local, os retratos da cidade penduradosna paredes de cimento queimado o ambiente reflete o encontro de elegância e aconchego, também explorado na comida servida no restaurante.

O café da manhã dos domingos é uma refeição especial para os chefs e o Café do Manga nasceu do desejo de compartilhar este momento. Praticamente tudo servido no café da manhã é feito no próprio restaurante, dos pães e doces (assados frescos na madrugada do domingo) aos embutidos que compõem os sanduíches. O cardápio é versátil e traz clássicos alemães como Schneckennudel, Seelen e Zopf, além de especialidades regionais como beijú, mugunzá e cuscuz de milho.

➨ Horário de funcionamento: CAFÉ DA MANHÃ: apenas aos domingos, das 8h30 às 12h.

➨ Endereço: Rua Professora Almerinda Dultra, 40 - Rio Vermelho

➨ Contato: https://linkme.bio/mangarestaurante/

➨ Telefone: (71) 3506-2744

3. Casa de Noca | @casadenocapituba

fotos/divulgação

A decoração é interiorana, o ambiente é cheio de relógios coloridos nas paredes e conta com enfeites inspirados no melhor estilo de fazenda. É em meio a tais detalhes que o café da manhã da Casa de Noca é servido.

Com pães, frios, carnes e beiju feito na hora, a mesa repleta também de bolos, batata doce, cuscuz e mais opções, causa mesmo a sensação de se estar provando daquela boa comida caseira. Para quem quiser levar um pouco dessa vida no campo para casa, o local também vende produtos como queijos, geleias e pamonha.

De segunda a sexta, o quilo fica por R$ 55,90. Aos sábados, domingos e feriados, porém, o preço sobe um pouco e custa R$ 61,90.

➨ Horário de funcionamento: das 7h às 20h, em todos os dias da semana.

➨ Endereço: R. Espírito Santo, 106 – Pituba

➨ Telefone: (71) 992594714 OU (71) 3344-2336

4. Coffeetown Salvador | @coffetownsalvador

fotos/divulgação

Para baianos que querem se sentir como turistas dentro da própria cidade ou para os visitantes da terra do dendê que querem perceber a mistura da capital, o Coffeetown é uma cafeteria de rua e de inspiração americana. Lembrando bastante as cafeterias encontradas, por exemplo, em séries de televisão americanas, a marca está presente em cinco estados brasileiros.

O Brunch do espaço ocorre sempre das 8h30 às 11h30, de segunda a sexta, e das 8h30 às 14h, aos sábados e domingos. Nele, é possível encontrar waffle, o pão de queijo com costela desfiada e ovo e o Shakshuka, conhecido como “Ovos no Purgatório”, (ovos cozidos no molho de tomate e espinafre temperado com especiarias e fatia de pão de fermentação natural). Falando em ovos, eles se fazem presentes ainda mexidos e cremosos, com salmão ou bacon berna e omeletes.

O café da manhã também segue com sanduíches e toasts exclusivos, como bagels e croissants recheados. Além da French Toast, a famosa rabanada, o cardápio traz sobremesas exclusivas, como as panquecas com compota de frutas vermelhas. Todas as opções podem ser acompanhadas dos cafés especiais da casa, sucos e até mesmo drinks clássicos dos brunchs ao redor do mundo como a Mimosa, à base de espumante.

Existem os itens a partir de R$ 14,90 (unidade) e as bandejas, por R$ 69,90.

➨ Endereço: Av. Sete de Setembro, 1755 – Vitória

➨ Horário de funcionamento: das 9h às 22h, em todos os dias da semana.

➨ Telefone: (71) 3565-1325

5. Paris Delicatessen | @parisdelicatessen

fotos/divulgação

Para quem quer mais opções no cardápio e um lugar mais próximo do estilo de um restaurante, a Paris pode ser a melhor indicação. O espaço mistura cafeteria com padaria, confeitaria e buffets,servindo café da manhã, almoço e jantar, para além dos lanches e sobremesas.

Já postas em cima das mesas, as xícaras não deixam negar que ali, o café e as delícias que circundam o tema são grandes destaques. O subtítulo utilizado pela marca, inclusive, já deixa claro: “Padaria, confeitaria, café e restaurante“.

Com áreas estufadas e opções de mesas mais extensas, a Paris fica como uma das melhores opções para reuniões de negócios, já que o tom de restaurante (o que é muito aproveitado no horário de almoço para os encontros empresariais, por exemplo) se mistura ao de cafeteria. A variedade do cardápio, inclusive, surge de forma diferenciada para cada etapa do dia.

Os valores para o café da manhã no Paris são mais salgados: em dias de semana, R$ 72,90, e aos finais de semana: R$ 87,90.

➨ Endereço: Av. Prof. Pinto de Aguiar, 293 – Pituaçu

➨ Horário de funcionamento: das 6h às 21h30, em todos os dias da semana.

➨ Contato:

bit.ly/parisdelicatessen

➨ Telefone: (71) 3052-8402

EXTRA: A Fazenda Esperança oferece degustações GRATUITAS e esporádicas em suas lojas físicas da Pituba e de Lauro de Freitas (no Mercadão da Bahia). As opções vão desde os pães e frutas até doces caseiros, tudo feito por pequenos agricultores, na Fazenda da marca ou em produções de fornecedores que oferecem alimentos livres de agrotóxicos.