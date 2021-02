5 motivos que justificam Karol Conká ter a maior rejeição da história do BBB

Projota, Rodolffo, Lumena, Fiuk, Pocah e o finado Nego Di colocaram Karol Conká em suas respectivas finais dos sonhos do BBB21 no jogo da discórdia da última segunda (15). Uma semana depois, 'Jaque' já não goza do mesmo prestígio com os colegas de casa.

No paredão -e já virtualmente eliminada- a cantora virou alvo de deboche no reality, com o outrora minion Fiuk dizendo que ela vai sair nesta terça-feira (23). Se em Curicica seu reino caiu, fora da casa ele jamais chegou a ser construído.

Líder de rejeição desde a primeira semana, o público já não se contenta apenas com a eliminação da rainha má. Precisa bater o recorde de Nego Di - os 98,63% obtidos na semana passada.

Mas o que justifica a união de gregos e troianos - ou fadas e magos - em prol deste 'bem maior'? Reunimos cinco das muitas razões para isso.

Perseguição a Lucas Penteado

O jogo ainda dava seus primeiros passos quando Karol incorporou "Mamacita" pela primeira vez. Sua bazuca carregada de mentiras e manipulações foi apontada inicialmente para Lucas Penteado.

Após uma discussão entre os dois, Jaque decidiu isolar e torturar psicologicamente o menino, impedindo que ele sentasse enquanto ela estivesse à mesa ou que sequer abrisse a boca durante os devaneios de Mamacita.

Após dias de ataques, Lucas pediu arrego e saiu como herói. Mamacita ainda ganhou uns dias de sobrevida no reality, mas encontrará seu destino hoje.

'Namoro' com Bil

Cansada de despejar seu veneno em Lucas, Mamacita decidiu buscar novos alvos. Porém com Arcrebiano adotou uma estratégia diferente: ao invés de brincar com a inseguraça alheia, ela decidiu mexer com o coração do crossfiteiro.

Primeiro ela 'queixou' o galã de nome complicado na maior cara de pau - chegando a, literalmente, esfregar os seios no rosto do rapaz. Foram dias de luta, até que o bofe cedeu aos encantos de Karol, dando um beijo chocho na curitibana numa festa. Depois, na privacidade do quarto, os amassos ficaram mais intensos.

Porém o feitiço durou pouco, e logo Bil acordou. Vendo que tinha perdido o boy, Karol criou uma realidade paralela em sua cabeça e conseguiu convencer a própria vítima da lorota. No fantástico mundo de Mamacita, foi Arcrebiano que partiu pra cima da cantora e brincou com os sentimentos dela.

Arcrebiano foi eliminado pouco depois, não por esse motivo. Mas também já estava prestes à pedir para sair, com sua própria família fazendo campanha por sua eliminação.

Casamento com a mentira

Karol, aliás, conseguiu manipular a verdade como poucos na casa. Basicamente o enredo do BBB21 foi construído à partir da consequência de fatos que só existiam em sua cabeça.

Carla, Camilla, além dos já citados Bil e Lucas, tornaram-se vilões neste mundo imaginário. A casa comeu esse reggae por um tempo, o público jamais.

Arrastou Projota e Lumena para o precipício

Dentre os súditos que mais permaneceram fiéis estão Lumena e Projota. A dupla entrou como grande favorita no reality, inclusive ganhando a imunidade do público já na primeira semana.

Após encontrarem-se com Mamacita, no entando, tiveram uma queda de popularidade grandona, e hoje são tão odiados quanto a líder do que ficou conhecido como "Gabinete do Ódio".

Enquanto a curitibana colecianava tretas, os fiéis escudeiros saíam em defesa de suas teses esdrúxulas. Cegos, talvez seja tarde demais para acordarem para a realide e devem ser eliminados logo após Karol.

Tentou separar Gilberto e Sarah

Um dos últimos atos da megera na casa foi tentar atacar a dupla mais querida do público. Vendo que juntos eram fortes, Mamacita tratou de armar para separar Gilberto de Sarah.

Usando sua soladada Lumena, que se infiltrou no quarto cordel, ela começou a se aproximar de Gil do Vigor, enchendo a cabeça do economista de abobrinha.

Recebendo altas doses de veneno, o mórmon ficou com os nervos à flor da pele, discutindo com quase a casa inteira. O resultado não poderia ser outro: entrou no paredão desta semana com a votação do confessionário. Ao menos terá o prazer de eliminar aquela que quase destruiu seu favoritismo.