5 mentiras que te contaram sobre o Instagram

1. “Tem que postar todos os dias”



Você sabe a importância de praticar Slow content?

Você já deve ter ouvido por aí que é necessário produzir conteúdos diários para os seus feeds nas redes sociais. Muitos compreendem que somente assim os algoritmos passam a entregar os seus posts para mais seguidores e para mais meios da plataforma (como para a aba Explorar). Mas não é verdade.

O que o algoritmo do Instagram considera mais fundamental são as interações. Portanto, comentar em outros perfis, responder comentários nas suas postagens, compartilhar e salvar outros posts, estar ativo(a) no Direct e atingir outras ações semelhantes diariamente são pontos muito mais importantes.

Logo, a questão não é postar sempre, mas sim estar diariamente ativo(a) de alguma maneira. Assim, a plataforma passa a entender que você é um usuário que faz outros usuários ativarem mais das próprias presenças na rede: o que leva a uma melhor entrega dos seus conteúdos a partir do algoritmo.

Para os seus seguidores, o ideal é que você mantenha a sua presença diária, mas não é apenas postando no feed que isso pode ser feito. É possível fazer Stories todos os dias (o que é realmente positivo), interagir de formas diferenciadas com o seu público (respondendo mensagens com vídeos, por exemplo) e criar conteúdos em outras plataformas, os compartilhando em destaques e afins dentro do seu perfil. E, para cada um desses aspectos, não precisa estar utilizando o feed necessariamente.

É claro que sumir do seu feed não é mesmo uma boa tática. De fato, ficar muito tempo sem postar também vai contribuir para a queda de engajamento. Se possível, o ideal fazer três posts no feed por semana, já que é uma quantidade equilibrada para que não haja a sensação de que você ‘sumiu’ dali. Mas não precisa postar constantemente para que assegure a melhor entrega. Inclusive, postar todos os dias pode ser um tiro no pé.

O Slow Content é sobre isso: ele usa Consistência + Cronograma + Storytelling para gerar conteúdos mais relevantes, estratégicos e detalhados sem que haja postagens frenéticas. Ele é o respiro que ajuda a engajar.

Ter um dia da semana para um tipo de post específico (como o Dia da Dica de Filme) pode ajudar para a fidelização do seu público, assim como ter algum tipo de agenda para a sua organização também pode colaborar imensamente. Afinal, fazer conteúdo de valor é sobre ensinar algo com praticidade ou, no mínimo, sobre mudar algo no dia a dia daquele seguidor.

Quem posta mais de uma vez por dia já está perdendo engajamento, porque o Instagram, que já não entrega os conteúdos para todos os seus seguidores, vai acabar enviando uma postagem para uma parte reduzida do seu público e o outro post ficará também para uma porcentagem ainda menor. O mesmo pode ocorrer caso faça posts todos os dias da semana.

Às vezes, dar um respiro maior é bacana para que o público que visita o seu feed sinta que pode acompanhar, comentar e interagir sem perder nada – sabendo, ainda, que o seu conteúdo, sendo mais denso e diferenciado, realmente causa alguma transformação na vida de quem lê absolutamente tudo. Além disso, quanto mais você interagir, mais pessoas vão chegar até aquele conteúdo, e se ele tiver mais tempo no ar antes de outro entrar, acumulará mais engajamento em si mesmo.

Faça o teste e analise o comportamento da sua persona. O Slow Content pode ser o que falta em você.



2. As várias mentiras e os erros sobre hashtags



Muita gente aposta nas hashtags mais populares, mas esquecem que o seu conteúdo pode rapidamente sumir dentro delas. Misture-as com aquelas que são menos ‘bombadas na rede’. Priorize as que possuem menos de 400.000 vezes de uso. Isso já vai colaborar para o alcance.

Pouca gente usa hashtags nos Stories e muitos sequer procuram saber sobre essa possibilidade. Mas não aproveitar esse aspecto pode ser um grande atraso para o suporte dado ao seu crescimento. Você pode aproveitar até 10 hashtags a cada conteúdo por lá. Use e abuse!

Usar o mesmo grupo de palavras, em todas as suas postagens, fará com que alcance basicamente as mesmas pessoas em quase todos os momentos. Então, esteja acrescentando e retirando novas hashtags para expandir o seu alcance.

