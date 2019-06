5 marcas que produzem móveis artesanais em Salvador

A confecção de peças totalmente feitas pelas mãos de artesãos também chega ao universo dos móveis na capital baiana. Marcas artesanais que produzem em baixíssima escala ou que fazem produtos especialmente personalizados para os clientes, formam a união de exclusividade e sustentabilidade para o público.

Muitas vezes produzidos com materiais reciclados, como paletes, madeiras de demolição e outras fontes não-convencionais de matéria prima, os móveis artesanais apresentam a durabilidade e o conforto em peças cada vez mais repletas de detalhes e às vezes feitas sem o auxílio de nenhuma máquina.

Indo para além das residências, esses projetos têm servido cada vez mais a públicos diversos, como empresas e organizações de festas. E não para por aí, já que é possível de encontrar também, em meio aos móveis, diversos outros utilitários e itens decorativos menores nos estoques. Confira cinco marcas de Salvador que trazem a possibilidade de uma decoração cada vez mais artística e minuciosa para o seu ambiente:

1. Cria | @somoscria

A Cria é uma marca composta por arquitetos que visam a criação de produtos autênticos feitos a partir da madeira crua e de reflorestamento – aquela que tem a finalidade definida quando é plantada: ser extraída. Totalmente sustentáveis, além de construírem os próprios móveis artesanalmente, os profissionais fazem planejamentos para empresas e residências, mostrando as formas mais inteligentes de aproveitar e decorar os espaços com os móveis.

Além de armários, mesas e cadeiras em tamanhos tradicionais, o projeto apresenta produtos fora do óbvio, como bancos que ganham encaixes para livros ou pequenas mesas feitas para estudos na cama. Também não ficam de fora itens como abajur, estantes criativas e diversos outros produtos que também são feitos em mesclagens com cordas.

É possível solicitar itens personalizados ou adquirir algum dos que são postados no Instagram da marca. Além das vendas, a Cria ainda promove oficinas no estilo "faça você mesmo" com turmas de no máximo 10 pessoas. Para saber mais sobre as oficinas, clique aqui .

➨ Espaço físico: Rua Oswaldo Hugo Sacramento, Galpão 05, Iapi

➨ Para orçamentos: (71) 9 9180-6482 | contato@somoscria.com.br

➨ Sem site oficial

2. D'cor Ateliê | @dcoratelie

O reaproveitamento de paletes é somente uma das especialidades da D’Cor Ateliê. A marca trabalha com móveis multifuncionais com design criativo e ecológico a partir de matérias-primas sustentáveis e/ou reaproveitadas como as madeiras de pinus, garrafas pet, tonéis e aço metalon.

O projeto atua com serviços de venda e locação (para quem deseja um produto somente por um dia, por exemplo) dentro da cidade de Salvador (BA) e Lauro de Freitas (BA). O objetivo é de levar um novo conceito de decoração para quem deseja reinventar a casa, empresa ou até mesmo uma festa com mais originalidade.

A faixa de preço é de R$ 85 a R$ 355 e a D'cor faz de tudo: banquinhos, mesas, estantes, sofá, quadrinhos de parede e até porta-vinil. Os móveis costumam ganhar cores vibrantes e, de quebra, a marca ainda oferece no estoque detalhes como panos para decorar a casa ou ainda ajudar na limpeza.

➨ Loja física: Av. Dorival Caymmi, 601 - A - Itapuã, 41635-152

➨ Para orçamentos: (71) 98793-6004 | (71) 4105-6053 | dcoratelie@gmail.com

➨ Acesse o site oficial | É possível fazer compras através do site

3. Tidelli | @tidellisalvador

Feita por designers brasileiros, a Tidelli é uma marca de móveis artesanais de corda. Apesar da fibra sintética e alumínio na fabricação de móveis para área externa terem sido os pontos de partida do projeto, os itens hoje produzidos podem ser também aproveitados em espaços internos.

Tendo a sustentabilidade como mote, a Tidelli traz em seu portfólio mais de 300 itens entre cadeiras, balanços, poltronas suspensas, chaises, sofás, daybeds e gardens seats, alguns assinados por renomados designers que agregam valor e diferencial ao produto.

Presente no mercado brasileiro há mais de 25 anos, a marca possui uma rede de 12 lojas exclusivas, espalhadas pelas principais capitais do país. Nos itens produzidos, estão ainda os que vão para além dos móveis, como porta-talheres, porta-guardanapos, porta-toalhas e diversos outros utilitários feitos de corda.

➨ Loja física: Alameda dos Sombreiros, 1181 - Caminho das Árvores, Salvador - BA, 41820-420

➨ Para mais informações: (71) 3341-6626

➨ Acesse o site oficial

4. Catatábua | @catatabua

A Catatábua é um atêlie que produz móveis e objetos de decoração usando como principal matéria prima pinus, que é uma madeira de reflorestamento. A marca, que conta somente com mulheres na equipe, foi criada por Raíssa Bontempo, formada em Desenho Industrial pela Universidade Federal da Bahia.

A base de princípios do projeto é ser sustentável e contemporâneo. No site e nas lojas físicas estão peças exclusivas da Catatábua que, em geral, traz pequenos móveis e objetos, como luminárias, banquinhos, armários menores, estantes e quadros com frases criativas.

"Também trabalho por encomenda. Por aqui, é possível tirar aquela ideia do papel, ou contar com minha consultoria para chegar ao móvel dos seus sonhos", conta Raíssa, afirmando que também personaliza os produtos à medida para os clientes.

➨ Lojas físicas: a Catatábua está presente nas lojas soteropolitanas @caixote.lc, @coretostore, @lojaguapa e @shoppingdaslulus.

➨ Para mais informações: (71) 3016-5141

➨ Acesse o site oficial | É possível fazer compras através do site

5. Pará Móveis Rústicos | @paramoveisrusticos

No mercado há mais de 30 anos, a Pará Móveis Rústicos produz móveis, forros, decks e pergolados. O principal material utilizado é a madeira maciça, que costuma ser feitos de pinus e eucalipto de reflorestamento, sendo, em geral, claras e leves.

Além dos produtos principais, a marca ainda disponibiliza armários, berços, mesas e outros móveis, como, ainda, os carrinhos que servem como estantes móveis. Trabalhando com a madeira para qualquer ambiente da casa, o projeto ainda faz revestimento de paredes e projetos para banheiros.

Para objetos menores, a marca também abre a possibilidade de trabalhar com MDF, um material derivado da madeira.

➨ Loja física: Estrada do Coco, K 10,50 - Abrantes, Camaçari - BA, 42840-000

➨ Para mais informações: (71) 3623-1869 | (71) 99737-2873 | paramoveisrusticos@hotmail.com

➨ Sem site oficial

Extras: para quem quer mais uma opção em Salvador que conta com a possibilidade de móveis personalizados e ambientes planejados, mas deseja também fugir da proposta das madeiras, o @moveisdecorbr pode ser mais um nome para a lista. A loja fica no Hangar Bussines Park, loja 003.

Já para quem quer conhecer outra marca soteropolitana que trabalha com paletes de madeira, outra indicação é a @liraartemoveis. E para quem quer conferir mais marcas artesanais baianas, é possível acessar uma lista especial do @nao.obvio aqui.