Mas, cuidado, porque não adianta simplesmente usar hashtags aleatórias e sem relevância. É aí onde mora o desserviço. Para ter bons resultados, é necessário usar tags que representem o seu nicho e os temas abordados no post. Assim, as pessoas que olham a categoria poderão, de fato, seguir você. Foque bem no conteúdo que está apresentando e analise as hashtags que pode usar sobre o nicho e sobre aquele post. Exemplo: se o seu nicho é sobre escrita criativa e o seu conteúdo é sobre romance, duas das hashtags podem ser: #escritacriativa e #romance.

Inclusive, esqueça aquele velho clichê de que só podemos usar 5 hashtags a cada novo conteúdo. O Instagram não libera 30 delas à toa. Pelo menos 15 podem ser bem utilizadas, sim.



3. “Comentar em muitas fotos pode parecer desespero”



“Sempre vejo fulano(a) comentando em todas as fotos”, “ele quer biscoito?”. Pode até ser que você já tenha ouvido comentários assim e ache que pessoas que ‘interagem demais’ estão queimando a própria reputação, mas se o seu foco for mais em comentar nos perfis relevantes e menos em perfis apenas grandiosos, tudo isso pode mudar.

Se você não interagir com outras contas, principalmente utilizando comentários, o Instagram vai entender que você não cultiva relações na plataforma: e são elas que fazem com que o seu post apareça cada vez para mais pessoas. Uma dica a mais, inclusive, é interagir bastante em posts de outros usuários pouco antes e pouco depois de fazer uma nova postagem.

De mesma maneira, é também importante responder os comentários rapidamente nos primeiros 20 minutos após o seu post ter ido ao ar. Isso faz com que o Instagram entenda que o seu conteúdo está gerando 'conversas' e, assim, o algoritmo o envia para mais pessoas. Ficar atento e seguir respondendo nas primeiras 24h também causa um ótimo efeito.



4. Os equívocos sobre os Stories



“Só Story em vídeo dá resultado”; “Você precisa aparecer mais e fazer enquetes”... Talvez você já tenha ouvido vários desses conselhos e pensado que precisa focar em um formato mais ‘certeiro’ para ganhar mais engajamento nos Stories, mas não é bem por aí. O mais importante é mesclar formatos e assuntos. Logo, não passe um dia inteiro apenas com um estilo. Faça vídeos, assim como Stories estáticos (só de textos).

Além disso, use localização, as (10) hashtags, os stickers e outras ferramentas que não estão somente no feed, mas também nos Stories. Misturar todos esses pontos em um mesmo conteúdo pode ser o que falta para que a sua voz chegue para mais pessoas – sem que haja a necessidade de um impulsionamento pago.

Outro grande erro que a maioria dos perfis comete é usar o Story como uma extensão do próprio feed, esquecendo que ele deve ser, na verdade, um acréscimo. Ou seja, é importante que dê dicas para além do que já mostra no seu perfil. Crie quadros fixos com temas não utilizados por lá e atualize os destaques.

E nada de vergonha ou medo para elogiar os outros! Ao falar algo bacana de uma marca ou de uma pessoa, não esqueça de marcar o @ dela. Uma indicação importante é buscar fazer esse tipo de conteúdo ao menos uma vez por semana, já que esse arroba pode acabar também divulgando você. Busque sempre interações.

Nos Stories, outro padrão perigoso cometido é o receio de pedir a opinião do público, mas é justamente ouvindo o que os seus seguidores acham que vai ser possível conquistá-los ainda mais. Então, se for tomar uma decisão, solicite a ajuda do seu público e depois mostre que seguiu a dica deles. Exiba as respostas sempre, acalmando os curiosos de plantão.

E sobre as enquetes, elas realmente são valiosas, mas foque nas que podem ser rapidamente respondidas, sem que a pessoa precise elaborar muito – assim, terá mais chances de engajamento.



5. “É preciso focar em apenas uma rede social para realmente crescer”



É verdade a afirmação de que o seu conteúdo mais denso e bem programado precisa estar focado em uma rede social (ou, em poucas) para que haja uma determinação de onde está a sua maior constância. Mas é um baita engano acreditar que o Instagram se sustenta por si só, ainda mais quando o seu desejo é divulgá-lo ampliadamente.

A interação entre os seus canais é essencial para o sucesso de sua estratégia de marketing digital. Portanto, utilize sites, blogs de conhecidos e outras redes suas (como Facebook, nos grupos, e LinkedIn, em novos posts) para promover os seus conteúdos do Instagram, já que a plataforma de fotos não é ranqueada pelo Google.